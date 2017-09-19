Гендиректор «Тосно»: Заболотный забьёт ещё много таких мячей, как «Спартаку»

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Накануне Федун сказал, что у нападающего «Тосно» Антона Заболотного больше не будет таких мячей, какой он забил «Спартаку». Матч 10-го тура РФПЛ «Тосно» — «Спартак» состоялся 17 сентября и завершился со счётом 2:2. «Тосно», играя вдесятером, избежал поражения благодаря голу Заболотного на 90-й минуте.

«Пусть Федун говорит, что хочет. Уверен, что Заболотный забьёт ещё много таких мячей, как «Спартаку». И даже лучше!

Заболотный — прекрасный нападающий, он пытается забивать даже ударом через себя. Со «Спартаком» он бил ножницами, кажется, уже в третий раз. Антон всё ближе и ближе к цели, так что скоро надеемся на его гол через себя, — сказал Матюшенко корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.