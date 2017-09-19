Кокорин заявил, что ему комфортно играть в связке с Дзюбой

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В понедельник «Зенит» на своем поле обыграл «Уфу» со счетом 3:0 в рамках 10-го тура чемпионата России. Форварды вышли в стартовом составе. Кокорин отметился голом, он возглавляет список бомбардиров чемпионата с семью голами.

«Мне комфортно с Дзюбой, в этом сезоне мы не много играем вместе, но в последних играх выходим. Мы давно понимаем друг друга, с ним приятно играть, хорошо, что у нас получается, рад, что сегодня добились победы», — сказал Кокорин.

Также форвард рассказал, что возросшая конкуренция за место в составе идет на пользу команде. «У нас много народа. Мы обязаны уметь играть без ключевых футболистов. Нобоа выдает хорошие игры, Краневиттер в порядке, все хотят играть, жесткая конкуренция на каждой позиции, но это нормально, давно ее не было», — сказал нападающий.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая идущий на втором месте «Краснодар» на три очка. В следующем матче подопечные Роберто Манчини сыграют против петербургского «Динамо» в рамках 1/16 финала Кубка России, встреча пройдет 21 сентября.