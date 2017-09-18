Алехандро Кокорин в огне. «Зенит» увеличил отрыв от второго места

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«ПИЛОТ» НА КРЕСТОВСКОМ

«Зенит» продолжает завлекать публику на стадион всеми возможными способами. Вы уже знаете, что на Крестовском можно сделать аквагрим, разукрасить волосы в сине-бело-голубые цвета, сфотографироваться с картонным бакланом и выиграть пару мелочей в конкурсах.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Хайп на бакланах - это, конечно, прекрасно. <a href="https://t.co/zrH33Kp58X">pic.twitter.com/zrH33Kp58X</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/909801402435817478">18 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В понедельник, например, ведущие загадали бывшего легионера «Зенита», и зрители долго пытались угадать его фамилию. Наконец, кто-то из прожженных болельщиков крикнул: «Лукаш Гартиг!» Да, сложные в Питере конкурсы.

Эти же фанаты в фойе стадиона ждали выступления известных петербургских рокеров. В понедельник на разогреве у «Зенита» с «Уфой» сыграла группа «Пилот» во главе с нестареющим Чертом. Это уже становится традицией: перед игрой с «Ростовом» на Крестовском прошел рэп-батл, а сейчас рок-концерт. Победивший тогда рэпер признался, что не следит за футболом, а «Пилот» хотя бы ближе к спорту. «Мы, считая столбы, не заметили, как пришел срок» — это же про стадион «Санкт-Петербург».

Фанаты быстро прочувствовали атмосферу ленинградских рок-клубов и даже устроили слэм под композицию «Рок».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Слэм на стадионе "Санкт-Петербург". Все нормально. ??‍♂️ <a href="https://t.co/9ZMB7FOckQ">pic.twitter.com/9ZMB7FOckQ</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/909810391215230976">18 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Пока Черт и компания разогревали публику песнями, сами футболисты разогревались на газоне. Без Шатова — полузащитник опять не попал в заявку, а накануне занимался по индивидуальной программе так же, как и Паредес. Но для аргентинца хотя бы нашлось место на скамейке запасных.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">ГОЛ! <a href="https://twitter.com/zenit_spb">@zenit_spb</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 10-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%A3%D1%84%D0%B0?src=hash">#ЗенитУфа</a> 1:0 9' Себастьян Дриусси <a href="https://twitter.com/SebadriussiOk">@SebadriussiOk</a> <a href="https://t.co/BRUKoB14Ke">pic.twitter.com/BRUKoB14Ke</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/909828635007348739">18 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЗАЧЕМ НУЖЕН ПАРЕДЕС?

«Зенит» второй матч подряд начал без мозгового центра, но командная конструкция от этого не рассыпалась. Вероятность была: Паредес — системообразующий футболист, через которого строится большинство атак сине-бело-голубых. Но Манчини нашел выход: и в Македонии, и в матче с «Уфой» «Зенит» создал крепкий треугольник в середине поля, где каждый мог заменить Паредеса. А зачем он нужен, когда номинальный опорник Краневиттер сделал такой классный пас на Дриусси? Наверное, именно поэтому «Зенит» приобрел столько аргентинцев летом — взаимопонимание у них отменное. Не то, что у Мамманы с Кришито, которые врезались друг в друга в одном из эпизодов, пытаясь достать мяч.

Но это была лишь частная ошибка. «Зенит» действовал почти безупречно, и в первые полчаса «Уфа» даже ни разу не пробила по воротам. А хозяева за это же время отличились дважды, причем второй раз в спорной ситуации. Вопросов к назначению пенальти много. Покинул ли мяч пределы поля, когда Нобоа его подавал с углового? Ушел ли мяч позже, когда ударился о спину Игбуна? Наконец, зачем Йокич сыграл в волейбол? Точного ответа нет ни на один из этих вопросов — точным был только удар Кришито с 11-метрового.

2:0 к середине первого тайма можно было бы считать победой, но днем ранее в этом же городе кое-какая команда упустила подобное преимущество. А «Зениту» было сложнее, ведь «Уфа» играла в полном составе.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">ГоЛ! <a href="https://twitter.com/zenit_spb">@zenit_spb</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 10-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%A3%D1%84%D0%B0?src=hash">#ЗенитУфа</a> 2:0 22' Доменико Кришито (пенальти) <a href="https://twitter.com/mimmo_criscito4">@mimmo_criscito4</a> <a href="https://t.co/P2aH1wXvSg">pic.twitter.com/P2aH1wXvSg</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/909833245021306881">18 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В ПАМЯТЬ О САДЫРИНЕ

Тем не менее, петербуржцы чуть сбавили после второго гола, хотя Дзюба активно двигался впереди и явно хотел забить. Что очевидно: у нападающего 22-й номер, а к старту игры ему и Кокорину оставалось отличиться 23 раза по задаче Манчини.

До числа 22 пара форвардов все-таки добралась, но статистику изменил Кокорин. Парадокс: Александр в этом сезоне говорил, что причина его результативности в изменении позиции — он переместился с фланга на острие. Но во втором матче подряд Кокорин играет на бровке (номинально) — и снова забивает. Кстати, диктор объявил автора гола весьма оригинально: «Мяч забил Алехандро Кокорин».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">ГОЛ! <a href="https://twitter.com/zenit_spb">@zenit_spb</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 10-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%A3%D1%84%D0%B0?src=hash">#ЗенитУфа</a> 3:0 77' Александр Кокорин <a href="https://twitter.com/kokorink9">@kokorink9</a> <a href="https://t.co/nQd45Wnzog">pic.twitter.com/nQd45Wnzog</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/909850693992886273">18 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Впрочем, во втором тайме на поле вышел Ригони, и на фланге ситуативно стал играть даже Дзюба. Не всегда, но зачастую смещался к краю, чтобы побороться за мяч. Да, он снова не забил, но чем-то же он зацепил Манчини!

3:0 — возвращение Сергея Семака на Неву оказалось удручающим, хотя он все еще остается любимцем фанатов. После финального свистка болельщики даже поаплодировали ему. Разумеется, «вираж» в понедельник вспомнил и Павла Федоровича Садырина — тренеру, который в 1984-м озолотил «Зенит», исполнилось бы 75 лет. Эта победа в том числе для него.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Вираж скандирует "Павел Садырин!"<br>Сегодня исполнилось бы 75 лет тренеру, который в 1984 году сделал "Зенит" чемпионом СССР. <a href="https://t.co/JPPCVetqEn">pic.twitter.com/JPPCVetqEn</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/909824946095972362">18 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>