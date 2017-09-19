Минус 11 от «Зенита». ЦСКА смог. Сможет ли «Спартак»?
Вчера в заключительных матчах 10-го тура «Зенит» разгромил «Уфу» (3:0), а «Локомотив» неожиданно уступил дома «Амкару» (0:1). В день, когда проводили свои встречи лидеры чемпионата, «Спартак» решил завершить разговоры о кризисе в команде — друг за другом выступили Леонид Федун, Массимо Каррера, Сергей Родионов, Наиль Измайлов и Денис Глушаков.
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Видимо, что-то случилось...
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Посмотрите на Карреру. Осунувшийся, бледный, с седой щетиной. Будто бы другой человек по сравнению с тем бодрым и стильным мужиком, который привел «Спартак» к чемпионству. Понятно, что в последние дни Массимо не до внешнего вида, но это о многом говорит.
Болельщики
…В середине сезона-2013/14 «Зенит» уверенно лидировал. К 15-му туру опережал своего главного конкурента и чемпиона — ЦСКА — аж на 11 очков. Казалось, что все решено. Армейцы проваливали осень так же, как это делает сейчас «Спартак», их разрывали в Лиге чемпионов, Слуцкого в очередной раз ссылали в отставку трибуны. Но
Сейчас, после победы «Зенита» над «Уфой», у питерцев точно такой же отрыв от «Спартака». И положение
Разница в том, что все происходит чуть раньше — позади десять туров, а Лига чемпионов только началась. С одной стороны, больше времени на погоню, с другой — пропасть может еще вырасти. Оценка зависит исключительно от восприятия.
Сразу после «Тосно» ситуация в «Спартаке» рисовалась в мрачных тонах — упущенная победа, очередное недовольство заменой (на этот раз Таски, покинувший поле еще в первом тайме), инсайды из раздевалки, где, как говорят, летали бутылки и тренер спрашивал у футболистов, специально ли они проигрывают.
Но вчера у болельщиков
Это был важный день для «Спартака». Впервые за долгое время высказался владелец клуба Леонид Федун — и сделал это по просьбе «СЭ».
Серьезный разговор состоялся в Тарасовке, по итогам которого на сайте клуба появились слова сразу трех человек — генерального директора Родионова,
Слова правильные и воодушевляющие, направленные на восстановление единства.
«Вместе мы в прошлом сезоне выиграли золото, вместе нам и жить дальше — одной семьей», — сказал Измайлов.
«Мы все изначально находимся в одной лодке, и дальше будем грести вместе, в одном направлении», — добавил Каррера.
А Родионов подытожил, что «только совместными усилиями при поддержке наших верных болельщиков» возможно исправить ситуацию.
Чуть позже в похожем ключе, но несколько более жестко, выступил капитан Глушаков. На своей странице в Инстаграм он написал, что «информация по поводу “слива” тренера не больше чем бред и
Все эти заявления прозвучали еще до того, как «Зенит» обыграл «Уфу» и оторвался от «Спартака» на 11 очков, но по большому счету этот результат не имеет большого значения для
Если они действительно хотят начать все заново, сейчас — самый подходящий момент. Если команде нужна мотивация в виде обязательного подвига, то вот он — 11 очков от «Зенита» и «Ливерпуль» с «Севильей» в придачу.
Понятно, что у Манчини — очень мощная команда, для которой и вдвое меньшее преимущество — более чем, серьезная заявка. «Зенит» силен и отыграть такую фору кажется сейчас фантастикой. Ненаучной.
Но впереди две трети чемпионата — это много. Еще до зимней паузы у «Спартака» будут ответные матчи и с «Зенитом», и с ЦСКА. Не сыграны и самые статусные встречи в Европе. Испытание, которое может окончательно похоронить эту команду, но вместе с тем и воскресить ее.
Героические преодоления — это ведь так
Имею в виду, конечно, того Карреру, который всех вел за собой в прошлом сезоне.
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.
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