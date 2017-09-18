Алехандро Кокорин в огне. «Зенит» увеличил отрыв от второго места
Очередной гол лучшего бомбардира чемпионата России позволил «Зениту» одержать очередную победу.
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«ПИЛОТ» НА КРЕСТОВСКОМ
«Зенит» продолжает завлекать публику на стадион всеми возможными способами. Вы уже знаете, что на Крестовском можно сделать аквагрим, разукрасить волосы в
В понедельник, например, ведущие загадали бывшего легионера «Зенита», и зрители долго пытались угадать его фамилию. Наконец,
Эти же фанаты в фойе стадиона ждали выступления известных петербургских рокеров. В понедельник на разогреве у «Зенита» с «Уфой» сыграла группа «Пилот» во главе с нестареющим Чертом. Это уже становится традицией: перед игрой с «Ростовом» на Крестовском прошел
Фанаты быстро прочувствовали атмосферу ленинградских
Пока Черт и компания разогревали публику песнями, сами футболисты разогревались на газоне. Без Шатова — полузащитник опять не попал в заявку, а накануне занимался по индивидуальной программе так же, как и Паредес. Но для аргентинца хотя бы нашлось место на скамейке запасных.
ЗАЧЕМ НУЖЕН ПАРЕДЕС?
«Зенит» второй матч подряд начал без мозгового центра, но командная конструкция от этого не рассыпалась. Вероятность была: Паредес — системообразующий футболист, через которого строится большинство атак
Но это была лишь частная ошибка. «Зенит» действовал почти безупречно, и в первые полчаса «Уфа» даже ни разу не пробила по воротам. А хозяева за это же время отличились дважды, причем второй раз в спорной ситуации. Вопросов к назначению пенальти много. Покинул ли мяч пределы поля, когда Нобоа его подавал с углового? Ушел ли мяч позже, когда ударился о спину Игбуна? Наконец, зачем Йокич сыграл в волейбол? Точного ответа нет ни на один из этих вопросов — точным был только удар Кришито с 11-метрового.
2:0 к середине первого тайма можно было бы считать победой, но днем ранее в этом же городе
В ПАМЯТЬ О САДЫРИНЕ
Тем не менее, петербуржцы чуть сбавили после второго гола, хотя Дзюба активно двигался впереди и явно хотел забить. Что очевидно: у нападающего 22-й номер, а к старту игры ему и Кокорину оставалось отличиться 23 раза по задаче Манчини.
До числа 22 пара форвардов
Впрочем, во втором тайме на поле вышел Ригони, и на фланге ситуативно стал играть даже Дзюба. Не всегда, но зачастую смещался к краю, чтобы побороться за мяч. Да, он снова не забил, но
3:0 — возвращение Сергея Семака на Неву оказалось удручающим, хотя он все еще остается любимцем фанатов. После финального свистка болельщики даже поаплодировали ему. Разумеется, «вираж» в понедельник вспомнил и Павла Федоровича Садырина — тренеру, который в 1984-м озолотил «Зенит», исполнилось бы 75 лет. Эта победа в том числе для него.
Гоша ЧЕРНОВ
из
|18.09.2017 20:00
|Зрители 30158
|основной раунд: 10-й тур
|Санкт-Петербург
|Роберто Манчини
|Сергей Семак
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Голевые моменты
|1
|17
|Удары (всего)
|4
|11
|Удары в створ
|2
|10
|Угловые
|7
|8
|Фолы
|24
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
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