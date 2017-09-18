«Амкар» одержал вторую победу в сезоне РФПЛ, обыграв «Локомотив»

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На первой минуте гол забил Михаил Гащенков.

Для «Амкара» эта победа стала второй в сезоне. Во втором туре пермский клуб выиграл у тульского «Арсенала» (1:0).

«Амкар» занимает 14-е место с восемью очками, «Локомотив» — третье с 20 очками.

В следующем матче 25 сентября пермяки примут дома «СКА-Хабаровск». Железнодорожники 24 сентября сыграют в гостях с «Ростовом».