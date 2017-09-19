Дмитрий Парфенов: Каррера? Никаких криков в раздевалке «Спартака» я не слышал
Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов в интервью «Советскому спорту» поделился лишь частью эмоций после сказочного воскресного камбэка.
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Видимо, что-то случилось...
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ДЛЯ ДУХА — ТО, ЧТО НАДО
— Как вы себя чувствуете после игры со «Спартаком»?
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— Вы наверняка получили много поздравлений: несмотря на ничейный результат, такая игра сродни победе…
— Наверное,
— Вы зарекомендовали себя неплохим мотиватором. Это проявилось в игре с «Локомотивом» и вот теперь — со «Спартаком». Интересно, что вы сказали ребятам в перерыве?
— Есть вещи, которые остаются в раздевалке, их я вам передать не могу. Самое главное, из того, что я сказал, звучало примерно так: «Терять вам уже нечего. И вариантов два: либо вы выходите с поднятыми руками, либо бьетесь до конца и ищете свои моменты».
Конечно в перерыве состояние, было подавленное. Нам с такими клубами, как «Спартак», и в полном составе тяжело играть. А тут на одного игрока меньше и каждому было понятно, что выжать из этой ситуации
Я ОТДАЛ «СПАРТАКУ» МНОГО ЛЕТ И СИЛ
— Удаление Шахова, на ваш взгляд, было по делу?
— В данном случае я, как пострадавшая сторона, скажу, что не по делу. Но случилось то, что случилось. Был у нас разговор на эмоциях, он извинился перед ребятами, теперь никуда не денется — проставится
— Второй гол в ворота «Спартака» разве был забит не из офсайда?
— Нет, раз боковой судья флажок не поднял.
— Для вас игра против «Спартака» была принципиальной?
— В определенной степени. Я отдал этому клубу много лет, здоровья, своего труда и выиграл с ним не один и не два трофея. Кстати, когда выступал за «Спартак», были такие же приятные для меня и команды моменты, когда мы выигрывали вдесятером, уступая по ходу матча.
У МАССИМО ВСЕ НАЛАДИТСЯ
— Можете сказать, что Антон Заболотный -ваш личный проект? Именно при вас он заиграл на высоком уровне.
— Об этом лучше, наверное, у него спросить. Я вижу, что ребята растут и не только Антон. Но
— После матча вы слышали, чтобы Каррера кричал на своих футболистов?
— Лично я ничего не слышал. Раздевалки на «Петровском» находятся далеко друг от друга. А после игры Каррера ко мне не подходил, у каждого были свои эмоции и неотложные дела. Я понимаю его как коллегу, любой может оказаться на его месте. Такая это штука — футбол..
— Вы внимательно следите за игрой
— Они сыграли всего один матч, заработали одно очко в гостевой игре. В их группе все имеют равные шансы. Точно знаю, что «Спартак» почувствовал Лигу чемпионов, ощутил, что это совершенно другой уровень, нежели наш чемпионат, другой накал борьбы. И уверен, что ко второй игре команда Карреры подойдет с совершенно другим настроем.
— У вас есть объяснение, почему «Спартак» плохо проводит концовки встреч?
— Чтобы это объяснять, надо быть внутри команды. Со стороны болтать можно все, что угодно. «Диванных экспертов» у нас полно, я не из их числа. Я к Массимо отношусь с большим уважением и надеюсь, что у него все наладится, и дела пойдут в гору.
— Ваша команда сыграла 10 туров. Насколько скорректированы задачи на сезон?
— Двигаемся от игры к игре, и планов на ближайшие 5 туров у нас нет. Пока я сделал вывод: нам есть над чем работать в плане исполнительского мастерства. За прошедшую треть чемпионата ребята ощутили на себе, что такое
— Насколько команда готова к кубковой игре после тяжелого матча со «Спартаком»?
— Вот та игра и покажет. Сейчас максимально восстанавливаем ребят. Хотя это не просто — играть через два дня на третий. Но мы и к этому привыкнем.
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