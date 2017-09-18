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18 сентября 2017, 22:17 | Футбол: Премьер-лига | Lenta.Ru

Возле входа на стадион «Крестовский» появились указатели в виде бакланов

Возле входа на стадион «Крестовский» появились указатели в виде морских птиц бакланов. Об этом сообщается на странице сакнт-петербургского ФК «Зенит» в Twitter.

Указатели были установлены в преддверии матча 10-го тура российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Зенитом» и «Уфой». Игра прошла в понедельник, 18 сентября, и завершилась со счетом 3:0 пользу сине-бело-голубых. Мячи забили Себастьян Дриусси (на 9-й минуте), Доменико Кришито (22, с пенальти) и Александр Кокорин (77).

14 сентября сообщалось, что баклан станет символом «Крестовского».

21 августа вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин обвинил бакланов в разрушении цельности светоотражающей пленки на крыше «Крестовского». Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сочинил об этом стихотворение.

18.09.2017 20:00 Зрители 30158 основной раунд: 10-й тур Санкт-Петербург
Зенит 3:0 Уфа
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Роберто Манчини Сергей Семак
Голы
9′ Себастьян Дриусси (М. Краневиттер, А. Кокорин) 11
22′ Доменико Кришито 4
77′ Александр Кокорин (К. Нобоа, А. Дзюба) 9
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Бранислав Иванович 60
Александр Ерохин 21
Артем Дзюба 22
Александр Кокорин 9
86′ Матиас Краневиттер 8
Леандро Паредес 5
83′ Кристиан Нобоа 16
Кирилл Капленко 55
64′ Себастьян Дриусси 11
Эмилиано Ариэль Ригони 10
31 Александр Беленов
39 Дмитрий Стоцкий
5 Боян Йокич
3 Павел Аликин (к)
17 Дмитрий Живоглядов
55 Джемал Табидзе
19 Иван Пауревич 83′
44 Силвестр Игбун 90+1′
13 Азамат Засеев 75′
6 Веролюб Салатич
98 Иван Обляков 64′
9 Ондржей Ванек
21 Кехинде Фатаи 72′
7 Дмитрий Сысуев
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
8 Голевые моменты 1
17 Удары (всего) 4
11 Удары в створ 2
10 Угловые 7
8 Фолы 24
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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