Сроки восстановления футболиста «Спартака» Тигиева станут известны после операции

Тигиев получил травму в матче 10-го тура чемпионата страны с «Тосно» (2:2), которая прошла в воскресенье. В понедельник 22-летнему игроку был диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава. Операция будет сделана 25 сентября.

«Сроки восстановления будут определены после операции. Стандарт — шесть месяцев, но возможны отклонения. Все зависит от того, что хирург видит во время операции. МРТ не всегда дает точную картинку повреждений», — прокомментировал ситуацию Вартапетов.