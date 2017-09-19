Дмитрий Парфенов: Каррера? Никаких криков в раздевалке «Спартака» я не слышал

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ДЛЯ ДУХА — ТО, ЧТО НАДО

— Как вы себя чувствуете после игры со «Спартаком»?

— Какой-то мегаэйфории ни я, ни команда не испытываем. Конечно, ребята молодцы, что сумели вытащить такую сложную игру.

— Вы наверняка получили много поздравлений: несмотря на ничейный результат, такая игра сродни победе…

— Наверное, все-таки это ничья. Да, красиво получилось, в конце невероятно спасли матч. Однако, в остатке мы заработали одно очко из возможных трех. Это не густо, Но, учитывая ситуацию, в которой мы находились, для поднятия командного духа эта игра оказалась очень полезной.

— Вы зарекомендовали себя неплохим мотиватором. Это проявилось в игре с «Локомотивом» и вот теперь — со «Спартаком». Интересно, что вы сказали ребятам в перерыве?

— Есть вещи, которые остаются в раздевалке, их я вам передать не могу. Самое главное, из того, что я сказал, звучало примерно так: «Терять вам уже нечего. И вариантов два: либо вы выходите с поднятыми руками, либо бьетесь до конца и ищете свои моменты».

Конечно в перерыве состояние, было подавленное. Нам с такими клубами, как «Спартак», и в полном составе тяжело играть. А тут на одного игрока меньше и каждому было понятно, что выжать из этой ситуации что-либо будет сложно вдвойне. Может, мы и совершили чудо, как это подавалось в СМИ. Но я-то вижу, как ребята выкладываются на тренировках, и теперь мы все вместе понимаем, что это не зря.

Я ОТДАЛ «СПАРТАКУ» МНОГО ЛЕТ И СИЛ

— Удаление Шахова, на ваш взгляд, было по делу?

— В данном случае я, как пострадавшая сторона, скажу, что не по делу. Но случилось то, что случилось. Был у нас разговор на эмоциях, он извинился перед ребятами, теперь никуда не денется — проставится как-нибудь (смеется). А как иначе? Всем потом пришлось на поле отдуваться за него. Теперь у Шахова не будет даже мысли сыграть плохо.

— Второй гол в ворота «Спартака» разве был забит не из офсайда?

— Нет, раз боковой судья флажок не поднял. Каких-либо записей и стоп кадров я не видел — не было смысла. И вообще я не хочу мусолить эти моменты. Такие разговоры — в пользу бедных.

— Для вас игра против «Спартака» была принципиальной?

— В определенной степени. Я отдал этому клубу много лет, здоровья, своего труда и выиграл с ним не один и не два трофея. Кстати, когда выступал за «Спартак», были такие же приятные для меня и команды моменты, когда мы выигрывали вдесятером, уступая по ходу матча.

У МАССИМО ВСЕ НАЛАДИТСЯ

— Можете сказать, что Антон Заболотный -ваш личный проект? Именно при вас он заиграл на высоком уровне.

— Об этом лучше, наверное, у него спросить. Я вижу, что ребята растут и не только Антон. Но опять-таки, все это благодаря совместным усилиям и желанием с каждой игрой показывать результат лучше, чем в предыдущей.

— После матча вы слышали, чтобы Каррера кричал на своих футболистов?

— Лично я ничего не слышал. Раздевалки на «Петровском» находятся далеко друг от друга. А после игры Каррера ко мне не подходил, у каждого были свои эмоции и неотложные дела. Я понимаю его как коллегу, любой может оказаться на его месте. Такая это штука — футбол..

— Вы внимательно следите за игрой красно-белых в Лиге чемпионов?

— Они сыграли всего один матч, заработали одно очко в гостевой игре. В их группе все имеют равные шансы. Точно знаю, что «Спартак» почувствовал Лигу чемпионов, ощутил, что это совершенно другой уровень, нежели наш чемпионат, другой накал борьбы. И уверен, что ко второй игре команда Карреры подойдет с совершенно другим настроем.

— У вас есть объяснение, почему «Спартак» плохо проводит концовки встреч?

— Чтобы это объяснять, надо быть внутри команды. Со стороны болтать можно все, что угодно. «Диванных экспертов» у нас полно, я не из их числа. Я к Массимо отношусь с большим уважением и надеюсь, что у него все наладится, и дела пойдут в гору.

— Ваша команда сыграла 10 туров. Насколько скорректированы задачи на сезон?

— Двигаемся от игры к игре, и планов на ближайшие 5 туров у нас нет. Пока я сделал вывод: нам есть над чем работать в плане исполнительского мастерства. За прошедшую треть чемпионата ребята ощутили на себе, что такое премьер-лига и вошли в этот ритм. А самое главное, мы поняли, что можно играть со всеми и никого не бояться.

— Насколько команда готова к кубковой игре после тяжелого матча со «Спартаком»?

— Вот та игра и покажет. Сейчас максимально восстанавливаем ребят. Хотя это не просто — играть через два дня на третий. Но мы и к этому привыкнем.