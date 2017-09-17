Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/31033874/
17 сентября 2017, 18:53 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Гол Бикфалви принес «Уралу» гостевую победу над «Рубином» в матче РФПЛ

ТАСС, 17 сентября. Екатеринбургский «Урал» обыграл казанский «Рубин» со счетом 1:0 в гостевом матче 10-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Екатеринбурга. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Эрик Бикфалви забил гол на 87-й минуте.

«Урал» прервал безвыигрышную серию, которая составляла семь матчей.

«Рубин» занимает шестое место с 14 очками, «Урал» — девятое с 13 очками.

В следующем матче 24 сентября «Урал» примет «Тосно». «Рубин» 25 сентября сыграет на выезде с грозненским «Ахматом».

17.09.2017 16:30 основной раунд: 10-й тур Казань Арена
Рубин 0:1 Урал
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Курбан Бердыев Александр Тарханов
Голы
6 Эрик Бикфалви (А.В. Евсеев) 87′
Составы
Сергей Рыжиков 1
Мориц Бауэр 23
Эльмир Набиуллин 3
Рагнар Сигурдссон 5
63′ Владимир Гранат 14
Гонсалес Сесар Навас (к) 44
Янн М`Вила 4
Магомед Оздоев 27
Максим Канунников 9
83′ Мийо Цакташ 20
Максим Лестьенн 10
57′ Рифат Жемалетдинов 96
Сердар Азмун 33
31 Ярослав Годзюр
15 Денис Кулаков (к)
13 Петрюс Бумаль
27 Михаил Меркулов
28 Никита Чернов
6 Эрик Бикфалви
17 Николай Димитров
14 Юрий Бавин 61′
92 Роман Емельянов
9 Георгий Чантурия 60′ 31′
7 Александр Данцев
99 Эдгар Манучарян 65′
94 Алексей Евсеев
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
17 Удары (всего) 5
8 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 5
14 Фолы 13
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рубин
Новости Матчи Состав Статистика
Урал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости

"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"

Слепцова рассказала, что Медведцева чувствует себя нормально после ДТП

FIBA: российская заявка на проведение Кубка мира по баскетболу имеет шансы на победу

При своих: Головкин не смог победить Альвареса, но защитил титулы