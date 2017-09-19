«Зенит» отрывается, «Спартак» скандалит
Санкт-петербургский «Зенит» не заметил усталости от еврокубков и разгромил «Уфу», «Локомотив» проиграл аутсайдеру и жалуется на судейство, в выпустившем победу из рук «Спартаке» очередной скандал, а Кирилл Панченко выбыл на полгода с травмой колена. «Газета.Ru» подводит итоги 10-го тура РФПЛ.
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Видимо, что-то случилось...
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«Зенит» уходит в отрыв.
Очередную победу в чемпионате одержал
Подопечные Роберто Манчини провели в ворота гостей «Санкт-Петербурга» три безответных мяча, а еще один гол, забитый в концовке Артемом Дзюбой,
В этом матче итальянский специалист в очередной раз продемонстрировал глубину скамейки лидера чемпионата, выпустив на поле в стартовом составе нечасто играющих в этом сезоне в
Кроме того, свой первый матч в карьере на взрослом уровне провел 18-летний белорусский полузащитник Кирилл Капленко, отыгравший последние 9 минут поединка.
«Зенит» продемонстрировал уверенность и готовность безболезненно выступать на два фронта, а также увеличил отрыв в таблице чемпионата от второй строчки до трех очков. Команда Манчини собралась создать решающий задел уже в осенней части сезона?
«Локомотив» сходит с рельсов и жалуется.
Бывший до десятого тура главным преследователем питерцев и едва не обогнавший их в предыдущий игровой уикенд РФПЛ «Локомотив» допустил вторую осечку в чемпионате подряд и пропустил на вторую строчку таблицы набравший ход «Краснодар».
Команда Юрия Семина потерпела поражение от занимавшего до отчетного тура единоличное последнее место в турнире пермского «Амкара», причем «железнодорожникам» уже на первой минуте игры забил проводивший свой первый матч в
Гол Гащенкова так и остался единственным в матче, хотя хозяева трижды по ходу встречи требовали назначить в ворота пермяков пенальти.
После окончания встречи официальный твиттер «Локо», еще по ходу игры в своей
За это «железнодорожники» поплатились ответным троллингом от коллег из
Что касается Гащенкова, то для 25-летнего полузащитника, ранее четырежды выходившего на замены в матчах РФПЛ в этом сезоне, гол стал вторым в чемпионате, причем в обоих случаях удары Михаила приносили «Амкару» очки.
Сначала его мяч спас
Спартаковский цирк.
Московский «Спартак» вернулся в этом сезоне в привычное и неприятное для своих болельщиков, зато благодатное для не менее многочисленных недоброжелателей самой титулованной команды страны русло.
Из
В выездном противостоянии с «Тосно» «Спартак» умудрился упустить в последние пять минут перевес в два мяча, уже почти час играя при этом в большинстве
Эта упущенная победа стала для команды уже пятой в сезоне, только добравшемся до своей трети!
Но главные события развернулись после игры, когда журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер написал в своем твиттере, что в раздевалке взбешенный упущенной победой Массимо Каррера риторически спросил своих игроков: «Вы хотите, чтобы я ушел? Вы специально это делаете?».
Журналист также отметил, что в нынешнем сезоне футболисты команды не бегают праздновать к своему главному тренеру голы на бровку и уже трое — Луиз Адриано, Квинси Промес и Сердар Таски — не пожали Каррере руку после замен.
А ведь еще спартаковцы больше не выкладывают, как в прошлом сезоне по дороге к чемпионству, командных фотографий из раздевалки после побед.
Правда, и
Однако президент клуба Леонид Федун и другие официальные лица
Новые травмы.
Десятый тур
Лазарет злополучного «Спартака» и без того был переполнен, так разрыв передней крестообразной связки на ровном месте получил вышедший против «Тосно» в стартовом составе и очень неплохо смотревшийся Георгий Тигиев. Это уже третий футболист обоймы Карреры, кто выбыл на долгий срок
Раньше итальянский специалист лишился поочередно двух опорных полузащитников. Сначала в товарищеском матче за сборную России перед Кубком конфедераций порвал связки Роман Зобнин, а затем в чемпионате в игре с «Арсеналом» из Тулы получил похожее повреждение Артем Тимофеев.
Не повезло и еще одному футболисту. Во время матча «Динамо» в Туле против «Арсенала» на носилках покинул поле лидер
Сначала сообщалось, что нападающий пропустит около месяца, но затем стало известно, что у него тоже диагностирован разрыв передней крестообразной связки, и он улетит на операцию в Рим.
В итоге «Динамо» осталось без своего ключевого игрока на срок до полугода, а сам Панченко, являющийся кандидатом на попадание в состав сборной России, теперь рискует пропустить домашний чемпионат мира.
Багаж еврокубков
Из четырех российских клубов, игравших на неделе в матчах группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, победы одержали два.
Кроме «Зенита», три очка положил в копилку московский ЦСКА, сумевший на своем поле сломить сопротивление крепкого «Ростова» (2:0), с которым у подопечных Виктора Гончаренко до игры было поровну очков.
ЦСКА в данный момент отстает от «Зенита» на пять очков и является полноправным участником чемпионской гонки, хотя между армейцами и питерцами в таблице располагаются еще «Краснодар» и «Локомотив».
Фактически, в этом туре получилось, что опытные еврокубковые бойцы — «Зенит» и ЦСКА — обошлись без потерь в туре после матчей в Европе, а вот отвыкшие от таких баталий «Спартак» и «Локомотив» осечки допустили.
В этом отношении интересен выход на второе место в таблице «Краснодара» Игоря Шалимова. «Быки» не попали в групповую стадию Лиги Европы и теперь будут выступать в недельном цикле, избежав дополнительной нагрузки.
Год назад квалификационный еврокубковый провал обернулся «свободным» графиком для «Спартака», и все закончилось для
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