«Зенит» отрывается, «Спартак» скандалит

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«Зенит» уходит в отрыв.

Очередную победу в чемпионате одержал санкт-петербургский «Зенит», в последнем матче 10-го тура впервые в истории разгромивший неуступчивую и славящуюся своей обороной «Уфу».

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 10, 18.09.2017, 20:00 3:0 Зенит Уфа

Подопечные Роберто Манчини провели в ворота гостей «Санкт-Петербурга» три безответных мяча, а еще один гол, забитый в концовке Артемом Дзюбой, из-за офсайда не засчитала бригада арбитров.

В этом матче итальянский специалист в очередной раз продемонстрировал глубину скамейки лидера чемпионата, выпустив на поле в стартовом составе нечасто играющих в этом сезоне в Премьер-лиге Маттиаса Краневиттера, Кристиана Нобоа и Артема Дзюбу, наконец забившего первый гол в сезоне 14 сентября в Лиге Европы.

Кроме того, свой первый матч в карьере на взрослом уровне провел 18-летний белорусский полузащитник Кирилл Капленко, отыгравший последние 9 минут поединка.

«Зенит» продемонстрировал уверенность и готовность безболезненно выступать на два фронта, а также увеличил отрыв в таблице чемпионата от второй строчки до трех очков. Команда Манчини собралась создать решающий задел уже в осенней части сезона?

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 10, 18.09.2017, 19:30 0:1 Локомотив М Амкар

«Локомотив» сходит с рельсов и жалуется.

Бывший до десятого тура главным преследователем питерцев и едва не обогнавший их в предыдущий игровой уикенд РФПЛ «Локомотив» допустил вторую осечку в чемпионате подряд и пропустил на вторую строчку таблицы набравший ход «Краснодар».

Команда Юрия Семина потерпела поражение от занимавшего до отчетного тура единоличное последнее место в турнире пермского «Амкара», причем «железнодорожникам» уже на первой минуте игры забил проводивший свой первый матч в Премьер-лиге в стартовом состав их собственный воспитанник Михаил Гащенков.

Гол Гащенкова так и остался единственным в матче, хотя хозяева трижды по ходу встречи требовали назначить в ворота пермяков пенальти.

После окончания встречи официальный твиттер «Локо», еще по ходу игры в своей онлайн-трансляции однозначно расценивавший падения игроков красно-зеленых в чужой штрафной как неназначенные одиннадцатиметровые, опубликовал имена бригады арбитров, указал их принадлежность к Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

За это «железнодорожники» поплатились ответным троллингом от коллег из СММ-службы питерского «Зенита», переадресовавших посыл соперника в адрес представляющего Ленинградскую область «Тосно». Правда, позже этот твит из ленты «Зенита» пропал.

Что касается Гащенкова, то для 25-летнего полузащитника, ранее четырежды выходившего на замены в матчах РФПЛ в этом сезоне, гол стал вторым в чемпионате, причем в обоих случаях удары Михаила приносили «Амкару» очки.

Сначала его мяч спас красно-черных от поражения в игре с «Краснодаром» (1:1), а теперь и вовсе принес викторию в противостоянии с «Локомотивом». Таким образом, удары Гащенкова обеспечили команде Гаджи Гаджиева пять очков из восьми набранных клубом.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 10, 17.09.2017, 13:00 2:2 Тосно Спартак М

Спартаковский цирк.

Московский «Спартак» вернулся в этом сезоне в привычное и неприятное для своих болельщиков, зато благодатное для не менее многочисленных недоброжелателей самой титулованной команды страны русло.

Из команды-чемпиона, показывающей лучший футбол и — главное — лучшие результаты в стране, красно-белые вновь превратились в объект для насмешек.

В выездном противостоянии с «Тосно» «Спартак» умудрился упустить в последние пять минут перевес в два мяча, уже почти час играя при этом в большинстве из-за удаления Евгения Шахова.

Эта упущенная победа стала для команды уже пятой в сезоне, только добравшемся до своей трети!

Но главные события развернулись после игры, когда журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер написал в своем твиттере, что в раздевалке взбешенный упущенной победой Массимо Каррера риторически спросил своих игроков: «Вы хотите, чтобы я ушел? Вы специально это делаете?».

Журналист также отметил, что в нынешнем сезоне футболисты команды не бегают праздновать к своему главному тренеру голы на бровку и уже трое — Луиз Адриано, Квинси Промес и Сердар Таски — не пожали Каррере руку после замен.

А ведь еще спартаковцы больше не выкладывают, как в прошлом сезоне по дороге к чемпионству, командных фотографий из раздевалки после побед.

Правда, и побед-то у красно-белых в нынешнем сезоне кот наплакал. В общем, со стороны ситуация в стане чемпиона, отстающего от «Зенита» уже на 11 очков, характеризуется двумя словами: «все плохо».

Однако президент клуба Леонид Федун и другие официальные лица красно-белых уже прокомментировали появившуюся информацию о внутренних проблемах, назвав все бредом. Посмотрим, что будет дальше, но очевидно — победы и команде, и лично Каррере нужны как воздух.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 10, 15.09.2017, 19:30 1:0 Арсенал Т Динамо М

Новые травмы.

Десятый тур Премьер-лиги оказался роковым для еще двух футболистов, получивших серьезные травмы колена.

Лазарет злополучного «Спартака» и без того был переполнен, так разрыв передней крестообразной связки на ровном месте получил вышедший против «Тосно» в стартовом составе и очень неплохо смотревшийся Георгий Тигиев. Это уже третий футболист обоймы Карреры, кто выбыл на долгий срок из-за повреждения коленного сустава.

Раньше итальянский специалист лишился поочередно двух опорных полузащитников. Сначала в товарищеском матче за сборную России перед Кубком конфедераций порвал связки Роман Зобнин, а затем в чемпионате в игре с «Арсеналом» из Тулы получил похожее повреждение Артем Тимофеев.

Не повезло и еще одному футболисту. Во время матча «Динамо» в Туле против «Арсенала» на носилках покинул поле лидер бело-голубых форвард Кирилл Панченко.

Сначала сообщалось, что нападающий пропустит около месяца, но затем стало известно, что у него тоже диагностирован разрыв передней крестообразной связки, и он улетит на операцию в Рим.

В итоге «Динамо» осталось без своего ключевого игрока на срок до полугода, а сам Панченко, являющийся кандидатом на попадание в состав сборной России, теперь рискует пропустить домашний чемпионат мира.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 10, 16.09.2017, 16:30 2:0 ЦСКА Ростов

Багаж еврокубков

Из четырех российских клубов, игравших на неделе в матчах группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, победы одержали два.

Кроме «Зенита», три очка положил в копилку московский ЦСКА, сумевший на своем поле сломить сопротивление крепкого «Ростова» (2:0), с которым у подопечных Виктора Гончаренко до игры было поровну очков.

ЦСКА в данный момент отстает от «Зенита» на пять очков и является полноправным участником чемпионской гонки, хотя между армейцами и питерцами в таблице располагаются еще «Краснодар» и «Локомотив».

Фактически, в этом туре получилось, что опытные еврокубковые бойцы — «Зенит» и ЦСКА — обошлись без потерь в туре после матчей в Европе, а вот отвыкшие от таких баталий «Спартак» и «Локомотив» осечки допустили.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 10, 16.09.2017, 19:00 1:5 Анжи Краснодар

В этом отношении интересен выход на второе место в таблице «Краснодара» Игоря Шалимова. «Быки» не попали в групповую стадию Лиги Европы и теперь будут выступать в недельном цикле, избежав дополнительной нагрузки.