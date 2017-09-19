Андрей Будогосский: Судейским майданом руководит человек, изгнанный из РФС

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Как отреагировали на слухи о своей отставке? Есть ли что-то под этой информацией?

— Есть только один запах, распространяемый некоторыми средствами массовой информации. И больше ничего. Официально хочу заявить, что нет конфликтов с абсолютным большинством межрегиональных судейских центров.

— Сергей Французов, глава коллегии московских судей, активно вас атакует.

— Говорю еще раз — Москва это не вся Россия, а ее составная часть. Ориентироваться только на Москву мы не можем. Та информация, которая порой публикуется на сайте коллегии судей Москвы, мягко говоря, не соответствует действительности. Утверждения господина Французова о том, что он прекратил инспектировать, мягко говоря, лукавство. У меня есть список, представленный Москвой и подписанный руководителем федерации футбола Анохиным и самим Французовым, где господин Французов включает себя в этот список инспекторов под номером 2, а господина Енютина под номером 5. Несмотря на заявление о том, что они не станут заниматься инспектированием, пока судейством управляют Будогосский и Бутенко, в списке они есть. Принципы, исповедуемые господином Французовым, недостаточно позиционны. Все то, что делалось нами в плане совершенствования системы управления судейством — следствие программы, которая была принята за основу исполкомом РФС.

— Вы сказали, что ситуация весьма похожа на судейский майдан. Поясните, что имели ввиду?

— История повторяется — один раз в виде трагедии, как на Украине, а второй — в виде фарса. И я прекрасно понимаю, что некоторые бывшие коллеги пытаются сформировать майдановскую группу, которая выступает против решений, принимаемых судейским комитетом и департаментом судейства и инспектирования. При этом оттенок майдана не оранжевый, а желтый — потому что в этом принимают участие некоторые представители прессы. Я в течение трех лет руководил московской коллегией судей и был вице-президентом московской федерации футбола. И когда уходил со своего поста, в рекомендательном списке судей от Москвы было 62 человека. Сегодня там порядка 42 человек. Спрашивается, куда делись 20 судей из Москвы? Это показатель работы господина Французова и его команды. В ней есть сразу несколько человек, которые не сдали экзамены, будучи инспекторами. Непонятно, как люди, не сдавшие экзамены, могут преподавать.

— Если проводить аналогии, кто в этом майдане — Юлия Тимошенко?

— Тут без вопросов. Можно догадаться с одного раза.

— Дама?

— Да, конечно. Она широко известна, и она путает некоторые моменты. Она достаточно активна, но насколько эффективна?

— А кто главный предводитель?

— Это один из бывших работников аппарата департамента судейства и инспектирования, который был изгнан из РФС. Считаю, что это было справедливое решение руководства российского футбола.

— Давно его изгнали?

— Еще до моего прихода в РФС. Думаю, что вся идеология, направленная на создание таких ситуаций, идет от него.

— Не назовете фамилию?

— Пока не буду. Люди, которые работают в футболе, хорошо понимают, о ком идет речь. Хочу еще раз подчеркнуть, что сам являюсь членом Московской коллегии судей, уважаю организацию, в рядах которой состою 49 лет. Мы пытались наладить контакт с этой структурой, Андрей Павлович Бутенко предлагал господину Французову организовать встречу, чтобы найти точки соприкосновения. Но Сергей Алексеевич сослался на болезнь. Может быть, по причине болезни он и не инспектирует? Не нравится кому-то, наверное, и то, что ушли в прошлое конфликты между департаментом и судейским комитетом. Конструктивные отношения с межрегиональными объединениями. Возьмите интервью у Лом-Али Ибрагимова, Эдуарда Малого, Сергея Мацюры. У нас сложился прочный рабочий контакт со всеми организациями.

— Если есть майдан, его кто-то финансирует. Кто?

— Этот майдан — на общественных началах. Это новая форма майдана. Без организации юридического лица, это не надо нигде регистрировать. Но цели аналогичны тем, что были на Украине. Там своей цели они достигли, у нас пока нет.

— Когда станут жечь покрышки?

— Хотелось бы, чтобы до покрышек не дошло.

— Общались с Виталием Мутко?

— На эту тему — нет. Не считаю нужным отвлекать руководителя такой темой. Он сам хорошо владеет ситуацией и знает, может быть, больше, чем я.

— Как прокомментируете эпизод из матча «Зенит» — «Уфа» — тот самый момент, когда мяч то ли вышел, то ли нет за линию ворот?

— По тому, что видел — как расположены камеры, у меня нет стопроцентной уверенности в том, что мяч пересек линию ворот полностью. И в этом, кстати, я солидарен с экспертом «СЭ» (Александром Бобровым. — Прим. «СЭ»).