Гончаренко: Пробуем оттянуть время ухода ветеранов из ЦСКА

«Об эпохе Гончаренко в ЦСКА говорить пока не стоит. Конечно, мы думаем о том, что будет после ухода ветеранов. Пробуем оттянуть это время. Надеюсь, тот уровень игры, который показывают братья Березуцкие и Игнашевич, позволит им ещё какое-то время играть. У них достаточно высокий уровень, и, когда братья говорят, что собираются заканчивать, я жду и надеюсь, что они ещё продлят контракты.

Уговорить Василия Березуцкого вернуться в сборную? Это не моё дело. Наверное, такие вопросы должен решать Черчесов. А я должен готовить ребят, чтобы они хорошо играли.



Игнашевич, Акинфеев, Березуцкие — это ядро команды. На протяжении 15 последних лет на этом ядре команда очень хорошо играет и добивается очень хорошего результата. Нет ли проблемы в том, что мы почти одногодки? Надо понимать, что они очень умные ребята, всё прекрасно понимают. Когда обсуждаем тактику, можем поспорить, поговорить. Но затем выходят на поле и всё выполняют. Они через многое прошли, и у них достаточно опыта, какого-то панибратства нет и в помине, — сказал Гончаренко в эфире программы «После футбола».