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18 сентября 2017, 10:28 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Измайлов призвал не верить слухам о ФК «Спартак», новости о «сливе» Карреры — ерунда

МОСКВА, 18 сен — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Заместитель председателя совета директоров московского футбольного клуба «Спартак» Наиль Измайлов призвал не верить слухам о команде, а также назвал ерундой сообщения о том, что игроки красно-белых «сплавляют» главного тренера Массимо Карреру.

<em>МОСКВА 18 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Елена <span class=error>Дьячкова</span>. </em>Заместитель председателя совета директоров московского футбольного клуба Спартак <span class=error>Наиль</span> <span class=error>Измайлов</span> призвал не верить слухам о команде а также назвал ерундой сообщения о том что игроки <nobr>красно-белых</nobr> сплавляют главного тренера <span class=error>Массимо</span> <span class=error>Карреру</span>. Увеличить
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В воскресенье «Спартак», ведя со счетом 2:0 в матче чемпионата России с «Тосно» и играя при этом в большинстве, пропустил два гола и в итоге упустил победу — 2:2.

«Красно-белые», занявшие в прошлом сезоне первое место в премьер-лиге, после десяти туров идут в турнирной таблице восьмыми. После матча с «Тосно» в СМИ появились предположения, что игроки «Спартака» намеренно «сплавляют» Карреру, добиваясь его увольнения.

«Не верьте слухам, на то они и слухи — так проще. Публикации о “сливе” тренера? Да ерунда все это», — сказал Измайлов по телефону.

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