10 главных событий 10 туров премьер-лиги

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«СПАРТАК» ПРЕВРАТИЛСЯ В «ЛЕСТЕР»

Неудачи действующего чемпиона — главный тренд старта сезона. Красно-белые ухитрились огорчить своих болельщиков на всех фронтах: поманили громкими именами потенциальных новичков, но вместо Гарая, Луана и Смолова приобрели Петковича и Педро Рошу, проиграли всем принципиальным соперникам и регулярно теряют очки в концовках матчей. После трети чемпионата «Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 11 очков. Кажется, в нашей премьер-лиге появился свой «Лестер».

КОКОРИН НАЧАЛ ЗАБИВАТЬ

За лето «Зенит» пригласил пять аргентинцев и пять игроков из «Ростова», но главное приобретение Роберто Манчини оказалось внутренним. Кажется, бывший итальянский форвард раскрыл Кокорину особые секреты мастерства. Чем-то иным сложно объяснить перерождение россиянина. Еще в середине лета болельщики «Зенита» были готовы отправить нападающего куда угодно — хоть в чемпионат Монголии, а теперь 50 тысяч на стадионе «Санкт-Петербург» скандируют его фамилию. Кокорин наколотил семь голов в премьер-лиге и возглавил список бомбардиров.

УДВОЕНИЕ МИРАНЧУКА

И еще одно суперпревращение нового сезона: в прошлом году «Локомотив» выглядел железным середняком, Алексей Миранчук был в шаге от ухода из клуба, а его брат Антон покорял чемпионат Эстонии.

Теперь «Локомотив» Семина всерьез борется за место в Лиге чемпионов, а братья Миранчуки — главная ударная сила красно-зеленых. Если бы не нелепые поражения на своем поле от «Тосно» и «Амкара», железнодорожники могли бы возглавлять таблицу.

ГИНЕР НЕ ПОКУПАЕТ, НО ПОБЕЖДАЕТ

Все лето болельщики ЦСКА требовали у Евгения Гинера купить нападающего. Долгожданный трансфер так и не случился, но оказалось, что даже с Оланаре, Чаловым и Жамалетдиновым на острие атаки можно побеждать «Спартак», успешно играть в Лиге чемпионов и идти в группе лидеров. Виктор Гончаренко доказывает, что реальная жизнь — это не только футбольный менеджер.

СМОЛОВ ДЕЛАЕТ РАЗНИЦУ

Начало чемпионата Федор Смолов пропустил из-за травмы, и в этот момент мы узнали, кто «делает разницу» в «Краснодаре». Без ударного форварда «быки» проигрывали «Спартаку» и играли вничью с «Уралом» и «Амкаром». С не набравшим кондиции Смоловым команда Шалимова вылетела из Лиги Европы. Зато когда форвард заиграл на всю катушку, мало не показалось никому — четыре гола в трех матчах и три победы «Краснодара» с общим счетом 8:1. Какой уход в «Спартак» или «Зенит»? Без этого игрока «быкам» никак не обойтись.

«РОСТОВ» ЖИВ И БЕЗ БЕРДЫЕВА

Начинаем загибать пальцы: этим летом «Ростов» лишился творца всех своих последних успехов — раз. Потерял двух самых результативных игроков — два. Бесплатно отпустил креативного полузащитника — три. Расстался с двумя основными вратарями — четыре. Лишился двух шефов обороны — пять. С таким отрицательным сальдо обычно сразу встают на вылет, но Леонид Кучук каким-то чудом ухитрился слепить на донских развалинах вполне приличный коллектив. В нынешнем «Ростове» классно играет Юсупов и забивает Дядюн. Это единственная команда, которая ухитрилась сделать выездную ничью с «Зенитом». Уровень!

ЗАБОЛОТНЫЙ — НЕ ЯНЧИК

Форварду «Тосно» 26 лет, этим летом он впервые сыграл в премьер-лиге, а более-менее регулярно забивать начал только в прошлом году — на его счету было 16 голов в 32 матчах за команду Дмитрия Парфенова в ФНЛ. Тем более впечатляюще выглядят нынешние успехи Заболотного. За 10 туров он успел забить ЦСКА, «Локомотиву» и «Спартаку» и дебютировал в сборной России (пусть и в очень экспериментальном составе). На Янчика он точно не похож.

ПАНОВ — БОЛЕЛЬЩИК «СПАРТАКА»

Титул самого яркого болельщика первой трети сезона за явным преимуществом выиграл Александр Панов. Бывший кумир Петербурга давно переехал в Москву и уже несколько лет переживает за «Спартак». После чемпионства он стал поддерживать красно-белых особенно активно — купил абонемент на фанатский сектор, раздал массу огненных интервью и отправился на выезд в Петербург в красном спортивном костюме. Правда, удачи «Спартаку» Панов пока не приносит.

НА «ЗЕНИТ» ХОДЯТ 50 ТЫСЯЧ

Разговоры о том, что 56-тысячный стадион (официальные данные РФПЛ) великоват для «Зенита» утихли с первых матчей сезона. Это на холодный и неудобный «Петровский» ходило по 16 тысяч болельщиков, а новая арена, при всей своей скандальности, привлекает гораздо большее количество зрителей. На старте сезона сине-бело-голубые дважды были близки к аншлагу — в матче со «Спартаком» (предсказуемо) и в игре с «Ростовом» (неожиданно). Злые языки говорят, что все дело в дешевых билетах и эффекте новизны, но для привлечения новых болельщиков все средства хороши.

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