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18 сентября 2017, 19:00 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Локомотив» — «Амкар»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Амкара» на матч 10-го тура РФПЛ.

Стали известны стартовые составы Локомотива и <span class=error>Амкара</span> на матч 10-го тура <span class=error>РФПЛ</span>. Увеличить
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«Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Баринов, В. Денисов, И. Денисов, Антон Миранчук, Мануэл Фернандеш, Алексей Миранчук, Фарфан, Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Ротенберг, Михалик, Тарасов, Касаев, Коломейцев, Рыбусь, Лысов.

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Занев, Милькович, Конде, Комолов, Гащенков, Форбс, Баланович.

Запасные: Хомич, Вамбольт, Мельников, Рязанцев, Шаваев, Костюков, Гол, Эззатоллахи, Салугин, Прокофьев, Бодул.

Матч начнётся в 19:30 мск.
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