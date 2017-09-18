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18 сентября 2017, 23:39 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гончаренко: Пробуем оттянуть время ухода ветеранов из ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал об отношениях с тремя ветеранами «армейцев» — 38-летним Сергеем Игнашевичем, 31-летнем Игорем Акинфеевым и 35-летними братьями Алексеем и Василием Березуцкими.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал об отношениях с тремя ветеранами армейцев — 38-летним Сергеем Игнашевичем 31-летнем Игорем Акинфеевым и 35-летними братьями Алексеем и Василием Березуцкими. Увеличить
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«Об эпохе Гончаренко в ЦСКА говорить пока не стоит. Конечно, мы думаем о том, что будет после ухода ветеранов. Пробуем оттянуть это время. Надеюсь, тот уровень игры, который показывают братья Березуцкие и Игнашевич, позволит им ещё какое-то время играть. У них достаточно высокий уровень, и, когда братья говорят, что собираются заканчивать, я жду и надеюсь, что они ещё продлят контракты.

Уговорить Василия Березуцкого вернуться в сборную? Это не моё дело. Наверное, такие вопросы должен решать Черчесов. А я должен готовить ребят, чтобы они хорошо играли.

Игнашевич, Акинфеев, Березуцкие — это ядро команды. На протяжении 15 последних лет на этом ядре команда очень хорошо играет и добивается очень хорошего результата. Нет ли проблемы в том, что мы почти одногодки? Надо понимать, что они очень умные ребята, всё прекрасно понимают. Когда обсуждаем тактику, можем поспорить, поговорить. Но затем выходят на поле и всё выполняют. Они через многое прошли, и у них достаточно опыта, какого-то панибратства нет и в помине, — сказал Гончаренко в эфире программы «После футбола».

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