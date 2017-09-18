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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/31034842/
18 сентября 2017, 9:21 | Футбол: Премьер-лига | ИА REGNUM

«Урал» переиграл «Рубин» в матче чемпионата России

Футбольный клуб «Рубин» на своем поле уступил «Уралу» в матче десятого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 17 сентября на «Казань Арене», завершилась со счетом 0:1.

Героем встречи стал нападающий Эрик Бикфалви, забивший единственный гол на 87-й минуте.

После десяти матчей в чемпионате России казанский «Рубин» пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. Екатеринбургский «Урал», набравший 13 баллов, находится на девятой позиции.
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