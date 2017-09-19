Сроки восстановления футболиста «Спартака» Тигиева станут известны после операции
МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Точные сроки восстановления защитника «Спартака» Георгия Тигиева станут известны после операции. Об этом ТАСС сообщил руководитель медицинского департамента футбольного клуба Михаил Вартапетов.
Тигиев получил травму в матче 10-го тура чемпионата страны с «Тосно» (2:2), которая прошла в воскресенье. В понедельник 22-летнему игроку был диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава. Операция будет сделана 25 сентября.
«Сроки восстановления будут определены после операции. Стандарт — шесть месяцев, но возможны отклонения. Все зависит от того, что хирург видит во время операции. МРТ не всегда дает точную картинку повреждений», — прокомментировал ситуацию Вартапетов.
Тигиев, выступающий на позиции крайнего защитника, перешел в «Спартак» из «Анжи» зимой на правах аренды, после окончания сезона
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