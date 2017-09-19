Ассистентами Вилкова будут Алексей Воронцов из Ярославля и Николай Богач из Люберец. Матч состоится в Краснодаре 24 сентября и начнется в 19:00 мск.

Матч московских клубов «Динамо» и ЦСКА обслужит Алексей Николаев (Москва), столичного «Спартака» и махачкалинского «Анжи» — Виталий Мешков (Дмитров), «Уфы» и тульского «Арсенала» — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), екатеринбургского «Урала» и «Тосно» — Евгений Турбин (Дмитров), «Ростова» и московского «Локомотива» — Роман Галимов (Улан-Удэ), пермского «Амкара» и «СКА-Хабаровска» — Владимир Москалев (Воронеж), грозненского «Ахмата» и казанского «Рубина» — Алексей Сухой (Люберцы).

Матчи 11-го тура РФПЛ пройдут с 23 по 25 сентября.