Симонян: ФК «Спартак» хоть время матчей сокращай, обидно за команду

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В воскресенье «Спартак», ведя со счетом 2:0 в гостевом матче чемпионата России с «Тосно» и играя при этом в большинстве, пропустил два гола и в итоге упустил победу — 2:2. «Красно-белые», занявшие в прошлом сезоне первое место в премьер-лиге, после десяти туров идут в турнирной таблице восьмыми.

«Уже не сосчитать, какая это была игра, когда “Спартак” пропускает в конце матча. Похоже на хроническую проблему, хоть время матча сокращай. Вопросы к тренеру, конечно, есть, потому что мы, тренеры, всегда в ответе. Но есть и собственное самолюбие игроков. Как так? Игра определенная есть у “Спартака”, но у тех же “Краснодара” и (санкт-петербургского) “Зенита” она поставлена лучше, и у них есть результат. Обычно говорят: “Мне за державу обидно”, а я скажу: мне за “Спартак” обидно», — сказал Симонян.

После матча с «Тосно» в СМИ появились предположения, что игроки «Спартака» намеренно «сплавляют» Карреру, добиваясь его увольнения.