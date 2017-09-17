Гол Бикфалви принес «Уралу» гостевую победу над «Рубином» в матче РФПЛ
ТАСС, 17 сентября. Екатеринбургский «Урал» обыграл казанский «Рубин» со счетом 1:0 в гостевом матче 10-го тура Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ).
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Эрик Бикфалви забил гол на 87-й минуте.
«Урал» прервал безвыигрышную серию, которая составляла семь матчей.
«Рубин» занимает шестое место с 14 очками, «Урал» — девятое с 13 очками.
В следующем матче 24 сентября «Урал» примет «Тосно». «Рубин» 25 сентября сыграет на выезде с грозненским «Ахматом».
Главные тренеры
|Курбан Бердыев
|Александр Тарханов
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|1
|17
|Удары (всего)
|5
|8
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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