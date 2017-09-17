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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/31034559/
17 сентября 2017, 21:35 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Каррера против команды. Его все-таки сплавляют?

«СЭ» — обо всех факторах, которые на это указывают.

СЭ — обо всех факторах которые на это указывают. Увеличить
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ДМИТРИЙ
СОМОВ

Разговоры о том, что Массимо Каррера стал вызывать у некоторых футболистов «Спартака» раздражение, возникли еще прошлой зимой, когда итальянец проводил первые сборы. Якобы тренер стал слишком самоуверенным.

Победная весна отодвинула эти слухи на дальний план, хотя дала Каррере еще больше поводов для гордости. Впрочем, если Массимо и надел корону, то имел для этого все основания — впервые за 16 лет «Спартак» стал чемпионом.

Но в нынешнем сезоне побед мало. Плохие результаты вновь подняли тему отношений между Каррерой и футболистами. И хотя оптимистичные болельщики «Спартака» по-прежнему считают все это слухами и попытками раскачать лодку, существует достаточно признаков, что в коллективе не все в порядке.

Первое — решения и жесты. Уже три игрока в течение короткого периода времени бурно реагируют на решение Карреры их заменить. Луиз Адриану с «Рубином», Промес с «Марибором» (голландца вообще убрали с поля по ошибке) и вот теперь Таски. Каррера чуть ли не насильно заставил защитника пожать себе руку.

Второе — слова. Каррера, прежде никогда и ни в чем не обвинявший команду, сейчас адресует большинство критических вопросов игрокам.

Третье — хайп в интернете. Пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг сразу после «Тосно» неожиданно отвечает в Твиттере на свою собственную январскую запись, в которой он говорил, что футболисты «Спартака» в 2007 году предали Владимира Федотова, и тот был вынужден уйти. Когда поднялась волна, Трахтенберг сделал опровержение: «Между ситуацией, в которой оказался мой друг Григорьич, и нынешней — нет вообще ничего общего. Как бы Вы этого ни хотели…».

— Примерно в это же время в твиттере активно обсуждается запись пользователя Almaz (@mazylovo), в которой он обвиняет в сплаве Дениса Глушакова.

Четвертое — фото из раздевалки. Ну, и наименьшее из зол, но тоже показательное. Пропали общие победные фото из раздевалки (а на снимке после «Рубина», вроде бы возродившем традицию, Каррера отсутствовал).

Даже если каждый в отдельности из этих признаков не выглядит убедительным/достоверным, то в совокупности они воспринимаются по-другому.

Неужели Карреру и в самом деле сплавляют?

17.09.2017 13:00 Зрители 13665 основной раунд: 10-й тур Петровский
Тосно 2:2 Спартак М
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Массимо Каррера
Голы
86′ Евгений II Марков (А. Заболотный) 20
90′ Антон Заболотный (Р. Дугалич) 17
14 Георгий Джикия (Педро Роша) 35′
50 Марио Пашалич (Педро Роша) 63′
Составы
Давид Юрченко (к) 16
Аслан Дудиев 3
Раде Дугалич 26
29′ Виталий Шахов 13
Евгений Чернов 28
Нуну Роша 15
Антон Заболотный 17
Ян Казаев 91
61′ Резиуан Мирзов 22
Никола Труич 77
33′ Максим Палиенко 11
Андрей Буйволов 25
84′ Марко Полетанович 88
Евгений II Марков 20
32 Артем Ребров (к)
14 Георгий Джикия
29 Илья Кутепов
3 Марко Петкович 78′
11 Лукас Мартинс Фернанду
50 Марио Пашалич
12 де Соуза Луиз Адриану 18′
19 Александр Самедов 67′
5 Сердар Таски 36′
10 Квинси Промес 69′
17 Георгий Тигиев 58′
23 Дмитрий Комбаров
99 Педро Роша 76′
71 Ивелин Попов
Статистика
0 Желтые карточки 4
1 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
9 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 9
13 Фолы 11
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Автогол
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тосно
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