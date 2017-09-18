«Зенит» разгромил «Уфу» в матче чемпионата России по футболу
ТАСС, 18 сентября. Петербургский «Зенит» обыграл «Уфу» со счетом 3:0 в домашнем матче 10-го тура Российской футбольной
премьер-лиги.
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Открыл счет Себастьян Дриусси (9-я минута), Доменико Кришито отличился с пенальти (22), третий мяч в ворота соперника отправил Александр Кокорин (78), который является лучшим бомбардиром чемпионата. В активе 26-летнего нападающего семь голов в 10 матчах.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Уфа» идет на 11-й позиции (10).
В следующем матче «Зенит» сыграет в гостях с «Краснодаром». «Уфа» примет тульский «Арсенал». Обе встречи пройдут 24 сентября.
|18.09.2017 20:00
|Зрители 30158
|основной раунд: 10-й тур
|Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Роберто Манчини
|Сергей Семак
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Голевые моменты
|1
|17
|Удары (всего)
|4
|11
|Удары в створ
|2
|10
|Угловые
|7
|8
|Фолы
|24
Судьи
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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