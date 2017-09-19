Иногда в 30 лет все только начинается. Пять лучших игроков 10-го тура РФПЛ
«Советский спорт» отмечает лучших игроков очередного тура чемпионата России.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
5. Антон ЗАБОЛОТНЫЙ, нападающий
Команда: «Тосно»
Чем запомнился: в матче со «Спартаком» (2:2) забил гол и сделал голевую передачу.
В начале сентября Антон Заболотный съездил в сборную России, в составе которой сыграл против «Динамо» (3:0), забив один гол. Вернувшись из национальной команды, нападающий уже в двух матчах подряд отмечается результативными действиями — в игре «Анжи» (2:2) ассистировал партнеру, в матче со «Спартак» и сам забил, и вывел на голевую позицию Маркова, накрыв у чужой штрафной Петковича. И если до вызова в сборную голы на счету Заболотного в
Ворота «Спартака» Заболотный поразил, получив скидку от Дугалича на грани офсайда. По данным WhoScored, всего за матч он нанес два удара. Один гол при таком раскладе — отличный результат.
4. Василий БЕРЕЗУЦКИЙ, защитник
Команда: ЦСКА
Чем запомнился: забил победный гол в ворота «Ростова» (2:0).
В девяти турах «Ростов» сразу пять раз сыграл на ноль. Забить донской команде в числе прочих не смогли «Краснодар» (0:0) и «Зенит» (0:0), ныне самые результативные команды лиги. Поэтому для ЦСКА, в этом сезоне не сумевшего поразить ворота сразу двух не претендующих на призовые места команд — «Ахмата» (0:1) и «Урала» (0:0), соперник представлялся неудобным. Но уже в первом тайме свою самую сложную задачу команда Виктора Гончаренко решила — открыла счет. Армейцы забили с помощью стандарта — после подачи Витиньо Василий Березуцкий в высоком прыжке отправил мяч в «девятку» чужих ворот.
Преуспел Березуцкий и в обороне. Пять раз он блокировал удары и передачи соперника — лучший показатель в матче. Семь раз разряжал обстановку у своих ворот выносами мяча — лучший показатель в матче. Трижды Березуцкий преуспел в верховых дуэлях — больше не выиграл никто.
3. Сергей БАЛАНОВИЧ, полузащитник
Команда: «Амкар»
Чем запомнился: разрушил больше всех атак «Локомотива» (1:0).
«Амкар» провел очень качественный матч в плане игры в обороне — из убойных позиций игроков «Локо» пермяки теснили. Больше остальных в разрушении преуспел центральный полузащитник Сергей Баланович. Он сорвал шесть атак отборами, три — перехватами, четыре — блокированием передач. Во всех этих компонентах игры он стал лучшим футболистом матча.
В фазе, когда мяч был у «Амкара», Баланович тоже был одним из лучших. Его точность передач составила 78,3% — второй результат в команде после защитника Дмитрия Белорукова (88,9%). Да, показатель не выдающийся, но нормальный для футболиста команды, которая делает ставку на контратаки.
2. ВАНДЕРСОН, полузащитник
Команда: «Краснодар»
Чем запомнился: сделал дубль в игре с «Анжи» (5:1).
Вандерсон вошел в игру лишь на 64-й минуте! Но за отведенное ему время крайний полузащитник забил сразу два супергола. В одном случае он отправил мяч в дальний угол из штрафной площадки, предварительно разобравшись сразу с двумя соперниками — Самарджичем и Данченко. В другом случае Вандерсон закрутил мяч в «девятку»
Это первые голы бразильца в чемпионате России. Возможно, они помогут ему вернуться в стартовый состав «быков» — последний раз в национальном турнире Вандерсон выходил на поле с первых минут еще 10 августа, тогда «Краснодар» в рамках пятого тура обыграл «Ахмат» (3:2).
В матче с «Анжи» Вандерсон показал удивительную эффективность — из двух его ударов оба пришлись стали голевыми. Также он запомнился одним заработанным штрафным.
1. Александр ДОВБНЯ, вратарь
Команда: «СКА-Хабаровск»
Чем запомнился: регулярно спасал свою команду в игре с «Ахматом» (2:2).
Сразу восемь раз Довбня спасал свои ворота в минувшем туре — это лучший результат
Сейчас Довбне 30 лет. И он феерит — не успела забыться игра со «Спартаком», как спортсмен вновь выдал представление. Удивительно, но в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter