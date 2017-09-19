Андрей Кобелев: Кокорин должен был так играть еще три года назад

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ГОЛЫ КОКОРИНА? ЭТО ЕГО РАБОТА

— Уже в самом дебюте матча «Зенит» — «Уфа» поняли, что гол хозяев — это всего лишь дело времени?

— Перед игрой шансы соперников всегда равны. Но тот темп и та интенсивность, которые задал «Зенит» в начале встречи, обескуражил «Уфу». В первые 25 минут сине-бело-голубые показали очень хорошую игру, забили два гола, контролировали ситуацию. Во встрече с «Динамо» подопечные Манчини ходили пешком, а здесь за счет огромной скорости, движения, быстрой работы с мячом, они поставили в тупик оборону «Уфы».

— Этот «Зенит» — машина?

— В начале матча — да. Но потом хозяева стали больше уже играть по счету. Да и «Уфа» отодвинула игру от своих ворот. Нужно отдать должное команде Семака. Она старалась отбирать мяч на чужой половине поля, сумела погасить скорости «Зенита» во второй половине первого тайма. А после перерыва гости вообще где-то 10 минут владели преимуществом. Хотя это объяснимо — им нужно было забивать. В итоге сказалась разница в классе исполнителей. Он был виден невооруженным взглядом.

— Недавно Геннадий Орлов сказал, что Дзюба точно не хуже Дриусси. Согласны?

— Этих игроков сложно сравнивать. Они разноплановые. Сегодня «Зенит» обладает длиннющей скамейкой. Тренер имеет возможность проводить ротацию, безболезненную для результата. Когда нужно продавить защитников, выиграть «вверх» — Дзюба приносит пользу. А когда необходимо использовать свободные зоны — лучше пригодятся более быстрые исполнители впереди. Дзюба будет получать шанс проявить себя на поле при таком глубоком составе и таком плотном графике. Просто ему нужно использовать эти возможности.

— Кокорин вновь не ушел с поля без гола. Зверь?

— Я бы не зацикливался на голах Кокорина.

— Почему?

— Когда Саша не забивал, все его критиковали. Сейчас начал поражать ворота — мы его хвалим, что, наверное, правильно. Но вообще-то это его работа, плюс у него очень хорошие партнеры. Кокорин поймал вкус комбинационного футбола. Если заметили, все голы он забивает из вратарской площади. Это как раз его позиция, его место.

— То есть, не надо восхищаться?

— Думаю, нет. Я считаю, он должен был так играть еще три года назад. Почему его прорвало сейчас? Здесь много факторов сложилось воедино. Футболисты понимают, что при такой скамейке, если ты провалишь одну игру, сразу окажешься в запасе. Это заставляет их максимально выкладываться и на тренировках, и во время матчей.

ПРОБЛЕМЫ «СПАРТАКА»? ТАК ТРЕНЕРА НЕ «СЛИВАЮТ»

— Поняли, почему арбитр назначил пенальти в ворота «Уфы». И нужны ли видеоповторы?

— Честно говоря, не понял. По телекартинке не уловил, попал ли мяч в руку игроку «Уфы». А видеоповторы, естественно, нужны. В частности, для того, чтобы определять был ли пенальти или нет.

— Когда счет стал 2:0 были уверены, что «Зенит», в отличие от «Спартака» в игре с «Тосно», не упустит победу?

— 2:0 — это довольно комфортный счет. У «Спартака» случилось какое-то несчастье. Правда, уже не первый раз за сезон. Сегодня «Зенит» играет намного ответственнее сзади.

— А со стороны есть понимание, что вообще творится в «Спартаке»?

— Нет.

— Пошли разговоры про то, что игроки «сливают» Карреру…

— Это очень хорошая шутка.

— Почему?

— Так тренера не «сливают». При счете 2:0 не пропускают за четыре минуты два гола, так не делается специально. Речь скорее идет об индивидуальных ошибках игроков.

— Красно-белые точно выпали из чемпионской гонки?

— Да. В пятерку «Спартак» еще может войти, даже, возможно, побороться за третье место. Но за чемпионство — вряд ли. Слишком много потеряно очков, причем в концовках.