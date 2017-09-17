Каррера зол. Бесчастных счастлив

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Гоша ЧЕРНОВ

из Санкт-Петербурга

КОКОРИНА ЗАКЛЕИЛИ СТИКЕРАМИ

Никогда не привыкну к тому, что «Петровский» больше не ассоциируется с «Зенитом». Да и сам стадион, кажется, еще не отвык. Даже сетка ворот до сих пор раскрашена в сине-бело-голубое.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Сине-бело-голубая расцветка сетки ворот, на матче "Тосно" - "Спартак" ? <a href="https://t.co/QqvK2JgxkA">pic.twitter.com/QqvK2JgxkA</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/909379289904230400">17 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

У входа на территорию арены гостей встречал официальный магазин «Зенита» и лично Дзюба — судя по грозному виду форварда на рекламном баннере, он был готов хоть сейчас встретиться со «Спартаком». До Артема фанаты москвичей не добрались, но изуродовали баннер с другим нападающим «Зенита» — лицо Кокорина оказалось заклеено красно-белыми стикерами.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">"Зенит" сегодня не играет, но Дзюба тут.<br>КБ, вставьте нижние подчёркивания сами ? <a href="https://t.co/CMPwjaK38e">pic.twitter.com/CMPwjaK38e</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/909330888546283520">17 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">У "Петровского" сегодня такая картина. Через два часа "Тосно" - "Спартак". <a href="https://t.co/bRbRAJfqOo">pic.twitter.com/bRbRAJfqOo</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/909324768519819264">17 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Рекламные щиты с игроками «Тосно» спартаковцы, конечно, не трогали — раздражитель не тот. Да и как вообще может раздражать команда, чьи талисманы — миловидный Лось и добродушная Корюшка? Да еще и с зелеными шариками в руках.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">КБ встречают Лось и Корюшка. Лучшие маскоты планеты, я считаю. <a href="https://t.co/wihZm4gsel">pic.twitter.com/wihZm4gsel</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/909328898239983616">17 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

КРАСНО-БЕЛЫХ ВСТРЕТИЛИ ПО-ЧЕМПИОНСКИ

На первых матчах «Тосно» в премьер-лиге звучала ненавязчивая советская музыка — это было оригинально, но связь с футболом прослеживалась слабо. Вы сами знаете, что на спортивных мероприятиях обычно играют мелодии с бодрым мотивом, более современные. К игре со «Спартаком» тосненцы сменили аккомпанемент. Да как! Поставили даже всем известную песню «Оле-оле-оле», восхваляющую чемпионов. А кто он сейчас?

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">"Спартак" на "Петровском" встречают чемпионской музыкой. Сюр. <a href="https://t.co/qmDxxytXxM">pic.twitter.com/qmDxxytXxM</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/909332827954704385">17 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Всем, кто забыл, красно-белые болельщики напомнили это, едва «Спартак» вышел на разминку. «К вам приехал чемпион страны!» — знакомый рефрен этого сезона.

На разминку, к слову, кое-кто опоздал. Промес и из автобуса появился последним, и на газоне «Петровского» оказался, когда вся команда уже вовсю отрабатывала удары, а Петкович с Тигиевым — подачи с флангов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Гости на месте. Квинси вышел последним ? <a href="https://t.co/HKUqt1eRNa">pic.twitter.com/HKUqt1eRNa</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/909335111874826240">17 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Квинси не спеша подошел к запасным, которые играли в «собачку», похлопал тепло встретившим его болельщикам «Спартака» и встал в центр круга. Голландец отнял мяч быстро — мастерство! Промес по решению тренера остался в запасе и поначалу даже не понимал, что нужно надеть манишку, сидя на скамейке. Подсказали — Квинси хотя и звезда, но правила едины для всех.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Промес вышел на разминку последним (он не в основе) - и сразу занял место "собачки" в кругу с молодыми. <a href="https://t.co/bx8KOU5uZd">pic.twitter.com/bx8KOU5uZd</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/909350964817260544">17 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Фанатов «Спартака» собралось много — сразу два гостевых сектора. Это, конечно, не сюрприз — для красно-белых это обычный выезд. Они же «выездюки», как гласит один из прекрасных баннеров.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Очень нравится баннер <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#ТосноСпартак</a> <a href="https://t.co/l8mDiU938a">pic.twitter.com/l8mDiU938a</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/909359469796167680">17 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Но в этом матче в гостях будто бы играл «Тосно», потому что даже на домашних трибунах мелькали красно-белые цвета. Тосненцев можно было опознать разве что по зеленым шарикам, которые болельщики получили от Корюшки с Лосем. Хотя активная часть поклонников хозяев (не такая внушительная, как у москвичей) вела себя довольно агрессивно. Даже впервые в сезоне выругалась матом, вспомнив одну из кричалок про «Спартак».

ПАРФЕНОВ — ГЕРОЙ

На поле тоже эмоций никто не сдерживал. Вратарь «Тосно» Юрченко, кажется, был сильнее разозлен удалением Шахова, чем сам защитник. Дальше вы знаете: быстро забил Джикия, а после перерыва роскошный удар удался Пашаличу. «Спартак» в большинстве, 2:0 — все замечательно.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! <a href="https://twitter.com/fcsm_official">@fcsm_official</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 10-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#ТосноСпартак</a> 0:2 63' Марио Пашалич <a href="https://t.co/5OFfRuluoT">pic.twitter.com/5OFfRuluoT</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/909378169198792704">17 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Но горстка фанатов «Тосно» продолжала рвать глотки за свою команду и не уставала повторять два слова: «Нужен гол!». Их было плохо слышно на фоне хора «Спартака», но футболисты уловили ритм. Один гол, второй — и вот скромная команда из Ленинградской области бежит к своим болельщикам праздновать успех. Без сомнений, именно с таких побед — а это для «Тосно» победа! — рождается история.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! <a href="https://twitter.com/fctosno">@fctosno</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 10-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#ТосноСпартак</a> 2:2 90' Антон Заболотный <a href="https://t.co/S3Iauk93TU">pic.twitter.com/S3Iauk93TU</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/909385382508285952">17 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

После финального свистка радости футболистов и тренеров хозяев не было предела. Владимир Бесчастных от счастья переобнимался со всей командой и размахивал руками — не имеет значения, что в пострадавших оказался родной клуб.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Просто радость "Тосно" и лично Владимира Бесчастных. <a href="https://t.co/O53quHxteN">pic.twitter.com/O53quHxteN</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/909385060192841728">17 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Кстати, сами спартаковцы не обиделись на упущенную победу. Даже наоборот — поддержали красно-белых тренеров «Тосно» (бывших же не бывает). После матча Бесчастных вместе с Парфеновым подошли к гостевой трибуне, и та ответила скандированием: «Дмитрий Парфенов!».

А в это время в раздевалке «Спартака» злился Массимо Каррера.