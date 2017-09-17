Каррера против команды. Его все-таки сплавляют?
«СЭ» — обо всех факторах, которые на это указывают.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ДМИТРИЙ
СОМОВ
Разговоры о том, что Массимо Каррера стал вызывать у некоторых футболистов «Спартака» раздражение, возникли еще прошлой зимой, когда итальянец проводил первые сборы. Якобы тренер стал слишком самоуверенным.
Победная весна отодвинула эти слухи на дальний план, хотя дала Каррере еще больше поводов для гордости. Впрочем, если Массимо и надел корону, то имел для этого все основания — впервые за 16 лет «Спартак» стал чемпионом.
Но в нынешнем сезоне побед мало. Плохие результаты вновь подняли тему отношений между Каррерой и футболистами. И хотя оптимистичные болельщики «Спартака»
Первое — решения и жесты. Уже три игрока в течение короткого периода времени бурно реагируют на решение Карреры их заменить. Луиз Адриану с «Рубином», Промес с «Марибором» (голландца вообще убрали с поля по ошибке) и вот теперь Таски. Каррера чуть ли не насильно заставил защитника пожать себе руку.
Второе — слова. Каррера, прежде никогда и ни в чем не обвинявший команду, сейчас адресует большинство критических вопросов игрокам.
Третье — хайп в интернете.
— Примерно в это же время в твиттере активно обсуждается запись пользователя Almaz (@mazylovo), в которой он обвиняет в сплаве Дениса Глушакова.
Четвертое — фото из раздевалки. Ну, и наименьшее из зол, но тоже показательное. Пропали общие победные фото из раздевалки (а на снимке после «Рубина», вроде бы возродившем традицию, Каррера отсутствовал).
Даже если каждый в отдельности из этих признаков не выглядит убедительным/достоверным, то в совокупности они воспринимаются
Неужели Карреру и в самом деле сплавляют?
|17.09.2017 13:00
|Зрители 13665
|основной раунд: 10-й тур
|Петровский
|Дмитрий Парфенов
|Массимо Каррера
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|0
|Желтые карточки
|4
|1
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|9
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|6
|1
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|9
|13
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
- Вышел из игры
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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