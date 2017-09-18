«Тосно» считает низкими слова владельца «Спартака» Федуна о нападающем Заболотном

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Действующий чемпион России «Спартак» не смог одержать победу над «Тосно» (2:2) в выездном матче 10-го тура РФПЛ, больше тайма играя в большинстве. Заболотный сравнял счет на 90-й минуте, а после матча Федун в интервью «СЭ» заявил что, у нападающего «Тосно» «таких матчей больше не будет», сравнив игрока с экс-форвардом ЦСКА Давидом Янчиком.

«Лицо клуба публично высказывается в адрес нашего игрока. Очень низко! Надеемся, что стрессы, возраст… Вы считаете, что лицо клуба имеет право говорить такие слова в адрес футболиста?», — говорится в Twitter «Тосно».

После игры Заболотный заявил, что бог вознаградил его команду ничьей в матче со «Спартаком».