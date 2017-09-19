РФС может сменить судебную власть

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Череда судейских скандалов в конце прошлого и начале нынешнего сезонов уже не первый месяц ставит под вопрос будущее нынешнего руководства российских арбитров. По информации «Известий», в кулуарах Российского футбольного союза (РФС) всерьез рассматривается возможность отставки главы департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС Андрея Будогосского.

Как утверждает источник «Известий» в Доме футбола на Таганке, недовольство судейством со стороны топ-команд РФПЛ, череда публичных конфликтов с руководителями клубов, а также разногласия с частью межрегиональных объединений и региональных федераций относительно распределения полномочий при формировании списков судей на сезон могут стать поводом для перестановок в департаменте.

— Позиции Будогосского начали «провисать» еще в марте после неудачного судейства Евгения Турбина в Перми, из-за ошибок которого «Зенит» проиграл «Амкару» (0:1), что оставило клуб без Лиги чемпионов, — рассказал источник в РФС. — Также вызвала вопросы и публичная пикировка между его будущим замом Александром Егоровым (тогда еще арбитром) и руководством ЦСКА после матча с «Зенитом» (0:0). В июле многим не понравилось, что выпад главного тренера «Локомотива» Юрия Семина в адрес главы РФПЛ Сергея Прядкина, касавшийся судейства матча Суперкубка против «Спартака», смазал торжественную часть церемонии награждения. И, наконец, публичная перепалка с президентом ЦСКА Евгением Гинером после матча с «Ахматом» (0:1) и гендиректором московского «Динамо» Евгением Муравьевым после поражения от тульского «Арсенала» (0:1) также не добавили баллов Будогосскому. Такие скандалы случались и при прошлых руководителях, но гораздо реже.

В марте 2017 года после матча ЦСКА-«Зенит» главный тренер армейцев Виктор Гончаренко и генеральный директор клуба Роман Бабаев выразили недовольство судейством. В ответ на это судивший встречу Александр Егоров посоветовал Гончаренко заниматься своей работой и отметил, что тот «дотренировал» своих игроков до такой степени, что команда за всю игру не нанесла ни одного удара в створ ворот. Примечательно, что уже летом Егоров завершил судейскую карьеру и стал заместителем главы ДСИ, а сейчас, по словам источника «Известий» в РФС, рассматривается в качестве его будущего сменщика.

Самым громким скандалом стал гол «Ахмата» в ворота ЦСКА в конце августа, когда форвард грозненцев Магомед Митришев отдал голевую передачу после того, как мяч успел зайти за лицевую линию. Вместо того чтобы зафиксировать удар от ворот, линейный арбитр позволил продолжить игру, и главный судья Михаил Вилков был вынужден засчитать забитый гол. После игры Евгений Гинер призвал Будогосского уйти со своего поста. На что глава ДСИ ответил, что вопрос его отставки — в компетенции главы РФС Виталия Мутко, а не президента ЦСКА.

— На сегодняшний день я продолжаю трудиться на должности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС, — прокомментировал «Известиям» информацию о своем уходе Андрей Будогосский. — Я не обращаю внимания на разговоры о моем возможном уходе с этого поста. У меня есть руководитель — Виталий Мутко, и только он может принять решение относительно моей отставки. Если он посчитает нужным меня уволить, то сделает это. А пока я продолжаю работать.

Также он предложил не преувеличивать масштаб их разногласий с Евгением Гинером, являющимся членом исполкома и председателем финансового комитета РФС и одним из самых влиятельных людей в отечественном футболе.

— Я не считаю, что у нас с Евгением Ленноровичем был какой-то конфликт, — продолжил Андрей Будогосский. — Он высказал свою позицию относительно конкретной ситуации, я — свою. Считаю, что всё это было в футбольном правовом поле.

Получить оперативный комментарий от главы РФС Виталия Мутко на момент публикации материала не удалось.

Что касается разногласий с регионами, то одной из причин для возможных кадровых перестановок в ДСИ является протест против предлагавшейся реформы отбора судей в соревнования. В декабре 2016 года «Известия» со ссылкой на экс-арбитра, а ныне председателя МРО «Южный федеральный округ и Северный Кавказ» Лом-Али Ибрагимова сообщали о возможной передаче права рекомендовать судей на профессиональные соревнования уровня премьер-лиги, а также первого и второго дивизионов обучающим центрам подготовки арбитров, а не региональным федерациям и МРО. Тогда из-за протеста регионалов реформа не прошла.

— Лично я жду перемен, — заявил «Известиям» глава Московской коллегии судей Сергей Французов. — Очень много вопросов к нынешнему руководству ДСИ и судейского комитета РФС во главе с Андреем Бутенко, принципам отбора судей и их подготовки, а также качеству прописываемых им регламентов. Если при предыдущих главах ДСИ Роберто Розетти и Валентине Иванове критерии отбора и назначения судей и инспекторов были понятны и последовательны, то сейчас есть очень много вопросов. Также не очень понятно, по каким принципам одним арбитрам РФПЛ оценки после очевидных ошибок завышаются, а другим — занижаются. Именно из-за этого в марте я добровольно вышел из числа инспекторов матчей и не вернусь туда, пока судейством руководят Будогосский и Бутенко.

По мнению известного арбитра, а ныне инспектора матчей Игоря Захарова, причиной нынешних проблем российского футбольного судейства является совсем не руководство ДСИ.

— При Андрее Дмитриевиче есть как позитивные перемены, так и некоторые локальные вопросы, по которым я с ним не согласен, — сказал «Известиям» Игорь Захаров. — Но проблемы нашего судейства — многолетние, возникли они задолго до Будогосского. Основная трудность — это дефицит кадров. Сейчас очень мало молодых идут в судейство. В некоторых регионах существенный недобор арбитров, и решить эту проблему за один год крайне сложно.

Андрей Будогосский в 1980—1990-е годы работал судьей всесоюзной и всероссийской категории, обслуживая матчи высшей лиги чемпионатов СССР и России. В 2000-е он стал инспектором матчей РФПЛ и по сей день возглавляет московскую школу «Футбольный арбитр». Весной 2011 года три месяца возглавлял ДСИ РФС. Повторно занял этот пост в октябре 2016 года.