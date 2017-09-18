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В воскресенье «Спартак», ведя со счетом 2:0 в матче чемпионата России с «Тосно» и играя при этом в большинстве, пропустил два гола и в итоге упустил победу — 2:2.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 10, 17.09.2017, 13:00 2:2 Тосно Спартак М

«Красно-белые», занявшие в прошлом сезоне первое место в премьер-лиге, после десяти туров идут в турнирной таблице восьмыми. После матча с «Тосно» в СМИ появились предположения, что игроки «Спартака» намеренно «сплавляют» Карреру, добиваясь его увольнения.

«Не верьте слухам, на то они и слухи — так проще. Публикации о “сливе” тренера? Да ерунда все это», — сказал Измайлов по телефону.