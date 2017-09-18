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18 сентября 2017, 19:45 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Массимо Каррера: Мы все находимся в одной лодке и будем грести вместе

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подчеркнул: у любой команды бывают черные полосы.

Главный тренер Спартака — о ситуации в команде. Увеличить
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Накануне красно-белые в матче 10-го тура чемпионата России сыграли вничью с «Тосно» (2:2), причем к заключительной пятиминутке вели 2:0 и играли в большинстве. После 10 игр чемпионы России занимают восьмое место в таблице.

— Наш «Спартак» переживает непростой период, но никто из нас не собирается опускать руки и сдаваться, — приводит клубная пресс-служба слова Карреры. — Матч против «Тосно» закончился так, как не должен был закончиться, и мы все — руководство клуба, тренерский штаб и игроки — собрались по горячим следам в Тарасовке, чтобы проанализировать сложившуюся ситуацию. У любой команды бывают черные полосы: не всегда, к сожалению, получается побеждать и получать то, что хочешь. Но мы должны продолжать верить в свои силы и отдавать эти силы на благо нашего славного клуба.

На встрече в Тарасовке мы прояснили друг с другом многие моменты, и нам остается только засучить рукава и работать с еще большей отдачей, чем раньше. Мы все изначально находимся в одной лодке, мы и дальше будем грести вместе, в одном направлении. Верю, что нам будет и дальше помогать поддержка наших преданных болельщиков, которые никогда не оставляют нас в одиночестве. Forza Spartak!

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