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19 сентября 2017, 1:54 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Кокорин заявил, что ему комфортно играть в связке с Дзюбой

ТАСС, 19 сентября. Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин заявил, что ему приятно играть в паре с форвардом Артемом Дзюбой. Об этом игрок рассказал после матча с «Уфой» клубной пресс-службе.

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В понедельник «Зенит» на своем поле обыграл «Уфу» со счетом 3:0 в рамках 10-го тура чемпионата России. Форварды вышли в стартовом составе. Кокорин отметился голом, он возглавляет список бомбардиров чемпионата с семью голами.

«Мне комфортно с Дзюбой, в этом сезоне мы не много играем вместе, но в последних играх выходим. Мы давно понимаем друг друга, с ним приятно играть, хорошо, что у нас получается, рад, что сегодня добились победы», — сказал Кокорин.

Также форвард рассказал, что возросшая конкуренция за место в составе идет на пользу команде. «У нас много народа. Мы обязаны уметь играть без ключевых футболистов. Нобоа выдает хорошие игры, Краневиттер в порядке, все хотят играть, жесткая конкуренция на каждой позиции, но это нормально, давно ее не было», — сказал нападающий.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая идущий на втором месте «Краснодар» на три очка. В следующем матче подопечные Роберто Манчини сыграют против петербургского «Динамо» в рамках 1/16 финала Кубка России, встреча пройдет 21 сентября.

18.09.2017 20:00 Зрители 30158 основной раунд: 10-й тур Санкт-Петербург
Зенит 3:0 Уфа
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Роберто Манчини Сергей Семак
Голы
9′ Себастьян Дриусси (М. Краневиттер, А. Кокорин) 11
22′ Доменико Кришито 4
77′ Александр Кокорин (К. Нобоа, А. Дзюба) 9
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Бранислав Иванович 60
Александр Ерохин 21
Артем Дзюба 22
Александр Кокорин 9
86′ Матиас Краневиттер 8
Леандро Паредес 5
83′ Кристиан Нобоа 16
Кирилл Капленко 55
64′ Себастьян Дриусси 11
Эмилиано Ариэль Ригони 10
31 Александр Беленов
39 Дмитрий Стоцкий
5 Боян Йокич
3 Павел Аликин (к)
17 Дмитрий Живоглядов
55 Джемал Табидзе
19 Иван Пауревич 83′
44 Силвестр Игбун 90+1′
13 Азамат Засеев 75′
6 Веролюб Салатич
98 Иван Обляков 64′
9 Ондржей Ванек
21 Кехинде Фатаи 72′
7 Дмитрий Сысуев
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
8 Голевые моменты 1
17 Удары (всего) 4
11 Удары в створ 2
10 Угловые 7
8 Фолы 24
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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