«Я уже говорил, что все игры в российском чемпионате очень сложные. Несмотря на счёт, этот матч для нас было тяжёлым. Первые быстрые два мяча развязали нам руки для дальнейшего ведения игры. Дзюба — такой же игрок, как и все. Он постепенно доходит до своих оптимальных кондиций, поэтому всё чаще выходит в основе. У него ещё есть потенциал раскрываться и дальше.



Капленко заслужил дебют за старание на тренировках, у него хорошие игровые качества. Он с нами со времён начала наших сборов — он меня впечатляет, поэтому сегодня выпустил его в игру.



Травмированные игроки? У Шатова небольшое повреждение — надеемся, что через три-четыре дня он восстановится. Паредес чувствует себя лучше и готов к ближайшим матчам в Лиге Европы. Нельзя сказать, что у нас абсолютно два равноценных состава, но я очень доволен тем, что сейчас происходит с командой и в команде



“Спартак” отстал от нас в чемпионской гонке? Они довольно сильная компания. Впереди ещё 20 матчей, тем более будет перерыв — всё ещё возможно. Нельзя заранее ничего говорить», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.