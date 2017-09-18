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18 сентября 2017, 21:43 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Амкар» одержал вторую победу в сезоне РФПЛ, обыграв «Локомотив»

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Пермский «Амкар» победил московский «Локомотив» со счетом 1:0 в гостевом матче 10-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

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На первой минуте гол забил Михаил Гащенков.

Для «Амкара» эта победа стала второй в сезоне. Во втором туре пермский клуб выиграл у тульского «Арсенала» (1:0).

«Амкар» занимает 14-е место с восемью очками, «Локомотив» — третье с 20 очками.

В следующем матче 25 сентября пермяки примут дома «СКА-Хабаровск». Железнодорожники 24 сентября сыграют в гостях с «Ростовом».

18.09.2017 19:30 Зрители 9860 основной раунд: 10-й тур РЖД Арена
Локомотив М 0:1 Амкар
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Юрий Семин Гаджи Гаджиев
Голы
17 Михаил Гащенков 1′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
40′ Неманья Пейчинович 5
Соломон Кверквелия 33
Джефферсон Фарфан 8
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
Антон Миранчук 60
Эдер 24
Игорь Денисов 27
46′ Дмитрий Баринов 36
Мачей Рыбус 31
46′ Виталий Денисов (к) 29
Александр Коломейцев 18
1 Артур Нигматуллин
2 Александр Милькович
3 Петар Занев (к)
6 Секу Конде 65′
18 Михаил Сиваков
41 Дмитрий Белоруков 14′
20 Павел Комолов
4 Николай Зайцев
16 Сергей Баланович 86′
91 Александр Рязанцев
17 Михаил Гащенков 64′
5 Януш Гол
26 Браун Фелисио Форбс 21′
77 Александр Салугин
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
10 Удары (всего) 6
8 Удары в створ 3
15 Угловые 2
15 Фолы 19
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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