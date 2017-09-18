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18 сентября 2017, 20:19 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Тосно» считает низкими слова владельца «Спартака» Федуна о нападающем Заболотном

МОСКВА, 18 сен — Р-Спорт. Слова владельца московского «Спартака» Леонида Федуна о нападающем «Тосно» Антоне Заболотном являются низкими и могут быть связаны с возрастом или стрессом, говорится в микроблоге футбольной команды из Ленинградской области в Twitter.

Слова владельца московского Спартака Леонида <span class=error>Федуна</span> о нападающем <span class=error>Тосно</span> Антоне <span class=error>Заболотном</span> являются низкими и могут быть связаны с возрастом или стрессом говорится в <span class=error>микроблоге</span> футбольной команды из Ленинградской области в Twitter. Увеличить
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Действующий чемпион России «Спартак» не смог одержать победу над «Тосно» (2:2) в выездном матче 10-го тура РФПЛ, больше тайма играя в большинстве. Заболотный сравнял счет на 90-й минуте, а после матча Федун в интервью «СЭ» заявил что, у нападающего «Тосно» «таких матчей больше не будет», сравнив игрока с экс-форвардом ЦСКА Давидом Янчиком.

«Лицо клуба публично высказывается в адрес нашего игрока. Очень низко! Надеемся, что стрессы, возраст… Вы считаете, что лицо клуба имеет право говорить такие слова в адрес футболиста?», — говорится в Twitter «Тосно».

После игры Заболотный заявил, что бог вознаградил его команду ничьей в матче со «Спартаком».

17.09.2017 13:00 Зрители 13665 основной раунд: 10-й тур Петровский
Тосно 2:2 Спартак М
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Массимо Каррера
Голы
86′ Евгений II Марков (А. Заболотный) 20
90′ Антон Заболотный (Р. Дугалич) 17
14 Георгий Джикия (Педро Роша) 35′
50 Марио Пашалич (Педро Роша) 63′
Составы
Давид Юрченко (к) 16
Аслан Дудиев 3
Раде Дугалич 26
29′ Виталий Шахов 13
Евгений Чернов 28
Нуну Роша 15
Антон Заболотный 17
Ян Казаев 91
61′ Резиуан Мирзов 22
Никола Труич 77
33′ Максим Палиенко 11
Андрей Буйволов 25
84′ Марко Полетанович 88
Евгений II Марков 20
32 Артем Ребров (к)
14 Георгий Джикия
29 Илья Кутепов
3 Марко Петкович 78′
11 Лукас Мартинс Фернанду
50 Марио Пашалич
12 де Соуза Луиз Адриану 18′
19 Александр Самедов 67′
5 Сердар Таски 36′
10 Квинси Промес 69′
17 Георгий Тигиев 58′
23 Дмитрий Комбаров
99 Педро Роша 76′
71 Ивелин Попов
Статистика
0 Желтые карточки 4
1 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
9 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 9
13 Фолы 11
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
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