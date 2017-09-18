«Зенит» разгромил «Уфу» в матче чемпионата России по футболу

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Открыл счет Себастьян Дриусси (9-я минута), Доменико Кришито отличился с пенальти (22), третий мяч в ворота соперника отправил Александр Кокорин (78), который является лучшим бомбардиром чемпионата. В активе 26-летнего нападающего семь голов в 10 матчах.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Уфа» идет на 11-й позиции (10).

В следующем матче «Зенит» сыграет в гостях с «Краснодаром». «Уфа» примет тульский «Арсенал». Обе встречи пройдут 24 сентября.