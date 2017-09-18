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18 сентября 2017, 3:36 | Футбол: Премьер-лига | Восток Медиа

Главный тренер «СКА-Хабаровска»: обидно пропускать со стандартов

Алексей Поддубский признался, что не считает ничью с «Ахматом» отрицательным результатом.

Алексей Поддубский признался что не считает ничью с <span class=error>Ахматом</span> отрицательным результатом. Увеличить
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После матча с грозненским «Ахматом» главный тренер футбольного клуба «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский признался, что команда настраивалась на победу, однако ничейный результат специалист не назвал отрицательным.

«По такой игре ничья для нас — плюс, но мы настраивались на победу. Да, удалось спасти игру. Обидно пропускать два гола со стандартов. Разбирали, как “Ахмат” подаёт угловой — не получилось в матче», — рассказал Алексей Поддубский.

Для «армейцев» это уже пятая ничья. По словам главного тренера «СКА-Хабаровска», плюсы такого положения в том, что команда зарабатывает очки. Причиной такого количество «мировых» специалист назвал желание своих подопечных биться за каждый балл.

Участие в матче принял новичок «армейцев» Алехандро Барбаро. Алексей Поддубский отметил, что легионер немного «потерялся», когда работал с мячом, но в целом, выглядел неплохо.

Главный тренер «Ахмата» Олег Конов причиной того, что его команда не смогла победить в Хабаровске, назвал ошибки своих подопечных в простых игровых ситуациях, нереализацию созданных голевых моментов и отсутствие целостной игры.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что дальневосточники вели по ходу встречи, затем упустили преимущество, однако в концовке не дали сопернику увезти с берегов Амура максимум очков — матч завершился ничьей 2:2.
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