Массимо Каррера: Мы все находимся в одной лодке и будем грести вместе
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подчеркнул: у любой команды бывают черные полосы.
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Накануне
— Наш «Спартак» переживает непростой период, но никто из нас не собирается опускать руки и сдаваться, — приводит клубная
На встрече в Тарасовке мы прояснили друг с другом многие моменты, и нам остается только засучить рукава и работать с еще большей отдачей, чем раньше. Мы все изначально находимся в одной лодке, мы и дальше будем грести вместе, в одном направлении. Верю, что нам будет и дальше помогать поддержка наших преданных болельщиков, которые никогда не оставляют нас в одиночестве. Forza Spartak!
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