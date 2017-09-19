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19 сентября 2017, 11:41 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Будогосский заявил, что у нет конфликта с руководителями клубов РФПЛ, включая Гинера

МОСКВА, 19 сен — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский заявил агентству «Р-Спорт», что у него нет конфликта с руководителями клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), включая критиковавших его президента московского ЦСКА Евгения Гинера и генеральный директора столичного «Динамо» Евгения Муравьева.

<em>МОСКВА 19 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Анатолий Самохвалов.</em> Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (<span class=error>РФС</span>) Андрей Будогосский заявил агентству Р-Спорт что у него нет конфликта с руководителями клубов Российской футбольной <nobr>премьер-лиги</nobr> (<span class=error>РФПЛ</span>) включая критиковавших его президента московского ЦСКА Евгения <span class=error>Гинера</span> и генеральный директора столичного Динамо Евгения <span class=error>Муравьева</span>. Увеличить
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ЦСКА в восьмом туре чемпионата России проиграл дома грозненскому «Ахмату» (0:1). Победный гол был забит после того, как мяч пересек лицевую линию, однако никто из арбитров встречи не увидел этот момент. Гинер после матча заявил, что Будогосский должен покинуть пост главы департамента судейства и инспектирования РФС.

Муравьев после матча четвертого тура между «Динамо» и «Амкаром» (3:0) заявил, что количество отстраненных арбитров растет, этим РФС признает, что слабо готовит подчиненных; скоро будет потерян весь судейский корпус.

«Никакого конфликта ни с Гинером, ни с Муравьевым у меня нет и не было. Просто я не подставляю вторую щеку, когда меня бьют по одной. Если кто-либо из руководителей клубов выступает со своей позицией, я полагаю, что имею право ответить. В отличие от своих предшественников, которые молчали и ничего не говорили, я считаю возможным выразить позицию. Не свою личную, а в данном случае — позицию департамента», — сказал Будогосский по телефону.

«Что касается недовольства тренеров, давайте вспомним, какие тренеры выражали недовольство качеством судейства. Да, возможно, были высказывания со стороны Юрия Павловича Семина (“Локомотив”). Были со стороны Виктора Ганчаренко (ЦСКА). А дальше что? О каких скандалах мы говорим?» — заявил Будогосский.

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