Семин: Судья Левников «начудил» в матче РФПЛ «Локомотив» — «Амкар»
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Арбитр Кирилл Левников «начудил» в матче чемпионата России между «Локомотивом» и «Амкаром». Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
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В понедельник московский «Локомотив» в матче 10-го тура чемпионата России на своем поле проиграл пермскому «Амкару» со счетом 0:1.
«Судья сегодня начудил, как и в прошлый раз (в прошлом сезоне “Локомотив” с критикой высказался в отношении судьи Сергея Иванова, который допустил несколько ошибок в игре с “Амкаром” — прим. ТАСС). На мой взгляд, на Эдере был фол, 120 процентов», — сказал Семин.
«Мы пропустили мяч в самом начале встречи и казалось, что времени еще много. Но в атаке сыграли очень некачественно. Где-то не получилось поставить ногу, выйти на прострел, играли очень неудачно на половине поля соперника», — отметил тренер.
Также, по его словам, замены в начале второго тайма были сделаны, чтобы усилить игру, но не получилось. «[Виталия] Денисова заменили, потому что нужно было делать изменения: атаки с флангов у нас не совсем хорошо получались, хотя там играли футболисты, которые могли хорошо атаковать — Денисов и Джефферсон Фарфан. Посчитали, что [Мацей] Рыбус с фланга будет более опасным», — пояснил Семин.
После 10 туров чемпионата России «Локомотив» расположился на третьем месте в турнирной таблице с 20 очками, пропустив вперед «Краснодар», который в субботу разгромил махачкалинский «Анжи» (5:1). «Амкар» поднялся на 14-е место, набрав восемь очков.