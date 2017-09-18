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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/31047033/
18 сентября 2017, 22:29 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Локомотина в Черкизове

Железнодорожники сенсационно уступили в домашнем матче аутсайдеру — «Амкару», располагавшемуся перед этим туром на последнем месте.

В <span class=error>незрелищном</span> матче команда Юрия <span class=error>Семина</span> уступила одному из аутсайдеров. Увеличить
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ НЕ ПРОДЕРЖАЛИСЬ И МИНУТЫ

Матч начался столь стремительно и неожиданно, что никто ничего не успел понять. Шла лишь 10-я секунда (!) встречи, зрители еще не расселись по своим местам, только-только смолкла музыка на стадионе, а «Амкар», разыграв мяч с центра, уже нанес первый — и довольно опасный — удар по воротам. Его не без труда отразил Гильерме, однако стартовые трудности железнодорожников на этом вовсе не закончились.

Тут же, после подачи углового, Игорь Денисов не доглядел за Гащенковым, и полузащитник, здорово сыграв на подборе, могучим выстрелом в ближнюю «девятку» с полулета открыл счет. Секундомер едва-едва дошагал до минутной отметки.

Сам гол получился не только красивым, но и символичным. Ведь его автор, 25-летний хавбек, дебютировавший в премьер-лиге как раз в нынешнем сезоне, родом из «Локомотива». Вернее, второй его команды, где он выступал в 2010—2013 годах, причем вместе с небезызвестным сегодня Георгием Джикией (а потом оба еще играли в Дзержинске). До сих пор его карьера складывалась не столь успешно, как у товарища, который уже стал чемпионом. Однако кто знает — вдруг и для Гащенкова «Амкар» послужит трамплином в топ-команду?

В понедельник же хавбеку удалось огорчить родной клуб и полностью разрушить его изначальные планы.

ТЯГОМОТИНА

Какими именно были планы железнодорожников, объяснять дополнительно не нужно. «Локомотив», запрыгнувший в таблице высоко-высоко, мог в случае победы рассчитывать даже на лидерство по итогам тура — или, по крайней мере, возглавить чемпионат на полчаса, до окончания почти параллельного по времени матча «Зенита». А «Амкар», напрочь проваливший старт сезона, пусть и слегка пришел в себя и успел набрать пять очков, но всё равно пребывал на самом последнем месте.

Казалось, это тот самый момент, когда три очка попадут в карман к железнодорожником со стопроцентной вероятностью.

На это, похоже, рассчитывал и Юрий Семин, определивший на игру очень даже атакующий состав. В нем, в отличие от матча в Копенгагене в Лиге Европы, не нашлось места второму чистому опорнику Тарасову (его позицию занял Антон Миранчук), вышли сразу как Фарфан (справа), так и Эдер (впереди), а на левом фланге впервые в сезоне с первых минут появился Виталий Денисов. Да и Баринов в центре обороны взамен Михалика — также казался шагом к свежести и более разнообразным действиям с мячом.

Однако стартовые намерения «Локо», если они и были амбициозными, мигом разбились о фактор сверхбыстрого гола. «Амкар», забив мяч, отошел всей командой назад и вежливо пригласил соперника на свою половину поля. Красно-зеленые с удовольствием зашли, но вход в штрафную оказался закрыт, и как они ни стучали в двери, как ни пытались ее выломать, ничего путного до перерыва не получилось.

Футбол превратился в «тягомотину», и смотреть его, если честно, было тяжеловато. Сначала команда Семина принялась закидывать штрафную навесами со всех сторон — тщетно. Потом пыталась заработать пенальти — результат тот же. А следом еще и «Амкар» грамотно разбивал игру на отрезки, получая травмы и зазывая на помощь врачей на минуту-другую. Первый более-менее интересный момент хозяева создали на 40-й минуте, когда Эдер не смог воплотить в гол проход Антона Миранчука и пас пяткой от Баринова.

ЭДЕР ОПЯТЬ СЫГРАЛ ВХОЛОСТУЮ

Наблюдая за потугами москвичей, можно было поймать себя на ощущении: где-то мы уже все это видели. Ах, да, точно! Почти так же «Локомотив» мучился дома в в шестом туре против «Тосно». Только пропустил тогда позже, но характер игры и результат оказались ровно теми же. И можно догадываться, какими словами встречал Семин игроков в раздевалке. «Юрий Палыч рвет и мечет, такой крик там! Через стены слышно», — испуганно пробормотал в перерыве один из фотографов, прошедших мимо.

В перерыве тренерский штаб хозяев попытался обеспечить не только эмоциональную инъекцию погрустневшей команде, но и кадровую — на поле вместо Виталия Денисова и Баринова вышли Рыбус и Коломейцев, «Локо» перестроился на схему с двумя центральными защитниками. Но из этого ничего путного не вышло. За весь второй тайм хозяева не нанесли ни одного действительно опасного удара. А единственный момент, вызвавший бурную овацию трибун, случился на 87-й минуте, когда Эдера то ли цеплял, то ли нет защитник на входе в штрафную. Судья свистнуть не решился, как и во всех предыдущих случаях. В остальном «Амкар» успешно и без лишнего напряжения отбивался, позволял сопернику бить максимум из-за штрафной и увез из столицы три очка.

И вроде не скажешь, что у «Локомотива» появился повод впадать в депрессию — команда по-прежнему в тройке… Но осадочек от атакующей беспомощности железнодорожников остался. Ведь и несколько дней назад в Копенгагене они предстали чересчур скучными. Футболистов кто-то провожал молча с грустным взглядом, а кто-то и тихонько посвистывал.

Михаил ГОНЧАРОВ
из Черкизова.

18.09.2017 19:30 Зрители 9860 основной раунд: 10-й тур РЖД Арена
Локомотив М 0:1 Амкар
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Юрий Семин Гаджи Гаджиев
Голы
17 Михаил Гащенков 1′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
40′ Неманья Пейчинович 5
Соломон Кверквелия 33
Джефферсон Фарфан 8
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
Антон Миранчук 60
Эдер 24
Игорь Денисов 27
46′ Дмитрий Баринов 36
Мачей Рыбус 31
46′ Виталий Денисов (к) 29
Александр Коломейцев 18
1 Артур Нигматуллин
2 Александр Милькович
3 Петар Занев (к)
6 Секу Конде 65′
18 Михаил Сиваков
41 Дмитрий Белоруков 14′
20 Павел Комолов
4 Николай Зайцев
16 Сергей Баланович 86′
91 Александр Рязанцев
17 Михаил Гащенков 64′
5 Януш Гол
26 Браун Фелисио Форбс 21′
77 Александр Салугин
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
10 Удары (всего) 6
8 Удары в створ 3
15 Угловые 2
15 Фолы 19
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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