Заклинание Федуна, восхищение Кришито

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

1. Леонид ФЕДУН, владелец «Спартака»

ТОСНО — СПАРТАК — 2:2.

«То, что сейчас происходит — несчастный случай. Ошибка в конце — и гол. Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере. И никому в жизни он больше так не забивал».

2. Доменико КРИШИТО, защитник «Зенита»

ЗЕНИТ — УФА — 3:0.

«Мы знали, что Манчини один из лучших тренеров в мире. Всегда трудно начинать, когда у тебя много новых игроков. Но он нашел нужную схему, позиции для своих футболистов. А посмотрите, как заиграл Кокорин!».

3. Алексей СПИРИДОНОВ, волейболист, болельщик «Спартака»

ТОСНО — СПАРТАК — 2:2.

«Каррера уже не управляет командой, его надо увольнять. Он потерял связь с футболистами, “поплыл”. Я как игрок четыре года работал с итальянскими тренерами. Так вот не надо было Каррере приводить в штаб все итальянское семейство».

4. Евгений КАФЕЛЬНИКОВ, Олимпийский чемпион по теннису, болельщик «Спартака»

ТОСНО — СПАРТАК — 2:2.

«Каррера виноват?! Какие же все убогие! Шесть месяцев назад его боготворили, а сейчас уже замену хотят. Каррера еще не один трофей возьмет в Европе. Вы эти мои слова еще вспомните, господа футбольные “эксперты” и журналисты».

5. Александр КОКОРИН, нападающий «Зенита»

ЗЕНИТ — УФА — 3:0.

(на вопрос, не намерен ли придумать новый жест для празднования голов) «Пока мне нравится отмечать так. А там подумаю. До этого делали другие жесты, так их разнесли на всю страну».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZN6g9BFIBN/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">☝️⚽️?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-19T09:22:32+00:00">Сен 19 2017 в 2:22 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

6. Валерий БАРИНОВ, актер, болельщик «Локомотива»

ЛОКОМОТИВ — АМКАР — 0:1.

(об игре Эдера).

«У нас нет нападающего. Нет! Что это за форвард, который один раз ударил по воротам?! На него даже команда не играет. Нет острия атаки. У нас впереди — вата».

7. Максим БЕЛЯЕВ, защитник «Арсенала»

АРСЕНАЛ — ДИНАМО — 1:0.

«Отмечал гол, показывая венский вальс. У нас с женой завтра пять лет со дня знакомства, и я сделал ей такой подарок».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/pfc_arsenal">@pfc_arsenal</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 10-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE?src=hash">#АрсеналДинамо</a> 1:0 17' Максим Беляев <a href="https://t.co/Or2ltboNip">pic.twitter.com/Or2ltboNip</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/908736349393620992">15 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

8. Михаил ГАЩЕНКОВ, полузащитник «Амкара»

ЛОКОМОТИВ — АМКАР — 0:1.

«Забивать вседа приятно. Тем более я был в системе “Локо”. В свое время меня взвали в офис “Локомотива-2” и сказали, что надо искать команду. Мол, я очень старый, идет смена поколений. Мне тогда было 22».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="bg" dir="ltr">GIF- Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! <a href="https://twitter.com/fc_amkar">@fc_amkar</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 10-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%90%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%80?src=hash">#ЛокоАмкар</a> 0:1 1' Михаил Гащенков <a href="https://t.co/vRc9uFJlKQ">pic.twitter.com/vRc9uFJlKQ</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/909819650996883456">18 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

9. Юрий КАЛИТВИНЦЕВ, главный тренер «Динамо»

АРСЕНАЛ — ДИНАМО — 1:0.

«Ребятам скажу, что они за игру ответили, а за результат отвечу я».

10. Никита СИМОНЯН, вице-президент РФС, легенда «Спартака»

ТОСНО — СПАРТАК — 2:2.

«Уже не сосчитать, какая это была игра, когда «Спартак» пропустил в концовке. Похоже на хроническую проблему, хоть время матча сокращай. Вопросы к тренеру, конечно, есть, потому что мы, тренеры, всегда в ответе. Но есть и собственное самолюбие игроков.2.

Использованы цитаты «Р-Спорт», «Матч»