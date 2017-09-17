Бердыев рискнул Азмуном, но все равно проиграл
Гол Эрика Бикфалви на последних минутах матча принес «Уралу» неожиданную победу в Казани.
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
Два искушенных наставника, Курбан Бердыев и Александр Тарханов, давно знают друг друга. От матча в Казани не ждали фейерверка, и в первом тайме публика увидела классическое «перетягивание каната» с бесконечными поперечными передачами в среднем темпе. Оба тренера расставили ловушки, явно не форсируя ситуацию и предпочитая игру вторым номером — моментов до перерыва было очень мало.
Мяч лучше держался у гостей, но казанцы
Перед матчем Бердыев сказал, что Азмун травмирован, но иранец активно разминался в перерыве, а уже на 56-й минуте вышел дожимать гостей. В этот самый отрезок «Рубин» подряд создал три отличных шанса, но атакам казанцев все равно не доставало изобретательности и тонкости.
Показательно, что уральцы даже не затягивали время в паузах, а стремились быстрее начать игру. Как выяснилось, не случайно. На 87-й минуте Бикфалви дождался своего шанса, пробив мимо Рыжикова точно в ближний угол. На спасение у казанцев времени уже не осталось.
ЦИФРЫ
3 матча подряд «Урал» обыгрывает «Рубин».
2 матча подряд казанцы не могут забить.
ЦИТАТЫ
Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Урала».
— Игра была хорошей, много борьбы. «Рубин» играл в атлетичный футбол. Грасия пытался играть комбинационно, у Бердыева команда действует более атлетично и дисциплинированно.
Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина».
— Если в первом тайме не было удовлетворения, то во второй половине оно было. Когда все футболисты выздоровеют, будет легче.
— С чем связываете большое количество травм? Не нужен ли новый тренер по физподготовке? И возможно ли решить проблемы с реализацией?
— В течение недели появится тренер по физподготовке. Мы с ним работали раньше в «Ростове». Травмы? Системы в этом нет, все они разные: удары, ушибы.
Реализация? Мы работаем. На тренировках завершаем атаки неплохо. Думаю, что скоро все наладится.
— Не кажется ли вам, что у Азмуна проблемы в области психологии? Вернулся в Казань и не забивает.
— Психологическая проблема есть. Переживает, что не забил. Я его понимаю, но Сердар обязан реализовывать такие моменты.
— На Кубок в Оренбург поедет второй состав?
— Нет, возможна ротация, но поедет основной состав.
|Курбан Бердыев
|Александр Тарханов
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|1
|17
|Удары (всего)
|5
|8
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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