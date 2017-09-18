Манчини: Дзюба — такой же игрок, как и все. У него ещё есть потенциал
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от победы над «Уфой» в матче 10-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Форвард Артём Дзюба вновь появился на поле с первых минут.
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«Я уже говорил, что все игры в российском чемпионате очень сложные. Несмотря на счёт, этот матч для нас было тяжёлым. Первые быстрые два мяча развязали нам руки для дальнейшего ведения игры. Дзюба — такой же игрок, как и все. Он постепенно доходит до своих оптимальных кондиций, поэтому всё чаще выходит в основе. У него ещё есть потенциал раскрываться и дальше.
Капленко заслужил дебют за старание на тренировках, у него хорошие игровые качества. Он с нами со времён начала наших сборов — он меня впечатляет, поэтому сегодня выпустил его в игру.
Травмированные игроки? У Шатова небольшое повреждение — надеемся, что через три-четыре дня он восстановится. Паредес чувствует себя лучше и готов к ближайшим матчам в Лиге Европы. Нельзя сказать, что у нас абсолютно два равноценных состава, но я очень доволен тем, что сейчас происходит с командой и в команде
“Спартак” отстал от нас в чемпионской гонке? Они довольно сильная компания. Впереди ещё 20 матчей, тем более будет перерыв — всё ещё возможно. Нельзя заранее ничего говорить», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.