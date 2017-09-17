Каррера зол. Бесчастных счастлив
Что творилось вокруг конфуза «Спартака».
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Видимо, что-то случилось...
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Гоша ЧЕРНОВ
из
КОКОРИНА ЗАКЛЕИЛИ СТИКЕРАМИ
Никогда не привыкну к тому, что «Петровский» больше не ассоциируется с «Зенитом». Да и сам стадион, кажется, еще не отвык. Даже сетка ворот до сих пор раскрашена в
У входа на территорию арены гостей встречал официальный магазин «Зенита» и лично Дзюба — судя по грозному виду форварда на рекламном баннере, он был готов хоть сейчас встретиться со «Спартаком». До Артема фанаты москвичей не добрались, но изуродовали баннер с другим нападающим «Зенита» — лицо Кокорина оказалось заклеено
Рекламные щиты с игроками «Тосно» спартаковцы, конечно, не трогали — раздражитель не тот. Да и как вообще может раздражать команда, чьи талисманы — миловидный Лось и добродушная Корюшка? Да еще и с зелеными шариками в руках.
На первых матчах «Тосно» в
Всем, кто забыл,
На разминку, к слову,
Квинси не спеша подошел к запасным, которые играли в «собачку», похлопал тепло встретившим его болельщикам «Спартака» и встал в центр круга. Голландец отнял мяч быстро — мастерство! Промес по решению тренера остался в запасе и поначалу даже не понимал, что нужно надеть манишку, сидя на скамейке. Подсказали — Квинси хотя и звезда, но правила едины для всех.
Фанатов «Спартака» собралось много — сразу два гостевых сектора. Это, конечно, не сюрприз — для
Но в этом матче в гостях будто бы играл «Тосно», потому что даже на домашних трибунах мелькали
ПАРФЕНОВ — ГЕРОЙ
На поле тоже эмоций никто не сдерживал. Вратарь «Тосно» Юрченко, кажется, был сильнее разозлен удалением Шахова, чем сам защитник. Дальше вы знаете: быстро забил Джикия, а после перерыва роскошный удар удался Пашаличу. «Спартак» в большинстве, 2:0 — все замечательно.
Но горстка фанатов «Тосно» продолжала рвать глотки за свою команду и не уставала повторять два слова: «Нужен гол!». Их было плохо слышно на фоне хора «Спартака», но футболисты уловили ритм. Один гол, второй — и вот скромная команда из Ленинградской области бежит к своим болельщикам праздновать успех. Без сомнений, именно с таких побед — а это для «Тосно» победа! — рождается история.
После финального свистка радости футболистов и тренеров хозяев не было предела. Владимир Бесчастных от счастья переобнимался со всей командой и размахивал руками — не имеет значения, что в пострадавших оказался родной клуб.
Кстати, сами спартаковцы не обиделись на упущенную победу. Даже наоборот — поддержали
А в это время в раздевалке «Спартака» злился Массимо Каррера.
|17.09.2017 13:00
|Зрители 13665
|основной раунд: 10-й тур
|Петровский
|Дмитрий Парфенов
|Массимо Каррера
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|0
|Желтые карточки
|4
|1
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|9
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|6
|1
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|9
|13
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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