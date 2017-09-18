Мутко: Искренне хочется, чтобы «Спартак» разобрался в своих проблемах
МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Сложно давать оценку происходящему в московском «Спартаке», однако очень хочется, чтобы клуб побыстрее в этом разобрался. Об этом ТАСС сказал
вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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В воскресенье «Спартак» в рамках 10-го тура чемпионата России сыграл вничью с «Тосно» (2:2), при этом к 86-й минуте
«Мне сложно давать оценку того, что происходит в клубе, но, конечно, когда в нескольких матчах команда ведет в счете, а потом… Я смотрел игру с “Тосно”, нужно, прежде всего, поблагодарить их, потому что для популяризации футбола мы заинтересованы в таких интересных матчах, ребята вдесятером не опустили руки, до конца шли вперед, просто умирали на поле. Что касается “Спартака”, мне сложно давать оценки, наверное, речь идет о наборе причин. Например, травма Глушакова, то есть нет лидера на поле, много причин», — сказал Мутко.
«Думаю, все равно все лежит внутри. Всегда для удачного выступления требуется экономическая основа, тренер, игроки и болельщики. Если в одном звене есть несогласованность или слабина, результата не будет. Надо разбираться, где эта слабина», — добавил он.
Мутко руководил
«То же самое произошло в Лиге чемпионов с “Марибором”, соперник был по зубам, спокойно вели, — сказал Мутко. — Сильный европейский клуб никогда себе такое не позволит, он всегда играет на результат. Искренне хочется, чтобы они сами разобрались, а мы можем говорить со стороны все что угодно, это чемпион страны, играет в Лиге чемпионов. Думаю, разберутся, мы же видим эпизодами тот самый “Спартак”, тем более там много игроков сборной, нам важно, чтобы они были в тонусе».
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