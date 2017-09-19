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19 сентября 2017, 17:02 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гендиректор «Тосно»: Заболотный забьёт ещё много таких мячей, как «Спартаку»

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко ответил президенту «Спартака» Леониду Федуну.

Генеральный директор <span class=error>Тосно</span> Вячеслав Матюшенко ответил президенту Спартака Леониду <span class=error>Федуну</span>. Увеличить
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Накануне Федун сказал, что у нападающего «Тосно» Антона Заболотного больше не будет таких мячей, какой он забил «Спартаку». Матч 10-го тура РФПЛ «Тосно» — «Спартак» состоялся 17 сентября и завершился со счётом 2:2. «Тосно», играя вдесятером, избежал поражения благодаря голу Заболотного на 90-й минуте.

«Пусть Федун говорит, что хочет. Уверен, что Заболотный забьёт ещё много таких мячей, как «Спартаку». И даже лучше!

Заболотный — прекрасный нападающий, он пытается забивать даже ударом через себя. Со «Спартаком» он бил ножницами, кажется, уже в третий раз. Антон всё ближе и ближе к цели, так что скоро надеемся на его гол через себя, — сказал Матюшенко корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.

17.09.2017 13:00 Зрители 13665 основной раунд: 10-й тур Петровский
Тосно 2:2 Спартак М
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Массимо Каррера
Голы
86′ Евгений II Марков (А. Заболотный) 20
90′ Антон Заболотный (Р. Дугалич) 17
14 Георгий Джикия (Педро Роша) 35′
50 Марио Пашалич (Педро Роша) 63′
Составы
Давид Юрченко (к) 16
Аслан Дудиев 3
Раде Дугалич 26
29′ Виталий Шахов 13
Евгений Чернов 28
Нуну Роша 15
Антон Заболотный 17
Ян Казаев 91
61′ Резиуан Мирзов 22
Никола Труич 77
33′ Максим Палиенко 11
Андрей Буйволов 25
84′ Марко Полетанович 88
Евгений II Марков 20
32 Артем Ребров (к)
14 Георгий Джикия
29 Илья Кутепов
3 Марко Петкович 78′
11 Лукас Мартинс Фернанду
50 Марио Пашалич
12 де Соуза Луиз Адриану 18′
19 Александр Самедов 67′
5 Сердар Таски 36′
10 Квинси Промес 69′
17 Георгий Тигиев 58′
23 Дмитрий Комбаров
99 Педро Роша 76′
71 Ивелин Попов
Статистика
0 Желтые карточки 4
1 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
9 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 9
13 Фолы 11
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тосно
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