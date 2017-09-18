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18 сентября 2017, 23:25 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Алехандро Кокорин в огне. «Зенит» увеличил отрыв от второго места

Очередной гол лучшего бомбардира чемпионата России позволил «Зениту» одержать очередную победу.

Очередной гол лучшего бомбардира чемпионата России. Увеличить
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«ПИЛОТ» НА КРЕСТОВСКОМ

«Зенит» продолжает завлекать публику на стадион всеми возможными способами. Вы уже знаете, что на Крестовском можно сделать аквагрим, разукрасить волосы в сине-бело-голубые цвета, сфотографироваться с картонным бакланом и выиграть пару мелочей в конкурсах.

В понедельник, например, ведущие загадали бывшего легионера «Зенита», и зрители долго пытались угадать его фамилию. Наконец, кто-то из прожженных болельщиков крикнул: «Лукаш Гартиг!» Да, сложные в Питере конкурсы.

Эти же фанаты в фойе стадиона ждали выступления известных петербургских рокеров. В понедельник на разогреве у «Зенита» с «Уфой» сыграла группа «Пилот» во главе с нестареющим Чертом. Это уже становится традицией: перед игрой с «Ростовом» на Крестовском прошел рэп-батл, а сейчас рок-концерт. Победивший тогда рэпер признался, что не следит за футболом, а «Пилот» хотя бы ближе к спорту. «Мы, считая столбы, не заметили, как пришел срок» — это же про стадион «Санкт-Петербург».

Фанаты быстро прочувствовали атмосферу ленинградских рок-клубов и даже устроили слэм под композицию «Рок».

Пока Черт и компания разогревали публику песнями, сами футболисты разогревались на газоне. Без Шатова — полузащитник опять не попал в заявку, а накануне занимался по индивидуальной программе так же, как и Паредес. Но для аргентинца хотя бы нашлось место на скамейке запасных.

ЗАЧЕМ НУЖЕН ПАРЕДЕС?

«Зенит» второй матч подряд начал без мозгового центра, но командная конструкция от этого не рассыпалась. Вероятность была: Паредес — системообразующий футболист, через которого строится большинство атак сине-бело-голубых. Но Манчини нашел выход: и в Македонии, и в матче с «Уфой» «Зенит» создал крепкий треугольник в середине поля, где каждый мог заменить Паредеса. А зачем он нужен, когда номинальный опорник Краневиттер сделал такой классный пас на Дриусси? Наверное, именно поэтому «Зенит» приобрел столько аргентинцев летом — взаимопонимание у них отменное. Не то, что у Мамманы с Кришито, которые врезались друг в друга в одном из эпизодов, пытаясь достать мяч.

Но это была лишь частная ошибка. «Зенит» действовал почти безупречно, и в первые полчаса «Уфа» даже ни разу не пробила по воротам. А хозяева за это же время отличились дважды, причем второй раз в спорной ситуации. Вопросов к назначению пенальти много. Покинул ли мяч пределы поля, когда Нобоа его подавал с углового? Ушел ли мяч позже, когда ударился о спину Игбуна? Наконец, зачем Йокич сыграл в волейбол? Точного ответа нет ни на один из этих вопросов — точным был только удар Кришито с 11-метрового.

2:0 к середине первого тайма можно было бы считать победой, но днем ранее в этом же городе кое-какая команда упустила подобное преимущество. А «Зениту» было сложнее, ведь «Уфа» играла в полном составе.

В ПАМЯТЬ О САДЫРИНЕ

Тем не менее, петербуржцы чуть сбавили после второго гола, хотя Дзюба активно двигался впереди и явно хотел забить. Что очевидно: у нападающего 22-й номер, а к старту игры ему и Кокорину оставалось отличиться 23 раза по задаче Манчини.

До числа 22 пара форвардов все-таки добралась, но статистику изменил Кокорин. Парадокс: Александр в этом сезоне говорил, что причина его результативности в изменении позиции — он переместился с фланга на острие. Но во втором матче подряд Кокорин играет на бровке (номинально) — и снова забивает. Кстати, диктор объявил автора гола весьма оригинально: «Мяч забил Алехандро Кокорин».

Впрочем, во втором тайме на поле вышел Ригони, и на фланге ситуативно стал играть даже Дзюба. Не всегда, но зачастую смещался к краю, чтобы побороться за мяч. Да, он снова не забил, но чем-то же он зацепил Манчини!

3:0 — возвращение Сергея Семака на Неву оказалось удручающим, хотя он все еще остается любимцем фанатов. После финального свистка болельщики даже поаплодировали ему. Разумеется, «вираж» в понедельник вспомнил и Павла Федоровича Садырина — тренеру, который в 1984-м озолотил «Зенит», исполнилось бы 75 лет. Эта победа в том числе для него.

Гоша ЧЕРНОВ
из Санкт-Петербурга.

18.09.2017 20:00 Зрители 30158 основной раунд: 10-й тур Санкт-Петербург
Зенит 3:0 Уфа
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Роберто Манчини Сергей Семак
Голы
9′ Себастьян Дриусси (М. Краневиттер, А. Кокорин) 11
22′ Доменико Кришито 4
77′ Александр Кокорин (К. Нобоа, А. Дзюба) 9
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Бранислав Иванович 60
Александр Ерохин 21
Артем Дзюба 22
Александр Кокорин 9
86′ Матиас Краневиттер 8
Леандро Паредес 5
83′ Кристиан Нобоа 16
Кирилл Капленко 55
64′ Себастьян Дриусси 11
Эмилиано Ариэль Ригони 10
31 Александр Беленов
39 Дмитрий Стоцкий
5 Боян Йокич
3 Павел Аликин (к)
17 Дмитрий Живоглядов
55 Джемал Табидзе
19 Иван Пауревич 83′
44 Силвестр Игбун 90+1′
13 Азамат Засеев 75′
6 Веролюб Салатич
98 Иван Обляков 64′
9 Ондржей Ванек
21 Кехинде Фатаи 72′
7 Дмитрий Сысуев
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
8 Голевые моменты 1
17 Удары (всего) 4
11 Удары в створ 2
10 Угловые 7
8 Фолы 24
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
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Новости Премьер-лиги

Манчини: Дзюба — такой же игрок, как и все. У него ещё есть потенциал

Манчини: Дзюба — такой же игрок, как и все. У него ещё есть потенциал

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от победы над «Уфой» в матче 10-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Форвард Артём Дзюба вновь появился на поле с первых минут.
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