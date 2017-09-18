Возле входа на стадион «Крестовский» появились указатели в виде бакланов
Возле входа на стадион «Крестовский» появились указатели в виде морских птиц бакланов. Об этом сообщается на странице
сакнт-петербургского ФК «Зенит» в Twitter.
Указатели были установлены в преддверии матча 10-го тура российской футбольной
14 сентября сообщалось, что баклан станет символом «Крестовского».
21 августа
|18.09.2017 20:00
|Зрители 30158
|основной раунд: 10-й тур
|Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Роберто Манчини
|Сергей Семак
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Голевые моменты
|1
|17
|Удары (всего)
|4
|11
|Удары в створ
|2
|10
|Угловые
|7
|8
|Фолы
|24
Судьи
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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