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18 сентября 2017, 23:34 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболист «Тосно» Заболотный заявил, что его не сильно задело высказывание Федуна

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Нападающий футбольного клуба «Тосно» (Ленинградская область) Антон Заболотный заявил «Р-Спорт», что его не сильно задело высказывание, сделанное в его адрес владельцем московского «Спартака» Леонидом Федуном.

Нападающий футбольного клуба <span class=error>Тосно</span> (Ленинградская область) Антон <span class=error>Заболотный</span> заявил Р-Спорт что его не сильно задело высказывание сделанное в его адрес владельцем московского Спартака Леонидом <span class=error>Федуном</span>. Увеличить
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«Спартак» в воскресенье в Санкт-Петербурге не сумел выиграть у «Тосно» в матче чемпионата России (2:2), хотя больше тайма играл в большинстве. Команда из Ленинградской области вдесятером смогла отыграться после счета 0:2. Заболотный забил второй гол своей команды. В понедельник в интервью «СЭ» Федун заявил, что «больше у Заболотного таких мячей не будет».

«Если честно, не сильно меня задело это высказывание. Это мнение человека, каждый человек имеет право высказывать свое мнение. Не факт, что это мнение будет правильным или значимым в чьей-то жизни», — сказал Заболотный по телефону.

«Лично ко мне это выражение вообще никак не относится, не стоит его воспринимать. Какое-то сравнение непонятное (с экс-форвардом ЦСКА Давидом Янчиком). Это дело его (Федуна), видимо он так видит. Скажу только, что я много в жизни сталкивался с такими людьми и с их помощью становился еще сильнее», — добавил он.

Собеседник агентства отметил, что хочет забить в текущем сезоне РФПЛ 16 мячей. «Я не буду останавливаться и обещаю, что сделаю все возможное, чтобы доказать этому человеку, что это неправда и что такого никогда не будет. Что касается моих планов, то так и остается: 16 мячей. Я хочу повторить результат прошлого сезона. Я будут над этим работать», — сказал Заболотный.

В прошлом сезоне клуб из Ленинградской области выступал в Футбольной национальной лиге.

17.09.2017 13:00 Зрители 13665 основной раунд: 10-й тур Петровский
Тосно 2:2 Спартак М
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Массимо Каррера
Голы
86′ Евгений II Марков (А. Заболотный) 20
90′ Антон Заболотный (Р. Дугалич) 17
14 Георгий Джикия (Педро Роша) 35′
50 Марио Пашалич (Педро Роша) 63′
Составы
Давид Юрченко (к) 16
Аслан Дудиев 3
Раде Дугалич 26
29′ Виталий Шахов 13
Евгений Чернов 28
Нуну Роша 15
Антон Заболотный 17
Ян Казаев 91
61′ Резиуан Мирзов 22
Никола Труич 77
33′ Максим Палиенко 11
Андрей Буйволов 25
84′ Марко Полетанович 88
Евгений II Марков 20
32 Артем Ребров (к)
14 Георгий Джикия
29 Илья Кутепов
3 Марко Петкович 78′
11 Лукас Мартинс Фернанду
50 Марио Пашалич
12 де Соуза Луиз Адриану 18′
19 Александр Самедов 67′
5 Сердар Таски 36′
10 Квинси Промес 69′
17 Георгий Тигиев 58′
23 Дмитрий Комбаров
99 Педро Роша 76′
71 Ивелин Попов
Статистика
0 Желтые карточки 4
1 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
9 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 9
13 Фолы 11
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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