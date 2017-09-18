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18 сентября 2017, 22:44 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Манчини: Дзюба — такой же игрок, как и все. У него ещё есть потенциал

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от победы над «Уфой» в матче 10-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Форвард Артём Дзюба вновь появился на поле с первых минут.

Главный тренер Зенита <span class=error>Роберто</span> <span class=error>Манчини</span> поделился впечатлениями от победы над Уфой в матче 10-го тура <span class=error>РФПЛ</span>. Увеличить
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«Я уже говорил, что все игры в российском чемпионате очень сложные. Несмотря на счёт, этот матч для нас было тяжёлым. Первые быстрые два мяча развязали нам руки для дальнейшего ведения игры. Дзюба — такой же игрок, как и все. Он постепенно доходит до своих оптимальных кондиций, поэтому всё чаще выходит в основе. У него ещё есть потенциал раскрываться и дальше.

Капленко заслужил дебют за старание на тренировках, у него хорошие игровые качества. Он с нами со времён начала наших сборов — он меня впечатляет, поэтому сегодня выпустил его в игру.

Травмированные игроки? У Шатова небольшое повреждение — надеемся, что через три-четыре дня он восстановится. Паредес чувствует себя лучше и готов к ближайшим матчам в Лиге Европы. Нельзя сказать, что у нас абсолютно два равноценных состава, но я очень доволен тем, что сейчас происходит с командой и в команде

“Спартак” отстал от нас в чемпионской гонке? Они довольно сильная компания. Впереди ещё 20 матчей, тем более будет перерыв — всё ещё возможно. Нельзя заранее ничего говорить», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.

18.09.2017 20:00 Зрители 30158 основной раунд: 10-й тур Санкт-Петербург
Зенит 3:0 Уфа
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Роберто Манчини Сергей Семак
Голы
9′ Себастьян Дриусси (М. Краневиттер, А. Кокорин) 11
22′ Доменико Кришито 4
77′ Александр Кокорин (К. Нобоа, А. Дзюба) 9
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Бранислав Иванович 60
Александр Ерохин 21
Артем Дзюба 22
Александр Кокорин 9
86′ Матиас Краневиттер 8
Леандро Паредес 5
83′ Кристиан Нобоа 16
Кирилл Капленко 55
64′ Себастьян Дриусси 11
Эмилиано Ариэль Ригони 10
31 Александр Беленов
39 Дмитрий Стоцкий
5 Боян Йокич
3 Павел Аликин (к)
17 Дмитрий Живоглядов
55 Джемал Табидзе
19 Иван Пауревич 83′
44 Силвестр Игбун 90+1′
13 Азамат Засеев 75′
6 Веролюб Салатич
98 Иван Обляков 64′
9 Ондржей Ванек
21 Кехинде Фатаи 72′
7 Дмитрий Сысуев
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
8 Голевые моменты 1
17 Удары (всего) 4
11 Удары в створ 2
10 Угловые 7
8 Фолы 24
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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