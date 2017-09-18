«Спартак»: семьи больше нет
Обозреватель «СЭ» Игорь РАБИНЕР о кризисе чемпиона.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ПОТЕРЯННАЯ РАЗДЕВАЛКА.
«Вы должны спросить у игроков, что произошло». «Это подход и поведение игроков».
Как бы эти фразы, гневно произнесенные Массимо Каррерой во
В конце прошлого сезона Артем Ребров, придя в редакцию «СЭ», произнес мощный монолог о Каррере: «Он говорил вот что: там, за дверью, я за вас горой, буду всегда защищать. А здесь скажу все как есть и в глаза. Так и получилось. Ни разу он за спиной не произнес плохого слова. Мы потому и пошли за ним, так как почувствовали это. Поняли, что пришел реальный мужик вот с такими… сами понимаете. Это очень важно для футболистов».
Дистанция между этим рассказом и «спросите у игроков» — три с половиной месяца. И, при всей внешней невероятности столь крутых перемен за такой срок, нужно признать: в жизни подобное случается. Весь этот сезон, слушая от разных людей рассказы о том, как все в «Спартаке» стало
В последнее время не раз и далеко не от одного человека из команды мне доводилось слышать фразу: «Массимо потерял раздевалку». Во многом это связано с новыми ассистентами итальянца, но и с его собственным поведением, другим по сравнению с прошлым чемпионатом, — тоже.
Может ли это быть вызвано с тем, что в советской прессе обозначалось штампом «игроки снизили требовательность к себе», и Каррера, увидев это, решил взяться за кнут, что не понравилось футболистам? Исключать, конечно, нельзя — тем более, подготовка к новому сезону, помню, началась с почти двухнедельного незапланированного «карантина» в Тарасовке, когда спартаковцы даже с родными встретиться не могли. А российским сборникам Каррера дал всего пять дней на отпуск после Кубка конфедераций.
Однако я все же склонен считать, что изменения сверху оказались более существенными, чем снизу. Бесспорно, чемпионством Каррера заслужил право на многое, и переподписание контракта это официально зафиксировало. Но не на то, чтобы принципы жизни в «Спартаке» стали другими, не такими справедливыми, как в золотом сезоне. А у очень многих в команде возникло именно такое ощущение. И укреплялось оно почти каждый день, по мелочам.
Не знаю, пытался ли
Помня, каким был Каррера — и вера в него игроков — в чемпионский год, я надеялся, что все это обратимо, и всем нужно только пережить «детскую болезнь» восприятия взятого титула людьми, которые к этому не привыкли. Таковы ведь не только футболисты, но и сам главный тренер. Да, он брал скудетто с «Ювентусом» — но в роли одного из винтиков (даже не ключевого) в конструкции Антонио Конте. А эмоции и опыт главного тренера — это совсем другая история.
Но после того, как на «Петровском» Каррера подчеркнул, причем дважды, что в шоковом отыгрыше «Тосно» виноваты игроки и ни слова не сказал о собственной ответственности, очень боюсь, что Рубикон перейден.
ТЕПЕРЬ — НЕ «МЫ». ТЕПЕРЬ — «ИГРОКИ».
Точно так же, причем на том же «Петровском», пять лет назад потерял свою команду другой
Впрочем, в случае с «Зенитом» важная деталь заключалась в том, что в раздевалке Спаллетти сказал им нечто другое, чем журналистам. О чем и как говорил футболистам после матча с «Тосно» Каррера? По головке точно не гладил. Знаю, что по раздевалке летали бутылки. И что Массимо бушевал: мол, то, что произошло — следствие тренировки накануне, на которой игроки выглядели расхлябанно.
На том занятии, кстати, Каррере показалось, что Квинси Промес валяет дурака, поскольку обиделся на решение дать ему в матче с «Тосно» отдохнуть. И тренер на лидера, говорят, обрушился крайне жестко. Непожатие руки при сделанной по ошибке (как признал сам итальянец) замене в Мариборе, как видим, имело продолжение. Похоже, назрело как минимум недопонимание между главным тренером «Спартака» и главной звездой. А уж Квинси в «звездняке» и эгоизме никогда не появлялось повода обвинять. Он и в этом сезоне второй в списке снайперов. Но теперь кажется понятным, где стоит искать корни провала голландца в Мариборе.
Уже три футболиста только за последнее время не пожимали руки Каррере во время замены: с «Рубином» — Луиз Адриану, в Мариборе — Промес, с «Тосно» — Таски. Все трое, заметьте, легионеры, так что привычные обвинения в адрес российских спартаковцев, что они мутят воду, в данном случае неуместны. Заметьте: в прошлом сезоне
В любом случае тогда Каррера не атаковал команду публично, а, главное, не отделял себя от нее даже после 0:4 в Самаре и 0:3 в Ростове. Теперь же это случилось. Во
Никто не отменяет огромной благодарности Каррере за волшебный прошлый сезон, в котором он стал главным героем. И все помнят, каким Массимо был тогда — благодаря чему, кстати, команда и выигрывала. Этого никто из неравнодушных к «Спартаку» людей никогда не забудет. Хотя бы поэтому, кстати, что ни произошло бы дальше, убедительно прошу всех болельщиков
Но жизнь идет, и люди меняются. Можно сколько угодно говорить, что к этим переменам подталкивает окружение (те же новые ассистенты Мальфатти и Д'Урбано, чья деятельность во многом и привела к нарушению прежнего контакта между Каррерой и футболистами), но в конечном счете человек сам хозяин своей судьбы. Помня и ценя прошлое, невозможно игнорировать реальность настоящего.
А эта реальность, к сожалению, такова, что апрельские слова Карреры после победы в гостевом дерби над ЦСКА: «Прежде чем стать командой, мы стали семьей», на сегодня уже неактуальны.
Семьи больше нет.
КАКОЙ «СПЛАВ», ЕСЛИ «ТОСНО» ВЕРНУЛ В ИГРУ ПЕТКОВИЧ?
Да, на поле во время финального рывка «Тосно» у «Спартака» находился не Каррера, а футболисты. Некоторые болельщики сейчас даже начали подозревать их в «сплаве» тренера.
Но постойте — грубейшую ошибку в своей штрафной, на ровном месте вернувшую соперника в игру, сделал Марко Петкович. Его тоже игроки а) брали в «Спартак» и б) выпускали на поле в этом матче? Нет, приобретение свободного агента из Сербии — инициатива как
Петкович — уж точно не из тех, кто
Интересная статистика: в прошлом сезоне не было ни одного случая из пяти возможных, когда в следующем туре РФПЛ после Лиги чемпионов оба наших участника этого турнира побеждали. Либо ЦСКА, либо «Ростов» обязательно теряли очки. Потому что всем известно: выходить
За день до встречи «Тосно» — «Спартак» армейцы вышли против крепкого «Ростова» и не только уверенно взяли три очка, но и сыграли здорово. При этом практически не произведя ротации: на поле вышла та же основа, только герой игры в Лиссабоне Жамалетдинов заменил с первых минут Оланаре.
«Спартак» пошел абсолютно другим путем — аж пять перестановок, включая отправку в запас Промеса. И некоторые из них, кстати, сработали. Отлично смотрелся слева Тигиев, и страшно жаль молодого футболиста, у которого тоже — как и у Зобнина с Тимофеевым — подозрение на «кресты».
Приятное впечатление произвел и Педро Роша, задействованный во всех важнейших атаках. Кстати, отскок мяча к Джикии перед первым голом произошел после того, как
Досадно за людей, к которым нельзя предъявить претензии. К Педро Роше. К Тигиеву. К Реброву, который спас «Спартак» уже на 11-й секунде — а открой счет Мирзов, все могло пойти по совсем дурному для москвичей сценарию. К Джикии, забившему свой первый гол за «Спартак». К Кутепову, в последние недели совершенно преобразившемуся. Кстати, один из секретов этого я узнал: Илья набрал полтора килограмма и с чуть большим весом почувствовал себя гораздо увереннее в единоборствах.
«Спартак» в обороне выглядел скверно, но все настолько складывалось в его пользу, что все равно должен был спокойно довести дело до победы. Игроки же «Тосно», все перевернувшие, — большие молодцы, и особенное впечатление произвел Заболотный. Он и в сборной против «Динамо» воспользовался шансом, который ему предоставил Станислав Черчесов. А такие матчи, как со «Спартаком», дают уверенность в том, что этот вызов — далеко не последний.
НЕ НАДО ЧИНИТЬ МАШИНУ, КОТОРАЯ ЕДЕТ.
С такой обильной ротацией, тем более, час находясь в большинстве, устать «Спартак» не имел права. Думаю, понимая это, Каррера и настаивал во
Понимаю Карреру, который хочет отвести удар от тренера по физподготовке Д'Урбано, а значит — и от себя, настоявшего на том, чтобы искать от добра добра и сменить работавшую модель подготовки испанца Хавьера Сальсеса Нойя на другую. Но когда отовсюду из команды слышатся саркастические реплики вроде «Готовимся к лыжному сезону», и команда регулярно пропускает в концовках, — вопросы не возникнуть не могут.
Тот же Промес, как уже известно, при всех выразил Д'Урбано недовольство его методами (в частности, упором на штангу), поскольку и Квинси, и другим игрокам не хватает легкости. Трижды упущены победы, когда
А сколько мышечных травм! В данном случае не говорю о Тигиеве — повреждения связок колена не вызваны плохой подготовкой, и их обвал в «Спартаке» иначе как
Игроки не просто уважали и доверяли, а любили не только Массимо, а весь штаб образца прошлого сезона: Каррера — Пилипчук — Нойя — Риомми. Да, он был узким, но не случайно капитан Денис Глушаков в своих интервью напирал на то, что если
С позицией этой можно и поспорить — глядя, например, на то, что у Курбана Бердыева во всех командах ассистентов хватает, но работают все как часы и в епархии друг друга не лезут. Но у них — давно притертый механизм, тогда как на фоне отличной работы Пилипчука и Нойя люди приехали фактически их дублировать.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter