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18 сентября 2017, 22:24 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Семин: Судья Левников «начудил» в матче РФПЛ «Локомотив» — «Амкар»

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Арбитр Кирилл Левников «начудил» в матче чемпионата России между «Локомотивом» и «Амкаром». Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

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В понедельник московский «Локомотив» в матче 10-го тура чемпионата России на своем поле проиграл пермскому «Амкару» со счетом 0:1.

«Судья сегодня начудил, как и в прошлый раз (в прошлом сезоне “Локомотив” с критикой высказался в отношении судьи Сергея Иванова, который допустил несколько ошибок в игре с “Амкаром” — прим. ТАСС). На мой взгляд, на Эдере был фол, 120 процентов», — сказал Семин.

«Мы пропустили мяч в самом начале встречи и казалось, что времени еще много. Но в атаке сыграли очень некачественно. Где-то не получилось поставить ногу, выйти на прострел, играли очень неудачно на половине поля соперника», — отметил тренер.

Также, по его словам, замены в начале второго тайма были сделаны, чтобы усилить игру, но не получилось. «[Виталия] Денисова заменили, потому что нужно было делать изменения: атаки с флангов у нас не совсем хорошо получались, хотя там играли футболисты, которые могли хорошо атаковать — Денисов и Джефферсон Фарфан. Посчитали, что [Мацей] Рыбус с фланга будет более опасным», — пояснил Семин.

После 10 туров чемпионата России «Локомотив» расположился на третьем месте в турнирной таблице с 20 очками, пропустив вперед «Краснодар», который в субботу разгромил махачкалинский «Анжи» (5:1). «Амкар» поднялся на 14-е место, набрав восемь очков.

18.09.2017 19:30 Зрители 9860 основной раунд: 10-й тур РЖД Арена
Локомотив М 0:1 Амкар
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Юрий Семин Гаджи Гаджиев
Голы
17 Михаил Гащенков 1′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
40′ Неманья Пейчинович 5
Соломон Кверквелия 33
Джефферсон Фарфан 8
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
Антон Миранчук 60
Эдер 24
Игорь Денисов 27
46′ Дмитрий Баринов 36
Мачей Рыбус 31
46′ Виталий Денисов (к) 29
Александр Коломейцев 18
1 Артур Нигматуллин
2 Александр Милькович
3 Петар Занев (к)
6 Секу Конде 65′
18 Михаил Сиваков
41 Дмитрий Белоруков 14′
20 Павел Комолов
4 Николай Зайцев
16 Сергей Баланович 86′
91 Александр Рязанцев
17 Михаил Гащенков 64′
5 Януш Гол
26 Браун Фелисио Форбс 21′
77 Александр Салугин
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
10 Удары (всего) 6
8 Удары в створ 3
15 Угловые 2
15 Фолы 19
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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