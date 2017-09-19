Самый неожиданный новичок «Зенита»: он похож на Милевского, его хотел «Ювентус»
В игре с «Уфой» за «Зенит» дебютировал 18-летний Кирилл Капленко. Вот что о нем нужно знать.
На какой позиции играет?
Капленко — игрок, который может играть и в центре обороны, и средней линии. В дебютном матче за «Зенит» Роберто Маничини выпустил Кирилла на 83-й минуте вместо Кристиана Нобоа — на позицию полузащитника. Капленко несколько раз коснулся мяча, в одном из эпизодов даже пробил в сторону ворот.
Почему Манчини его выпустил?
Роберто Манчини дал Капленко очень хорошую рекомендацию: «Он дебютировал, потому что у него потрясающие игровые качества, и он очень старается на тренировках. Кирилл заслужил этот дебют. Я давно за ним слежу, и он достоин дебюта».
Неясно, насколько именно давно Манчини следит за игроком — возможно, речь про отрезок с самого начала работы в «Зените», на первом этапе подготовки к сезону итальянец просматривал многих футболистов «Зенита-2» и молодежной команды, Кирилл тренировался с основным составом с первого сбора при Роберто. Может быть, в скаутских отчетах Манчини видел Капленко и раньше — когда Кириллу было 15−16−17 лет.
— Он молодец. Хорошо показывал себя на тренировках, поэтому тренер его и поставил. Это не просто так, он хороший футболист, — подтвердил Кристиан Нобоа, вместо которого Капленко и вышел на поле.
До выхода против «Уфы» Капленко сыграл на официальном уровне сыграл летом два полных матча за «Зенит-2» в ФНЛ и еще в двух выходил на замену.
Что запретил ему Кержаков?
В
Какую сборную он выбрал?
Самое любопытное в карьере Капленко, кроме такого раннего дебюта за «Зенит» и вообще всего футбольного, — его отношения с родной Белоруссией. Кирилл родился в этой стране, но летом 2017-го решил сменить футбольное гражданство на российское.
— Осталось дождаться решения ФИФА, — говорил в июле «Прессболу» отец игрока Дмитрий Капленко. — Юниорская сборная России интересуется Кириллом. Мечтаю, чтобы он
В июле главный тренер главной сборной Белоруссии на вопрос о гражданстве Капленко отреагировал спокойно: заявил, что каждый игрок может принимать такие решения самостоятельно.
Тренер молодежной сборной Людас Румбутис провел параллель с другим игроком белорусского происходждения: «Жалко, что у нас уводят талантливых людей. Был уже Артем Милевский… Жалко потому, что не мы
В конце августа молодежная сборная Белоруссии
В чемпионате России Капленко заявлен как россиянин.
Кто ведет его карьеру?
Судя по данным Transfermarkt.de, делами Капленко занимается то же агентство, которое только что помогло Андрею Ярмоленко перейти в дортмундскую «Боруссию». Среди его клиентов другие ведущие украинские игроки: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Андрей Пятов и другие. В чемпионате России, кроме Капленко, играют, например, сенегалец Аблай Мбенг в «Тереке» и белорус Александр Сиваков в «Амкаре».
Пока трансферная стоимость по оценке сайта находится на минимальном уровне — 50 тысяч евро.
Как он переходил в «Зенит»?
Удивительно тихо:
Отец Кирилла со слов самого молодого полузащитника рассказывал «Прессболу» такую историю: итальянский агент приглашал
Теперь Кирилла Капленко очень ценит итальянский главный тренер «Зенита».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter