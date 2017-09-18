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18 сентября 2017, 22:11 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Зенит» разгромил «Уфу» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 18 сентября. Петербургский «Зенит» обыграл «Уфу» со счетом 3:0 в домашнем матче 10-го тура Российской футбольной премьер-лиги.

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Открыл счет Себастьян Дриусси (9-я минута), Доменико Кришито отличился с пенальти (22), третий мяч в ворота соперника отправил Александр Кокорин (78), который является лучшим бомбардиром чемпионата. В активе 26-летнего нападающего семь голов в 10 матчах.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Уфа» идет на 11-й позиции (10).

В следующем матче «Зенит» сыграет в гостях с «Краснодаром». «Уфа» примет тульский «Арсенал». Обе встречи пройдут 24 сентября.

18.09.2017 20:00 Зрители 30158 основной раунд: 10-й тур Санкт-Петербург
Зенит 3:0 Уфа
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Роберто Манчини Сергей Семак
Голы
9′ Себастьян Дриусси (М. Краневиттер, А. Кокорин) 11
22′ Доменико Кришито 4
77′ Александр Кокорин (К. Нобоа, А. Дзюба) 9
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Бранислав Иванович 60
Александр Ерохин 21
Артем Дзюба 22
Александр Кокорин 9
86′ Матиас Краневиттер 8
Леандро Паредес 5
83′ Кристиан Нобоа 16
Кирилл Капленко 55
64′ Себастьян Дриусси 11
Эмилиано Ариэль Ригони 10
31 Александр Беленов
39 Дмитрий Стоцкий
5 Боян Йокич
3 Павел Аликин (к)
17 Дмитрий Живоглядов
55 Джемал Табидзе
19 Иван Пауревич 83′
44 Силвестр Игбун 90+1′
13 Азамат Засеев 75′
6 Веролюб Салатич
98 Иван Обляков 64′
9 Ондржей Ванек
21 Кехинде Фатаи 72′
7 Дмитрий Сысуев
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
8 Голевые моменты 1
17 Удары (всего) 4
11 Удары в створ 2
10 Угловые 7
8 Фолы 24
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
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Новости Премьер-лиги

«Зенит» сыграет с «Уфой» в матче чемпионата России по футболу

«Зенит» сыграет с «Уфой» в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Два матча в Москве и Санкт- Петербурге пройдут в понедельник в 10-м туре чемпионата России по футболу. Лидер «Зенит» принимает «Уфу», тогда как один из его преследователей «Локомотив» встретится с аутсайдером — пермским «Амкаром».
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