Кокорин заявил, что ему комфортно играть в связке с Дзюбой
ТАСС, 19 сентября. Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин заявил, что ему приятно играть в паре с форвардом Артемом Дзюбой. Об этом игрок рассказал после матча с «Уфой» клубной пресс-службе.
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В понедельник «Зенит» на своем поле обыграл «Уфу» со счетом 3:0 в рамках 10-го тура чемпионата России. Форварды вышли в стартовом составе. Кокорин отметился голом, он возглавляет список бомбардиров чемпионата с семью голами.
«Мне комфортно с Дзюбой, в этом сезоне мы не много играем вместе, но в последних играх выходим. Мы давно понимаем друг друга, с ним приятно играть, хорошо, что у нас получается, рад, что сегодня добились победы», — сказал Кокорин.
Также форвард рассказал, что возросшая конкуренция за место в составе идет на пользу команде. «У нас много народа. Мы обязаны уметь играть без ключевых футболистов. Нобоа выдает хорошие игры, Краневиттер в порядке, все хотят играть, жесткая конкуренция на каждой позиции, но это нормально, давно ее не было», — сказал нападающий.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая идущий на втором месте «Краснодар» на три очка. В следующем матче подопечные Роберто Манчини сыграют против петербургского «Динамо» в рамках 1/16 финала Кубка России, встреча пройдет 21 сентября.
Вчера в заключительных матчах 10-го тура «Зенит» разгромил «Уфу» (3:0), а «Локомотив» неожиданно уступил дома «Амкару» (0:1). В день, когда проводили свои встречи лидеры чемпионата, «Спартак» решил завершить разговоры о кризисе в команде — друг за другом выступили Леонид Федун, Массимо Каррера, Сергей Родионов, Наиль Измайлов и Денис Глушаков.