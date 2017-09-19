10 главных событий 10 туров премьер-лиги
«СЭ» вспоминает все самое яркое и интересное, что случилось в первой трети сезона.
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Видимо, что-то случилось...
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«СПАРТАК» ПРЕВРАТИЛСЯ В «ЛЕСТЕР»
Неудачи действующего чемпиона — главный тренд старта сезона.
КОКОРИН НАЧАЛ ЗАБИВАТЬ
За лето «Зенит» пригласил пять аргентинцев и пять игроков из «Ростова», но главное приобретение Роберто Манчини оказалось внутренним. Кажется, бывший итальянский форвард раскрыл Кокорину особые секреты мастерства.
УДВОЕНИЕ МИРАНЧУКА
И еще одно суперпревращение нового сезона: в прошлом году «Локомотив» выглядел железным середняком, Алексей Миранчук был в шаге от ухода из клуба, а его брат Антон покорял чемпионат Эстонии.
Теперь «Локомотив» Семина всерьез борется за место в Лиге чемпионов, а братья Миранчуки — главная ударная сила
ГИНЕР НЕ ПОКУПАЕТ, НО ПОБЕЖДАЕТ
Все лето болельщики ЦСКА требовали у Евгения Гинера купить нападающего. Долгожданный трансфер так и не случился, но оказалось, что даже с Оланаре, Чаловым и Жамалетдиновым на острие атаки можно побеждать «Спартак», успешно играть в Лиге чемпионов и идти в группе лидеров. Виктор Гончаренко доказывает, что реальная жизнь — это не только футбольный менеджер.
СМОЛОВ ДЕЛАЕТ РАЗНИЦУ
Начало чемпионата Федор Смолов пропустил
«РОСТОВ» ЖИВ И БЕЗ БЕРДЫЕВА
Начинаем загибать пальцы: этим летом «Ростов» лишился творца всех своих последних успехов — раз. Потерял двух самых результативных игроков — два. Бесплатно отпустил креативного полузащитника — три. Расстался с двумя основными вратарями — четыре. Лишился двух шефов обороны — пять. С таким отрицательным сальдо обычно сразу встают на вылет, но Леонид Кучук
ЗАБОЛОТНЫЙ — НЕ ЯНЧИК
Форварду «Тосно» 26 лет, этим летом он впервые сыграл в
ПАНОВ — БОЛЕЛЬЩИК «СПАРТАКА»
Титул самого яркого болельщика первой трети сезона за явным преимуществом выиграл Александр Панов. Бывший кумир Петербурга давно переехал в Москву и уже несколько лет переживает за «Спартак». После чемпионства он стал поддерживать
НА «ЗЕНИТ» ХОДЯТ 50 ТЫСЯЧ
Разговоры о том, что 56-тысячный стадион (официальные данные РФПЛ) великоват для «Зенита» утихли с первых матчей сезона. Это на холодный и неудобный «Петровский» ходило по 16 тысяч болельщиков, а новая арена, при всей своей скандальности, привлекает гораздо большее количество зрителей. На старте сезона
ГРИГОРЯН: ОТСТАВКА ВО ВРЕМЯ ИНТЕРВЬЮ
Самый откровенный тренер
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