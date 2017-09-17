Каррера против команды. Его все-таки сплавляют?

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ДМИТРИЙ

СОМОВ

Разговоры о том, что Массимо Каррера стал вызывать у некоторых футболистов «Спартака» раздражение, возникли еще прошлой зимой, когда итальянец проводил первые сборы. Якобы тренер стал слишком самоуверенным.

Победная весна отодвинула эти слухи на дальний план, хотя дала Каррере еще больше поводов для гордости. Впрочем, если Массимо и надел корону, то имел для этого все основания — впервые за 16 лет «Спартак» стал чемпионом.

Но в нынешнем сезоне побед мало. Плохие результаты вновь подняли тему отношений между Каррерой и футболистами. И хотя оптимистичные болельщики «Спартака» по-прежнему считают все это слухами и попытками раскачать лодку, существует достаточно признаков, что в коллективе не все в порядке.

Первое — решения и жесты. Уже три игрока в течение короткого периода времени бурно реагируют на решение Карреры их заменить. Луиз Адриану с «Рубином», Промес с «Марибором» (голландца вообще убрали с поля по ошибке) и вот теперь Таски. Каррера чуть ли не насильно заставил защитника пожать себе руку.

Второе — слова. Каррера, прежде никогда и ни в чем не обвинявший команду, сейчас адресует большинство критических вопросов игрокам.

Третье — хайп в интернете. Пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг сразу после «Тосно» неожиданно отвечает в Твиттере на свою собственную январскую запись, в которой он говорил, что футболисты «Спартака» в 2007 году предали Владимира Федотова, и тот был вынужден уйти. Когда поднялась волна, Трахтенберг сделал опровержение: «Между ситуацией, в которой оказался мой друг Григорьич, и нынешней — нет вообще ничего общего. Как бы Вы этого ни хотели…».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Они безобразно играли с Нальчиком.Позорно с Москвой.Кое кому было обидно,что у Кавенаги большой контракт.Вообщем,предали Папу!И Федотов ушел</p>— Leonid Trahtenberg (@leotrahtenberg) <a href="https://twitter.com/leotrahtenberg/status/821612889568116736">18 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Примерно в это же время в твиттере активно обсуждается запись пользователя Almaz (@mazylovo), в которой он обвиняет в сплаве Дениса Глушакова.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Глушак налево-направо незнакомым людям трещит про физрука Карреру, про распилы и т.д. Видимо еще не продлился и команда сливает тренера...</p>— Almaz (@mazylovo) <a href="https://twitter.com/mazylovo/status/909391489825992704">17 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Четвертое — фото из раздевалки. Ну, и наименьшее из зол, но тоже показательное. Пропали общие победные фото из раздевалки (а на снимке после «Рубина», вроде бы возродившем традицию, Каррера отсутствовал).

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:41.06481481481482% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BY1KQffH6QT/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Соскучились по этим фото? ??? С победой, красно-белые! #Спартак #ФКСпартак #краснобелый #ВпередСпартак #СпартакРубин #Spartak #FCSpartak #fcsm</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от FC Spartak Moscow (@fcsm_official) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-09T18:39:05+00:00">Сен 9 2017 в 11:39 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Даже если каждый в отдельности из этих признаков не выглядит убедительным/достоверным, то в совокупности они воспринимаются по-другому.

Неужели Карреру и в самом деле сплавляют?