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В понедельник московский «Локомотив» в матче 10-го тура чемпионата России на своем поле проиграл пермскому «Амкару» со счетом 0:1.

«Судья сегодня начудил, как и в прошлый раз (в прошлом сезоне “Локомотив” с критикой высказался в отношении судьи Сергея Иванова, который допустил несколько ошибок в игре с “Амкаром” — прим. ТАСС). На мой взгляд, на Эдере был фол, 120 процентов», — сказал Семин.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Матч <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%90%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%80?src=hash">#ЛокоАмкар</a> судила бригада арбитров в следующем составе:<br>Кирилл Левников (СПб)<br>Алексей Лебедев (СПб)<br>Дмитрий Жвакин (Ленинградская обл.) <a href="https://t.co/gE2fxcUEn3">pic.twitter.com/gE2fxcUEn3</a></p>— ФК Локомотив (@fclokomotiv) <a href="https://twitter.com/fclokomotiv/status/909846295350845442">18 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Мы пропустили мяч в самом начале встречи и казалось, что времени еще много. Но в атаке сыграли очень некачественно. Где-то не получилось поставить ногу, выйти на прострел, играли очень неудачно на половине поля соперника», — отметил тренер.

Также, по его словам, замены в начале второго тайма были сделаны, чтобы усилить игру, но не получилось. «[Виталия] Денисова заменили, потому что нужно было делать изменения: атаки с флангов у нас не совсем хорошо получались, хотя там играли футболисты, которые могли хорошо атаковать — Денисов и Джефферсон Фарфан. Посчитали, что [Мацей] Рыбус с фланга будет более опасным», — пояснил Семин.

После 10 туров чемпионата России «Локомотив» расположился на третьем месте в турнирной таблице с 20 очками, пропустив вперед «Краснодар», который в субботу разгромил махачкалинский «Анжи» (5:1). «Амкар» поднялся на 14-е место, набрав восемь очков.