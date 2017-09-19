РФС может сменить судебную власть
В руководстве департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза ожидаются серьезные кадровые перестановки.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Череда судейских скандалов в конце прошлого и начале нынешнего сезонов уже не первый месяц ставит под вопрос будущее нынешнего руководства российских арбитров. По информации «Известий», в кулуарах Российского футбольного союза (РФС) всерьез рассматривается возможность отставки главы департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС Андрея Будогосского.
Как утверждает источник «Известий» в Доме футбола на Таганке, недовольство судейством со стороны
— Позиции Будогосского начали «провисать» еще в марте после неудачного судейства Евгения Турбина в Перми,
В марте 2017 года после матча ЦСКА-«Зенит» главный тренер армейцев Виктор Гончаренко и генеральный директор клуба Роман Бабаев выразили недовольство судейством. В ответ на это судивший встречу Александр Егоров посоветовал Гончаренко заниматься своей работой и отметил, что тот «дотренировал» своих игроков до такой степени, что команда за всю игру не нанесла ни одного удара в створ ворот. Примечательно, что уже летом Егоров завершил судейскую карьеру и стал заместителем главы ДСИ, а сейчас, по словам источника «Известий» в РФС, рассматривается в качестве его будущего сменщика.
Самым громким скандалом стал гол «Ахмата» в ворота ЦСКА в конце августа, когда форвард грозненцев Магомед Митришев отдал голевую передачу после того, как мяч успел зайти за лицевую линию. Вместо того чтобы зафиксировать удар от ворот, линейный арбитр позволил продолжить игру, и главный судья Михаил Вилков был вынужден засчитать забитый гол. После игры Евгений Гинер призвал Будогосского уйти со своего поста. На что глава ДСИ ответил, что вопрос его отставки — в компетенции главы РФС Виталия Мутко, а не президента ЦСКА.
— На сегодняшний день я продолжаю трудиться на должности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС, — прокомментировал «Известиям» информацию о своем уходе Андрей Будогосский. — Я не обращаю внимания на разговоры о моем возможном уходе с этого поста. У меня есть руководитель — Виталий Мутко, и только он может принять решение относительно моей отставки. Если он посчитает нужным меня уволить, то сделает это. А пока я продолжаю работать.
Также он предложил не преувеличивать масштаб их разногласий с Евгением Гинером, являющимся членом исполкома и председателем финансового комитета РФС и одним из самых влиятельных людей в отечественном футболе.
— Я не считаю, что у нас с Евгением Ленноровичем был
Получить оперативный комментарий от главы РФС Виталия Мутко на момент публикации материала не удалось.
Что касается разногласий с регионами, то одной из причин для возможных кадровых перестановок в ДСИ является протест против предлагавшейся реформы отбора судей в соревнования. В декабре 2016 года «Известия» со ссылкой на
— Лично я жду перемен, — заявил «Известиям» глава Московской коллегии судей Сергей Французов. — Очень много вопросов к нынешнему руководству ДСИ и судейского комитета РФС во главе с Андреем Бутенко, принципам отбора судей и их подготовки, а также качеству прописываемых им регламентов. Если при предыдущих главах ДСИ Роберто Розетти и Валентине Иванове критерии отбора и назначения судей и инспекторов были понятны и последовательны, то сейчас есть очень много вопросов. Также не очень понятно, по каким принципам одним арбитрам РФПЛ оценки после очевидных ошибок завышаются, а другим — занижаются. Именно
По мнению известного арбитра, а ныне инспектора матчей Игоря Захарова, причиной нынешних проблем российского футбольного судейства является совсем не руководство ДСИ.
— При Андрее Дмитриевиче есть как позитивные перемены, так и некоторые локальные вопросы, по которым я с ним не согласен, — сказал «Известиям» Игорь Захаров. — Но проблемы нашего судейства — многолетние, возникли они задолго до Будогосского. Основная трудность — это дефицит кадров. Сейчас очень мало молодых идут в судейство. В некоторых регионах существенный недобор арбитров, и решить эту проблему за один год крайне сложно.
Андрей Будогосский в 1980—1990-е годы работал судьей всесоюзной и всероссийской категории, обслуживая матчи высшей лиги чемпионатов СССР и России. В 2000-е он стал инспектором матчей РФПЛ и по сей день возглавляет московскую школу «Футбольный арбитр». Весной 2011 года три месяца возглавлял ДСИ РФС. Повторно занял этот пост в октябре 2016 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter