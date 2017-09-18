Футболист «Тосно» Заболотный заявил, что его не сильно задело высказывание Федуна

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«Спартак» в воскресенье в Санкт-Петербурге не сумел выиграть у «Тосно» в матче чемпионата России (2:2), хотя больше тайма играл в большинстве. Команда из Ленинградской области вдесятером смогла отыграться после счета 0:2. Заболотный забил второй гол своей команды. В понедельник в интервью «СЭ» Федун заявил, что «больше у Заболотного таких мячей не будет».

«Если честно, не сильно меня задело это высказывание. Это мнение человека, каждый человек имеет право высказывать свое мнение. Не факт, что это мнение будет правильным или значимым в чьей-то жизни», — сказал Заболотный по телефону.

«Лично ко мне это выражение вообще никак не относится, не стоит его воспринимать. Какое-то сравнение непонятное (с экс-форвардом ЦСКА Давидом Янчиком). Это дело его (Федуна), видимо он так видит. Скажу только, что я много в жизни сталкивался с такими людьми и с их помощью становился еще сильнее», — добавил он.

Собеседник агентства отметил, что хочет забить в текущем сезоне РФПЛ 16 мячей. «Я не буду останавливаться и обещаю, что сделаю все возможное, чтобы доказать этому человеку, что это неправда и что такого никогда не будет. Что касается моих планов, то так и остается: 16 мячей. Я хочу повторить результат прошлого сезона. Я будут над этим работать», — сказал Заболотный.

В прошлом сезоне клуб из Ленинградской области выступал в Футбольной национальной лиге.