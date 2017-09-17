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17 сентября 2017, 21:21 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Каррера зол. Бесчастных счастлив

Что творилось вокруг конфуза «Спартака».

Что творилось вокруг конфуза Спартака. Увеличить
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Гоша ЧЕРНОВ
из Санкт-Петербурга

КОКОРИНА ЗАКЛЕИЛИ СТИКЕРАМИ

Никогда не привыкну к тому, что «Петровский» больше не ассоциируется с «Зенитом». Да и сам стадион, кажется, еще не отвык. Даже сетка ворот до сих пор раскрашена в сине-бело-голубое.

У входа на территорию арены гостей встречал официальный магазин «Зенита» и лично Дзюба — судя по грозному виду форварда на рекламном баннере, он был готов хоть сейчас встретиться со «Спартаком». До Артема фанаты москвичей не добрались, но изуродовали баннер с другим нападающим «Зенита» — лицо Кокорина оказалось заклеено красно-белыми стикерами.

Рекламные щиты с игроками «Тосно» спартаковцы, конечно, не трогали — раздражитель не тот. Да и как вообще может раздражать команда, чьи талисманы — миловидный Лось и добродушная Корюшка? Да еще и с зелеными шариками в руках.

КРАСНО-БЕЛЫХ ВСТРЕТИЛИ ПО-ЧЕМПИОНСКИ

На первых матчах «Тосно» в премьер-лиге звучала ненавязчивая советская музыка — это было оригинально, но связь с футболом прослеживалась слабо. Вы сами знаете, что на спортивных мероприятиях обычно играют мелодии с бодрым мотивом, более современные. К игре со «Спартаком» тосненцы сменили аккомпанемент. Да как! Поставили даже всем известную песню «Оле-оле-оле», восхваляющую чемпионов. А кто он сейчас?

Всем, кто забыл, красно-белые болельщики напомнили это, едва «Спартак» вышел на разминку. «К вам приехал чемпион страны!» — знакомый рефрен этого сезона.

На разминку, к слову, кое-кто опоздал. Промес и из автобуса появился последним, и на газоне «Петровского» оказался, когда вся команда уже вовсю отрабатывала удары, а Петкович с Тигиевым — подачи с флангов.

Квинси не спеша подошел к запасным, которые играли в «собачку», похлопал тепло встретившим его болельщикам «Спартака» и встал в центр круга. Голландец отнял мяч быстро — мастерство! Промес по решению тренера остался в запасе и поначалу даже не понимал, что нужно надеть манишку, сидя на скамейке. Подсказали — Квинси хотя и звезда, но правила едины для всех.

Фанатов «Спартака» собралось много — сразу два гостевых сектора. Это, конечно, не сюрприз — для красно-белых это обычный выезд. Они же «выездюки», как гласит один из прекрасных баннеров.

Но в этом матче в гостях будто бы играл «Тосно», потому что даже на домашних трибунах мелькали красно-белые цвета. Тосненцев можно было опознать разве что по зеленым шарикам, которые болельщики получили от Корюшки с Лосем. Хотя активная часть поклонников хозяев (не такая внушительная, как у москвичей) вела себя довольно агрессивно. Даже впервые в сезоне выругалась матом, вспомнив одну из кричалок про «Спартак».

ПАРФЕНОВ — ГЕРОЙ

На поле тоже эмоций никто не сдерживал. Вратарь «Тосно» Юрченко, кажется, был сильнее разозлен удалением Шахова, чем сам защитник. Дальше вы знаете: быстро забил Джикия, а после перерыва роскошный удар удался Пашаличу. «Спартак» в большинстве, 2:0 — все замечательно.

Но горстка фанатов «Тосно» продолжала рвать глотки за свою команду и не уставала повторять два слова: «Нужен гол!». Их было плохо слышно на фоне хора «Спартака», но футболисты уловили ритм. Один гол, второй — и вот скромная команда из Ленинградской области бежит к своим болельщикам праздновать успех. Без сомнений, именно с таких побед — а это для «Тосно» победа! — рождается история.

После финального свистка радости футболистов и тренеров хозяев не было предела. Владимир Бесчастных от счастья переобнимался со всей командой и размахивал руками — не имеет значения, что в пострадавших оказался родной клуб.

Кстати, сами спартаковцы не обиделись на упущенную победу. Даже наоборот — поддержали красно-белых тренеров «Тосно» (бывших же не бывает). После матча Бесчастных вместе с Парфеновым подошли к гостевой трибуне, и та ответила скандированием: «Дмитрий Парфенов!».

А в это время в раздевалке «Спартака» злился Массимо Каррера.

17.09.2017 13:00 Зрители 13665 основной раунд: 10-й тур Петровский
Тосно 2:2 Спартак М
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Массимо Каррера
Голы
86′ Евгений II Марков (А. Заболотный) 20
90′ Антон Заболотный (Р. Дугалич) 17
14 Георгий Джикия (Педро Роша) 35′
50 Марио Пашалич (Педро Роша) 63′
Составы
Давид Юрченко (к) 16
Аслан Дудиев 3
Раде Дугалич 26
29′ Виталий Шахов 13
Евгений Чернов 28
Нуну Роша 15
Антон Заболотный 17
Ян Казаев 91
61′ Резиуан Мирзов 22
Никола Труич 77
33′ Максим Палиенко 11
Андрей Буйволов 25
84′ Марко Полетанович 88
Евгений II Марков 20
32 Артем Ребров (к)
14 Георгий Джикия
29 Илья Кутепов
3 Марко Петкович 78′
11 Лукас Мартинс Фернанду
50 Марио Пашалич
12 де Соуза Луиз Адриану 18′
19 Александр Самедов 67′
5 Сердар Таски 36′
10 Квинси Промес 69′
17 Георгий Тигиев 58′
23 Дмитрий Комбаров
99 Педро Роша 76′
71 Ивелин Попов
Статистика
0 Желтые карточки 4
1 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
9 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 9
13 Фолы 11
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тосно
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