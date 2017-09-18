«Локомотив» — «Амкар»: стали известны стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Амкара» на матч 10-го тура РФПЛ.
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«Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Баринов, В. Денисов, И. Денисов, Антон Миранчук, Мануэл Фернандеш, Алексей Миранчук, Фарфан, Эдер.
Запасные: Коченков, Медведев, Ротенберг, Михалик, Тарасов, Касаев, Коломейцев, Рыбусь, Лысов.
«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Занев, Милькович, Конде, Комолов, Гащенков, Форбс, Баланович.
Запасные: Хомич, Вамбольт, Мельников, Рязанцев, Шаваев, Костюков, Гол, Эззатоллахи, Салугин, Прокофьев, Бодул.
Матч начнётся в 19:30 мск.
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