Измайлов призвал не верить слухам о ФК «Спартак», новости о «сливе» Карреры — ерунда
МОСКВА, 18 сен —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Заместитель председателя совета директоров московского футбольного клуба «Спартак» Наиль Измайлов призвал не верить слухам о команде, а также назвал ерундой сообщения о том, что игроки красно-белых «сплавляют» главного тренера Массимо Карреру.
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В воскресенье «Спартак», ведя со счетом 2:0 в матче чемпионата России с «Тосно» и играя при этом в большинстве, пропустил два гола и в итоге упустил победу — 2:2.
«Красно-белые», занявшие в прошлом сезоне первое место в
«Не верьте слухам, на то они и слухи — так проще. Публикации о “сливе” тренера? Да ерунда все это», — сказал Измайлов по телефону.
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