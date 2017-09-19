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19 сентября 2017, 10:19 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Символическая сборная 10-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Несколько неочевидных имён и агрессивная атакующая расстановка (4−3−3) — такая она, команда прошедшего тура от экс-тренера сборной России.

Несколько <span class=error>неочевидных</span> имён и <span class=stop><span class=error>агресси</span></span><span class=error>вная</span> атакующая расстановка (4−3−3) — такая она команда прошедшего тура от <nobr>экс-тренера</nobr> сборной России. Увеличить
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© РИА "Новости"

Владимир Габулов, «Арсенал»

Владимир Габулов — один из главных героев встречи «Арсенал» — «Динамо». Благодаря успешной игре опытного голкипера против бывшей команды туляки завоевали три очка в прошедшем туре.

Защита

Марио Фернандес, ЦСКА

Активные действия Марио Фернандеса на правом фланге помогли его ЦСКА обыграть «Ростов» со счётом 2:0.

Эмануэль Маммана, «Зенит»

Аргентинский новичок «Зенита» Эмануэль Маммана продолжает приносить пользу санкт-петербургской команде. В 10-м туре сине-бело-голубые стараниями в том числе и обороны переиграли «Уфу» — 3:0.

Василий Березуцкий, ЦСКА

Центральный защитник ЦСКА Василий Березуцкий стал автором первого гола в ворота «Ростова» в матче 10-го тура, который позволил «армейцам» дышать свободней.

Сергей Петров, «Краснодар»

На счету Сергея Петрова, левого защитника «Краснодара», два голевых паса в матче против «Анжи».

Полузащита

Алан Дзагоев, ЦСКА

Алан Дзагоев в матче против «Ростова» сыграл заметную роль. Во многом благодаря уверенным действиям «десятки» в центре поля ЦСКА обыграл «Ростов».

Эрик Бикфалви, «Урал»

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви может считать себя одним из главных героев матча с «Рубином». Именно его гол решил исход встречи.

Витиньо, ЦСКА

Бразилец Витиньо активнее других одноклубников поучаствовал в победе над «Ростовом». На счету «армейца» гол и результативная передача.

Нападение

Александр Кокорин, «Зенит»

После небольшой голевой засухи вновь забивает в РФПЛ «Зенит». Один из трёх голов в матче с «Уфой» на свой счёт записал лучший бомбардир лиги Александр Кокорин.

Фёдор Смолов, «Краснодар»

Отказывается в который уже раз уходить с поля без забитого мяча Фёдор Смолов. Только в этот раз (в матче с «Анжи») помимо взятия ворот нападающий «Краснодара» ещё сумел дважды выступить ассистентом для своих партнёров.

Вандерсон, «Краснодар»

Другой нападающий «Краснодара» Вандерсон в том же матче против «Анжи» отметился дублем с передач Сергея Петрова.

Тренер

Гаджи Гаджиев, «Амкар»

Тяжело начавший сезон «Амкар» Гаджи Гаджиева в прошедшем туре добился важнейшей победы над одним из лидеров нашего чемпионата — «Локомотивом». Умение собрать коллектив в трудной ситуации — большая заслуга тренера.
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Кокорин заявил, что ему комфортно играть в связке с Дзюбой

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