Бердыев рискнул Азмуном, но все равно проиграл

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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Два искушенных наставника, Курбан Бердыев и Александр Тарханов, давно знают друг друга. От матча в Казани не ждали фейерверка, и в первом тайме публика увидела классическое «перетягивание каната» с бесконечными поперечными передачами в среднем темпе. Оба тренера расставили ловушки, явно не форсируя ситуацию и предпочитая игру вторым номером — моментов до перерыва было очень мало.

Мяч лучше держался у гостей, но казанцы все-таки имели два неплохих шанса. Сначала Канунников после просчета защитников пробил в штангу, а затем Жемалетдинов после прекрасной скидки Цакташа ударил мимо ворот.

Перед матчем Бердыев сказал, что Азмун травмирован, но иранец активно разминался в перерыве, а уже на 56-й минуте вышел дожимать гостей. В этот самый отрезок «Рубин» подряд создал три отличных шанса, но атакам казанцев все равно не доставало изобретательности и тонкости.

Показательно, что уральцы даже не затягивали время в паузах, а стремились быстрее начать игру. Как выяснилось, не случайно. На 87-й минуте Бикфалви дождался своего шанса, пробив мимо Рыжикова точно в ближний угол. На спасение у казанцев времени уже не осталось.

ЦИФРЫ

3 матча подряд «Урал» обыгрывает «Рубин».

2 матча подряд казанцы не могут забить.

ЦИТАТЫ

Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Урала».

— Игра была хорошей, много борьбы. «Рубин» играл в атлетичный футбол. Грасия пытался играть комбинационно, у Бердыева команда действует более атлетично и дисциплинированно.

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина».

— Если в первом тайме не было удовлетворения, то во второй половине оно было. Когда все футболисты выздоровеют, будет легче.

— С чем связываете большое количество травм? Не нужен ли новый тренер по физподготовке? И возможно ли решить проблемы с реализацией?

— В течение недели появится тренер по физподготовке. Мы с ним работали раньше в «Ростове». Травмы? Системы в этом нет, все они разные: удары, ушибы.

Реализация? Мы работаем. На тренировках завершаем атаки неплохо. Думаю, что скоро все наладится.

— Не кажется ли вам, что у Азмуна проблемы в области психологии? Вернулся в Казань и не забивает.

— Психологическая проблема есть. Переживает, что не забил. Я его понимаю, но Сердар обязан реализовывать такие моменты.

— На Кубок в Оренбург поедет второй состав?

— Нет, возможна ротация, но поедет основной состав.