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18 сентября 2017, 19:00 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» — «Уфа»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч десятого тура РФПЛ «Зенит» — «Уфа».

Стали известны стартовые составы на матч десятого тура <span class=error>РФПЛ</span> Зенит — Уфа. Увеличить
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Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург».

«Зенит»: Лунёв, Иванович, Маммана, Кришито, Смольников, Нобоа, Ерохин, Краневиттер, Дзюба, Дриусси, Кокорин.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Обляков, Игбун, Фатай.
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