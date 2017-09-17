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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/31034625/
17 сентября 2017, 21:41 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Бердыев рискнул Азмуном, но все равно проиграл

Гол Эрика Бикфалви на последних минутах матча принес «Уралу» неожиданную победу в Казани.

Гол Бикфалви принес Уралу победу над Рубином. Увеличить
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Два искушенных наставника, Курбан Бердыев и Александр Тарханов, давно знают друг друга. От матча в Казани не ждали фейерверка, и в первом тайме публика увидела классическое «перетягивание каната» с бесконечными поперечными передачами в среднем темпе. Оба тренера расставили ловушки, явно не форсируя ситуацию и предпочитая игру вторым номером — моментов до перерыва было очень мало.

Мяч лучше держался у гостей, но казанцы все-таки имели два неплохих шанса. Сначала Канунников после просчета защитников пробил в штангу, а затем Жемалетдинов после прекрасной скидки Цакташа ударил мимо ворот.

Перед матчем Бердыев сказал, что Азмун травмирован, но иранец активно разминался в перерыве, а уже на 56-й минуте вышел дожимать гостей. В этот самый отрезок «Рубин» подряд создал три отличных шанса, но атакам казанцев все равно не доставало изобретательности и тонкости.

Показательно, что уральцы даже не затягивали время в паузах, а стремились быстрее начать игру. Как выяснилось, не случайно. На 87-й минуте Бикфалви дождался своего шанса, пробив мимо Рыжикова точно в ближний угол. На спасение у казанцев времени уже не осталось.

ЦИФРЫ

3 матча подряд «Урал» обыгрывает «Рубин».

2 матча подряд казанцы не могут забить.

ЦИТАТЫ

Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Урала».

— Игра была хорошей, много борьбы. «Рубин» играл в атлетичный футбол. Грасия пытался играть комбинационно, у Бердыева команда действует более атлетично и дисциплинированно.

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина».

— Если в первом тайме не было удовлетворения, то во второй половине оно было. Когда все футболисты выздоровеют, будет легче.

— С чем связываете большое количество травм? Не нужен ли новый тренер по физподготовке? И возможно ли решить проблемы с реализацией?

— В течение недели появится тренер по физподготовке. Мы с ним работали раньше в «Ростове». Травмы? Системы в этом нет, все они разные: удары, ушибы.

Реализация? Мы работаем. На тренировках завершаем атаки неплохо. Думаю, что скоро все наладится.

— Не кажется ли вам, что у Азмуна проблемы в области психологии? Вернулся в Казань и не забивает.

— Психологическая проблема есть. Переживает, что не забил. Я его понимаю, но Сердар обязан реализовывать такие моменты.

— На Кубок в Оренбург поедет второй состав?

— Нет, возможна ротация, но поедет основной состав.

17.09.2017 16:30 Зрители 8325 основной раунд: 10-й тур Казань Арена
Рубин 0:1 Урал
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Курбан Бердыев Александр Тарханов
Голы
6 Эрик Бикфалви (А.В. Евсеев) 87′
Составы
Сергей Рыжиков 1
Мориц Бауэр 23
Эльмир Набиуллин 3
Рагнар Сигурдссон 5
63′ Владимир Гранат 14
Гонсалес Сесар Навас (к) 44
Янн М`Вила 4
Магомед Оздоев 27
Максим Канунников 9
83′ Мийо Цакташ 20
Максим Лестьенн 10
56′ Рифат Жемалетдинов 96
Сердар Азмун 33
31 Ярослав Годзюр
15 Денис Кулаков (к)
13 Петрюс Бумаль
27 Михаил Меркулов
28 Никита Чернов
6 Эрик Бикфалви
17 Николай Димитров
14 Юрий Бавин 61′
92 Роман Емельянов
9 Георгий Чантурия 60′ 31′
7 Александр Данцев
99 Эдгар Манучарян 65′
94 Алексей Евсеев
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
17 Удары (всего) 5
8 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 5
14 Фолы 13
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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