«Зенит» — «Уфа»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы на матч десятого тура РФПЛ «Зенит» — «Уфа».
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Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. Встреча пройдет в
«Зенит»: Лунёв, Иванович, Маммана, Кришито, Смольников, Нобоа, Ерохин, Краневиттер, Дзюба, Дриусси, Кокорин.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Обляков, Игбун, Фатай.
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