Минус 11 от «Зенита». ЦСКА смог. Сможет ли «Спартак»?

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Посмотрите на Карреру. Осунувшийся, бледный, с седой щетиной. Будто бы другой человек по сравнению с тем бодрым и стильным мужиком, который привел «Спартак» к чемпионству. Понятно, что в последние дни Массимо не до внешнего вида, но это о многом говорит.

Болельщики красно-белых хотят, чтобы команда оставалась такой же, как в прошлом сезоне. Хотят, чтобы прежним был и тренер. Но они, команда и тренер, подошли к опасной черте. А некоторые даже считают, что уже переступили ее.

…В середине сезона-2013/14 «Зенит» уверенно лидировал. К 15-му туру опережал своего главного конкурента и чемпиона — ЦСКА — аж на 11 очков. Казалось, что все решено. Армейцы проваливали осень так же, как это делает сейчас «Спартак», их разрывали в Лиге чемпионов, Слуцкого в очередной раз ссылали в отставку трибуны. Но красно-синие пережили тот кризис и стали первыми. Несмотря на огромное отставание.

Сейчас, после победы «Зенита» над «Уфой», у питерцев точно такой же отрыв от «Спартака». И положение красно-белых чем-то похоже на то, в котором четыре года назад оказались армейцы.

Разница в том, что все происходит чуть раньше — позади десять туров, а Лига чемпионов только началась. С одной стороны, больше времени на погоню, с другой — пропасть может еще вырасти. Оценка зависит исключительно от восприятия.

Сразу после «Тосно» ситуация в «Спартаке» рисовалась в мрачных тонах — упущенная победа, очередное недовольство заменой (на этот раз Таски, покинувший поле еще в первом тайме), инсайды из раздевалки, где, как говорят, летали бутылки и тренер спрашивал у футболистов, специально ли они проигрывают.

Но вчера у болельщиков красно-белых появилась слабая надежда на то, что пик напряжения пройден.

Это был важный день для «Спартака». Впервые за долгое время высказался владелец клуба Леонид Федун — и сделал это по просьбе «СЭ».

Серьезный разговор состоялся в Тарасовке, по итогам которого на сайте клуба появились слова сразу трех человек — генерального директора Родионова, вице-президента Измайлова и главного тренера Карреры.

Слова правильные и воодушевляющие, направленные на восстановление единства.

«Вместе мы в прошлом сезоне выиграли золото, вместе нам и жить дальше — одной семьей», — сказал Измайлов.

«Мы все изначально находимся в одной лодке, и дальше будем грести вместе, в одном направлении», — добавил Каррера.

А Родионов подытожил, что «только совместными усилиями при поддержке наших верных болельщиков» возможно исправить ситуацию.

Чуть позже в похожем ключе, но несколько более жестко, выступил капитан Глушаков. На своей странице в Инстаграм он написал, что «информация по поводу “слива” тренера не больше чем бред и чьи-то домыслы», а также призвал «не нагнетать ситуацию».

Все эти заявления прозвучали еще до того, как «Зенит» обыграл «Уфу» и оторвался от «Спартака» на 11 очков, но по большому счету этот результат не имеет большого значения для красно-белых.

Если они действительно хотят начать все заново, сейчас — самый подходящий момент. Если команде нужна мотивация в виде обязательного подвига, то вот он — 11 очков от «Зенита» и «Ливерпуль» с «Севильей» в придачу.

Понятно, что у Манчини — очень мощная команда, для которой и вдвое меньшее преимущество — более чем, серьезная заявка. «Зенит» силен и отыграть такую фору кажется сейчас фантастикой. Ненаучной.

Но впереди две трети чемпионата — это много. Еще до зимней паузы у «Спартака» будут ответные матчи и с «Зенитом», и с ЦСКА. Не сыграны и самые статусные встречи в Европе. Испытание, которое может окончательно похоронить эту команду, но вместе с тем и воскресить ее.

Героические преодоления — это ведь так по-карреровски.

Имею в виду, конечно, того Карреру, который всех вел за собой в прошлом сезоне.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.