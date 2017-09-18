Возле входа на стадион «Крестовский» появились указатели в виде бакланов

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Указатели были установлены в преддверии матча 10-го тура российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Зенитом» и «Уфой». Игра прошла в понедельник, 18 сентября, и завершилась со счетом 3:0 пользу сине-бело-голубых. Мячи забили Себастьян Дриусси (на 9-й минуте), Доменико Кришито (22, с пенальти) и Александр Кокорин (77).

14 сентября сообщалось, что баклан станет символом «Крестовского».