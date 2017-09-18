«Зенит» сыграет с «Уфой» в матче чемпионата России по футболу

«Зенит» два предыдущих матча чемпионата завершил нулевыми ничьими — с «Ростовом» и «Динамо», так что «Локомотив» теперь отстает от лидера всего на одно очко, а «Краснодар» команда из Санкт-Петербурга и вовсе опережает лишь по дополнительным показателям. В четверг «Зенит» провел матч Лиги Европы в Скопье, со счетом 5:0 разгромив местный «Вардар». Двумя мячами отметился лучший бомбардир команды Александр Кокорин, первый гол в сезоне забил Артем Дзюба.

Однако ближайший соперник «Зенита» чемпиону Македонии вряд ли уступит, к тому же возглавляет «Уфу» Сергей Семак, который в составе «Зенита» выиграл два чемпионата России и начинал тренерскую карьеру. «Уфа» — первый клуб, где Семак работает главным тренером, и 41-летний специалист впервые выведет свою команду против «Зенита».

В отличие от прошлого сезона, уфимцы пока не могут бороться за еврокубковые места, одержав всего две победы. При этом команда из столицы Башкирии регулярно отбирает очки у «Зенита», хотя и ни разу не сумел за три сезона команду из Санкт-Петербурга обыграть.

После поездки в Македонию главный тренер «Зенита» Роберто Манчини может сделать серьезные перестановки в составе. Игра пройдет на стадионе «Санкт-Петербург», начало — 20:00 мск. Главный арбитр — Роман Галимов из Улан-Удэ.

«Локомотив» играет с аутсайдером

«Локомотив» в субботу лишился второй строчки в таблице, которую занял «Краснодар», однако в случае победы вернет себе утерянные позиции и может даже стать лидером, если осечку допустит «Зенит». Подопечные Юрия Семина в четверг также проводили гостевую встречу Лиги Европы — против датского «Копенгагена», добившись нулевой ничьей. «Локомотив» вновь не лучшим образом выглядел в атаке, однако противостоять ему будет соперник, который в девяти матчах забил лишь два мяча и замыкает турнирную таблицу.

«Амкар» набрал лишь пять очков, пермяки могут похвастаться разве что тем, что практически не проигрывают крупно, пять поражений команда потерпела со счетом 0:1. При этом предыдущий гостевой матч «Амкар» выиграл с тем же счетом — в Туле у «Арсенала». Победив еще и в Москве, команда Гаджи Гаджиева выберется из зоны вылета, поднявшись на 14-е место.

Противостояние двух самых опытных тренеров премьер-лиги (Семину — 70 лет, Гаджиеву — 71) пройдет на столичной «РЖД- Арене», начало — 19:30 мск. Главный арбитр — Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Дисквалифицирован защитник «Амкара» Брайн Идову.

10-й тур стартовал в пятницу, когда «Арсенал» победил «Динамо» (1:0). В субботу ЦСКА победил «Ростов» (2:0), а «Анжи» проиграл «Краснодару» — 1:5. В воскресенье хабаровский СКА сыграл вничью с «Ахматом» (2:2), с таким же счетом завершился матч между «Тосно» и «Спартаком», а «Рубин» проиграл «Уралу» — 0:1.

В чемпионате России лидируют набравшие по 21 очку «Зенит» (9 матчей) и «Краснодар (10). 20 очков в девяти матчах набрал «Локомотив».