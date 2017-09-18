Локомотина в Черкизове

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ НЕ ПРОДЕРЖАЛИСЬ И МИНУТЫ

Матч начался столь стремительно и неожиданно, что никто ничего не успел понять. Шла лишь 10-я секунда (!) встречи, зрители еще не расселись по своим местам, только-только смолкла музыка на стадионе, а «Амкар», разыграв мяч с центра, уже нанес первый — и довольно опасный — удар по воротам. Его не без труда отразил Гильерме, однако стартовые трудности железнодорожников на этом вовсе не закончились.

Тут же, после подачи углового, Игорь Денисов не доглядел за Гащенковым, и полузащитник, здорово сыграв на подборе, могучим выстрелом в ближнюю «девятку» с полулета открыл счет. Секундомер едва-едва дошагал до минутной отметки.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="bg" dir="ltr">GIF- ГОЛ! <a href="https://twitter.com/fc_amkar">@fc_amkar</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 10-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%90%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%80?src=hash">#ЛокоАмкар</a> 0:1 1' Михаил Гащенков <a href="https://t.co/vRc9uFJlKQ">pic.twitter.com/vRc9uFJlKQ</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/909819650996883456">18 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Сам гол получился не только красивым, но и символичным. Ведь его автор, 25-летний хавбек, дебютировавший в премьер-лиге как раз в нынешнем сезоне, родом из «Локомотива». Вернее, второй его команды, где он выступал в 2010—2013 годах, причем вместе с небезызвестным сегодня Георгием Джикией (а потом оба еще играли в Дзержинске). До сих пор его карьера складывалась не столь успешно, как у товарища, который уже стал чемпионом. Однако кто знает — вдруг и для Гащенкова «Амкар» послужит трамплином в топ-команду?

В понедельник же хавбеку удалось огорчить родной клуб и полностью разрушить его изначальные планы.

ТЯГОМОТИНА

Какими именно были планы железнодорожников, объяснять дополнительно не нужно. «Локомотив», запрыгнувший в таблице высоко-высоко, мог в случае победы рассчитывать даже на лидерство по итогам тура — или, по крайней мере, возглавить чемпионат на полчаса, до окончания почти параллельного по времени матча «Зенита». А «Амкар», напрочь проваливший старт сезона, пусть и слегка пришел в себя и успел набрать пять очков, но всё равно пребывал на самом последнем месте.

Казалось, это тот самый момент, когда три очка попадут в карман к железнодорожником со стопроцентной вероятностью.

На это, похоже, рассчитывал и Юрий Семин, определивший на игру очень даже атакующий состав. В нем, в отличие от матча в Копенгагене в Лиге Европы, не нашлось места второму чистому опорнику Тарасову (его позицию занял Антон Миранчук), вышли сразу как Фарфан (справа), так и Эдер (впереди), а на левом фланге впервые в сезоне с первых минут появился Виталий Денисов. Да и Баринов в центре обороны взамен Михалика — также казался шагом к свежести и более разнообразным действиям с мячом.

Однако стартовые намерения «Локо», если они и были амбициозными, мигом разбились о фактор сверхбыстрого гола. «Амкар», забив мяч, отошел всей командой назад и вежливо пригласил соперника на свою половину поля. Красно-зеленые с удовольствием зашли, но вход в штрафную оказался закрыт, и как они ни стучали в двери, как ни пытались ее выломать, ничего путного до перерыва не получилось.

Футбол превратился в «тягомотину», и смотреть его, если честно, было тяжеловато. Сначала команда Семина принялась закидывать штрафную навесами со всех сторон — тщетно. Потом пыталась заработать пенальти — результат тот же. А следом еще и «Амкар» грамотно разбивал игру на отрезки, получая травмы и зазывая на помощь врачей на минуту-другую. Первый более-менее интересный момент хозяева создали на 40-й минуте, когда Эдер не смог воплотить в гол проход Антона Миранчука и пас пяткой от Баринова.

ЭДЕР ОПЯТЬ СЫГРАЛ ВХОЛОСТУЮ

Наблюдая за потугами москвичей, можно было поймать себя на ощущении: где-то мы уже все это видели. Ах, да, точно! Почти так же «Локомотив» мучился дома в в шестом туре против «Тосно». Только пропустил тогда позже, но характер игры и результат оказались ровно теми же. И можно догадываться, какими словами встречал Семин игроков в раздевалке. «Юрий Палыч рвет и мечет, такой крик там! Через стены слышно», — испуганно пробормотал в перерыве один из фотографов, прошедших мимо.

В перерыве тренерский штаб хозяев попытался обеспечить не только эмоциональную инъекцию погрустневшей команде, но и кадровую — на поле вместо Виталия Денисова и Баринова вышли Рыбус и Коломейцев, «Локо» перестроился на схему с двумя центральными защитниками. Но из этого ничего путного не вышло. За весь второй тайм хозяева не нанесли ни одного действительно опасного удара. А единственный момент, вызвавший бурную овацию трибун, случился на 87-й минуте, когда Эдера то ли цеплял, то ли нет защитник на входе в штрафную. Судья свистнуть не решился, как и во всех предыдущих случаях. В остальном «Амкар» успешно и без лишнего напряжения отбивался, позволял сопернику бить максимум из-за штрафной и увез из столицы три очка.

И вроде не скажешь, что у «Локомотива» появился повод впадать в депрессию — команда по-прежнему в тройке… Но осадочек от атакующей беспомощности железнодорожников остался. Ведь и несколько дней назад в Копенгагене они предстали чересчур скучными. Футболистов кто-то провожал молча с грустным взглядом, а кто-то и тихонько посвистывал.

Михаил ГОНЧАРОВ

из Черкизова.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Матч <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%90%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%80?src=hash">#ЛокоАмкар</a> судила бригада арбитров в следующем составе:<br>Кирилл Левников (СПб)<br>Алексей Лебедев (СПб)<br>Дмитрий Жвакин (Ленинградская обл.) <a href="https://t.co/gE2fxcUEn3">pic.twitter.com/gE2fxcUEn3</a></p>— ФК Локомотив (@fclokomotiv) <a href="https://twitter.com/fclokomotiv/status/909846295350845442">18 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>