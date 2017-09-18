Мутко: Искренне хочется, чтобы «Спартак» разобрался в своих проблемах

В воскресенье «Спартак» в рамках 10-го тура чемпионата России сыграл вничью с «Тосно» (2:2), при этом к 86-й минуте красно-белые вели со счетом 2:0 и играли в большинстве. Действующий чемпион страны занимает восьмое место в турнирной таблице с 13 очками. По информации издания «Спорт-Экспресс», в раздевалке после игры с «Тосно» Каррера обратился к игрокам с вопросом, действовали ли они таким образом специально, чтобы он покинул клуб. Полузащитник красно-белых Денис Глушаков опроверг информацию о «заговоре».

«Мне сложно давать оценку того, что происходит в клубе, но, конечно, когда в нескольких матчах команда ведет в счете, а потом… Я смотрел игру с “Тосно”, нужно, прежде всего, поблагодарить их, потому что для популяризации футбола мы заинтересованы в таких интересных матчах, ребята вдесятером не опустили руки, до конца шли вперед, просто умирали на поле. Что касается “Спартака”, мне сложно давать оценки, наверное, речь идет о наборе причин. Например, травма Глушакова, то есть нет лидера на поле, много причин», — сказал Мутко.

«Думаю, все равно все лежит внутри. Всегда для удачного выступления требуется экономическая основа, тренер, игроки и болельщики. Если в одном звене есть несогласованность или слабина, результата не будет. Надо разбираться, где эта слабина», — добавил он.

Мутко руководил санкт-петербургским «Зенитом» с 1997 по 2003 год. «Я с подобным сталкивался, но мне все-таки сложно давать советы, а если я и буду их давать, то непублично, — отметил вице-премьер. — Здесь нужно знать и чувствовать ситуацию, здесь важно вовремя почувствовать. Посмотрите на опыт английских клубов, например, “Манчестер Юнайтед” времен сэра Алекса Фергюсона или “Арсенал” Арсена Венгера, обратите внимание, как клубы развиваются, три-четыре года идет процесс, потом нужны какие-то свежие мысли, идеи или тренер и игроки, нужна новая цель, к чему-то надо стремиться».

«То же самое произошло в Лиге чемпионов с “Марибором”, соперник был по зубам, спокойно вели, — сказал Мутко. — Сильный европейский клуб никогда себе такое не позволит, он всегда играет на результат. Искренне хочется, чтобы они сами разобрались, а мы можем говорить со стороны все что угодно, это чемпион страны, играет в Лиге чемпионов. Думаю, разберутся, мы же видим эпизодами тот самый “Спартак”, тем более там много игроков сборной, нам важно, чтобы они были в тонусе».