Заклинание Федуна, восхищение Кришито
Десятка откровений тура по версии «СЭ».
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Видимо, что-то случилось...
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1. Леонид ФЕДУН, владелец «Спартака»
ТОСНО — СПАРТАК — 2:2.
«То, что сейчас происходит — несчастный случай. Ошибка в конце — и гол. Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере. И никому в жизни он больше так не забивал».
2. Доменико КРИШИТО, защитник «Зенита»
ЗЕНИТ — УФА — 3:0.
«Мы знали, что Манчини один из лучших тренеров в мире. Всегда трудно начинать, когда у тебя много новых игроков. Но он нашел нужную схему, позиции для своих футболистов. А посмотрите, как заиграл Кокорин!».
3. Алексей СПИРИДОНОВ, волейболист, болельщик «Спартака»
ТОСНО — СПАРТАК — 2:2.
«Каррера уже не управляет командой, его надо увольнять. Он потерял связь с футболистами, “поплыл”. Я как игрок четыре года работал с итальянскими тренерами. Так вот не надо было Каррере приводить в штаб все итальянское семейство».
4. Евгений КАФЕЛЬНИКОВ, Олимпийский чемпион по теннису, болельщик «Спартака»
ТОСНО — СПАРТАК — 2:2.
«Каррера виноват?! Какие же все убогие! Шесть месяцев назад его боготворили, а сейчас уже замену хотят. Каррера еще не один трофей возьмет в Европе. Вы эти мои слова еще вспомните, господа футбольные “эксперты” и журналисты».
5. Александр КОКОРИН, нападающий «Зенита»
ЗЕНИТ — УФА — 3:0.
(на вопрос, не намерен ли придумать новый жест для празднования голов) «Пока мне нравится отмечать так. А там подумаю. До этого делали другие жесты, так их разнесли на всю страну».
6. Валерий БАРИНОВ, актер, болельщик «Локомотива»
ЛОКОМОТИВ — АМКАР — 0:1.
(об игре Эдера).
«У нас нет нападающего. Нет! Что это за форвард, который один раз ударил по воротам?! На него даже команда не играет. Нет острия атаки. У нас впереди — вата».
7. Максим БЕЛЯЕВ, защитник «Арсенала»
АРСЕНАЛ — ДИНАМО — 1:0.
«Отмечал гол, показывая венский вальс. У нас с женой завтра пять лет со дня знакомства, и я сделал ей такой подарок».
8. Михаил ГАЩЕНКОВ, полузащитник «Амкара»
ЛОКОМОТИВ — АМКАР — 0:1.
«Забивать вседа приятно. Тем более я был в системе “Локо”. В свое время меня взвали в офис “Локомотива-2” и сказали, что надо искать команду. Мол, я очень старый, идет смена поколений. Мне тогда было 22».
9. Юрий КАЛИТВИНЦЕВ, главный тренер «Динамо»
АРСЕНАЛ — ДИНАМО — 1:0.
«Ребятам скажу, что они за игру ответили, а за результат отвечу я».
10. Никита СИМОНЯН,
ТОСНО — СПАРТАК — 2:2.
«Уже не сосчитать, какая это была игра, когда «Спартак» пропустил в концовке. Похоже на хроническую проблему, хоть время матча сокращай. Вопросы к тренеру, конечно, есть, потому что мы, тренеры, всегда в ответе. Но есть и собственное самолюбие игроков.2.
Использованы цитаты «Р-Спорт», «Матч»
Лидеры по очкам:
Юрий СЕМИН, главный тренер «Локомотива» — 25
Сергей ФУРСЕНКО, президент «Зенита» — 25
Роберто МАНЧИНИ, главный тренер «Зенита» — 23
Александр ГРИГОРЯН,
Денис ГЛУШАКОВ, полузащитник «Спартака» — 17.
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