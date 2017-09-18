«Амкар» одержал вторую победу в сезоне РФПЛ, обыграв «Локомотив»
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Пермский «Амкар» победил московский «Локомотив» со счетом 1:0 в гостевом матче 10-го тура Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ).
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На первой минуте гол забил Михаил Гащенков.
Для «Амкара» эта победа стала второй в сезоне. Во втором туре пермский клуб выиграл у тульского «Арсенала» (1:0).
«Амкар» занимает 14-е место с восемью очками, «Локомотив» — третье с 20 очками.
В следующем матче 25 сентября пермяки примут дома «СКА-Хабаровск». Железнодорожники 24 сентября сыграют в гостях с «Ростовом».
|18.09.2017 19:30
|Зрители 9860
|основной раунд: 10-й тур
|РЖД Арена
|Локомотив М
|0:1
|Амкар
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Юрий Семин
|Гаджи Гаджиев
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|1
|10
|Удары (всего)
|6
|8
|Удары в створ
|3
|15
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|19
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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