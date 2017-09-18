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18 сентября 2017, 11:24 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Симонян: ФК «Спартак» хоть время матчей сокращай, обидно за команду

МОСКВА, 18 сен — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Первый вице-президент РФС, экс-нападающий и бывший главный тренер московского «Спартака» Никита Симонян заявил агентству «Р-Спорт», что пропущенные в концовках матчей голы похожи на хроническую проблему «красно-белых», ему обидно за команду из-за результатов и качества игры в текущем сезоне.

<em>МОСКВА 18 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Анатолий Самохвалов.</em> Первый <nobr>вице-президент</nobr> <span class=error>РФС</span> <nobr>экс-нападающий</nobr> и бывший главный тренер московского Спартака Никита <span class=error>Симонян</span> заявил агентству Р-Спорт что пропущенные в концовках матчей голы похожи на хроническую проблему красно-белых ему обидно за команду <nobr>из-за </nobr>результатов и качества игры в текущем сезоне. Увеличить
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В воскресенье «Спартак», ведя со счетом 2:0 в гостевом матче чемпионата России с «Тосно» и играя при этом в большинстве, пропустил два гола и в итоге упустил победу — 2:2. «Красно-белые», занявшие в прошлом сезоне первое место в премьер-лиге, после десяти туров идут в турнирной таблице восьмыми.

«Уже не сосчитать, какая это была игра, когда “Спартак” пропускает в конце матча. Похоже на хроническую проблему, хоть время матча сокращай. Вопросы к тренеру, конечно, есть, потому что мы, тренеры, всегда в ответе. Но есть и собственное самолюбие игроков. Как так? Игра определенная есть у “Спартака”, но у тех же “Краснодара” и (санкт-петербургского) “Зенита” она поставлена лучше, и у них есть результат. Обычно говорят: “Мне за державу обидно”, а я скажу: мне за “Спартак” обидно», — сказал Симонян.

После матча с «Тосно» в СМИ появились предположения, что игроки «Спартака» намеренно «сплавляют» Карреру, добиваясь его увольнения.

«Говорят, что был какой-то скандал в раздевалке, но я не знаю, так ли это, — отметил Симонян. — Я не общался ни с (генеральным директором клуба Сергеем) Родионовым, ни с кем-то из других руководителей “Спартака”. А влезать в эти дела неэтично. Мне сложно судить о внутреннем климате в команде, да и неприятно долдонить об одном и том же».

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