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19 сентября 2017, 14:28 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Судья Вилков назначен на матч 11-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Зенит»

ТАСС, 19 сентября. Бригада нижегородского арбитра Михаила Вилкова обслужит матч 11-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Краснодаром» и санкт- петербургским «Зенитом». Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Ассистентами Вилкова будут Алексей Воронцов из Ярославля и Николай Богач из Люберец. Матч состоится в Краснодаре 24 сентября и начнется в 19:00 мск.

Матч московских клубов «Динамо» и ЦСКА обслужит Алексей Николаев (Москва), столичного «Спартака» и махачкалинского «Анжи» — Виталий Мешков (Дмитров), «Уфы» и тульского «Арсенала» — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), екатеринбургского «Урала» и «Тосно» — Евгений Турбин (Дмитров), «Ростова» и московского «Локомотива» — Роман Галимов (Улан-Удэ), пермского «Амкара» и «СКА-Хабаровска» — Владимир Москалев (Воронеж), грозненского «Ахмата» и казанского «Рубина» — Алексей Сухой (Люберцы).

Матчи 11-го тура РФПЛ пройдут с 23 по 25 сентября.

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