Гончаренко: Пробуем оттянуть время ухода ветеранов из ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал об отношениях с тремя ветеранами «армейцев» — 38-летним Сергеем Игнашевичем, 31-летнем Игорем Акинфеевым и 35-летними братьями Алексеем и Василием Березуцкими.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Об эпохе Гончаренко в ЦСКА говорить пока не стоит. Конечно, мы думаем о том, что будет после ухода ветеранов. Пробуем оттянуть это время. Надеюсь, тот уровень игры, который показывают братья Березуцкие и Игнашевич, позволит им ещё
Уговорить Василия Березуцкого вернуться в сборную? Это не моё дело. Наверное, такие вопросы должен решать Черчесов. А я должен готовить ребят, чтобы они хорошо играли.
Игнашевич, Акинфеев, Березуцкие — это ядро команды. На протяжении 15 последних лет на этом ядре команда очень хорошо играет и добивается очень хорошего результата. Нет ли проблемы в том, что мы почти одногодки? Надо понимать, что они очень умные ребята, всё прекрасно понимают. Когда обсуждаем тактику, можем поспорить, поговорить. Но затем выходят на поле и всё выполняют. Они через многое прошли, и у них достаточно опыта,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter