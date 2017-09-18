Локомотина в Черкизове
Железнодорожники сенсационно уступили в домашнем матче аутсайдеру — «Амкару», располагавшемуся перед этим туром на последнем месте.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ НЕ ПРОДЕРЖАЛИСЬ И МИНУТЫ
Матч начался столь стремительно и неожиданно, что никто ничего не успел понять. Шла лишь 10-я секунда (!) встречи, зрители еще не расселись по своим местам,
Тут же, после подачи углового, Игорь Денисов не доглядел за Гащенковым, и полузащитник, здорово сыграв на подборе, могучим выстрелом в ближнюю «девятку» с полулета открыл счет. Секундомер
Сам гол получился не только красивым, но и символичным. Ведь его автор, 25-летний хавбек, дебютировавший в
В понедельник же хавбеку удалось огорчить родной клуб и полностью разрушить его изначальные планы.
ТЯГОМОТИНА
Какими именно были планы железнодорожников, объяснять дополнительно не нужно. «Локомотив», запрыгнувший в таблице
Казалось, это тот самый момент, когда три очка попадут в карман к железнодорожником со стопроцентной вероятностью.
На это, похоже, рассчитывал и Юрий Семин, определивший на игру очень даже атакующий состав. В нем, в отличие от матча в Копенгагене в Лиге Европы, не нашлось места второму чистому опорнику Тарасову (его позицию занял Антон Миранчук), вышли сразу как Фарфан (справа), так и Эдер (впереди), а на левом фланге впервые в сезоне с первых минут появился Виталий Денисов. Да и Баринов в центре обороны взамен Михалика — также казался шагом к свежести и более разнообразным действиям с мячом.
Однако стартовые намерения «Локо», если они и были амбициозными, мигом разбились о фактор сверхбыстрого гола. «Амкар», забив мяч, отошел всей командой назад и вежливо пригласил соперника на свою половину поля.
Футбол превратился в «тягомотину», и смотреть его, если честно, было тяжеловато. Сначала команда Семина принялась закидывать штрафную навесами со всех сторон — тщетно. Потом пыталась заработать пенальти — результат тот же. А следом еще и «Амкар» грамотно разбивал игру на отрезки, получая травмы и зазывая на помощь врачей на
ЭДЕР ОПЯТЬ СЫГРАЛ ВХОЛОСТУЮ
Наблюдая за потугами москвичей, можно было поймать себя на ощущении:
В перерыве тренерский штаб хозяев попытался обеспечить не только эмоциональную инъекцию погрустневшей команде, но и кадровую — на поле вместо Виталия Денисова и Баринова вышли Рыбус и Коломейцев, «Локо» перестроился на схему с двумя центральными защитниками. Но из этого ничего путного не вышло. За весь второй тайм хозяева не нанесли ни одного действительно опасного удара. А единственный момент, вызвавший бурную овацию трибун, случился на 87-й минуте, когда Эдера то ли цеплял, то ли нет защитник на входе в штрафную. Судья свистнуть не решился, как и во всех предыдущих случаях. В остальном «Амкар» успешно и без лишнего напряжения отбивался, позволял сопернику бить максимум
И вроде не скажешь, что у «Локомотива» появился повод впадать в депрессию — команда
Михаил ГОНЧАРОВ
из Черкизова.
|18.09.2017 19:30
|Зрители 9860
|основной раунд: 10-й тур
|РЖД Арена
|Локомотив М
|0:1
|Амкар
|Первый тайм: 0:1
|Юрий Семин
|Гаджи Гаджиев
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|1
|10
|Удары (всего)
|6
|8
|Удары в створ
|3
|15
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|19
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
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