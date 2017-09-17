«Это недопустимо»: «Спартак» не удержал преимущество в матче с «Тосно»

Московская команда играла в большинстве более часа — на 29-й минуте с поля был удален защитник клуба из Ленинградской области Виталий Шахов, не давший спартаковскому бразильцу Педро Роше выбежать один на один с вратарем «Тосно» Виталием Юрченко.

На 35-й минуте забил защитник «Спартака» Георгий Джикия. На 63-й минуте преимущество красно-белых удвоил хорватский полузащитник Марио Пашалич. Однако в концовке «Тосно» удалось отыграться. На 86-й минуте Евгений Марков воспользовался ошибкой сербского защитника столичной команды Марко Петковича, а на 90-й паритет восстановил Антон Заболотный.

«Спартак» пропустил в заключительной 10-минутке во втором матче подряд — в среду в Словении он упустил победу в матче с «Марибором» (1:1).

«Надо спросить у игроков»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сказал, что причины случившегося в концовке поединка с «Тосно» должны знать, прежде всего, его подопечные. «Надо спросить у игроков, почему в концовках матчей такое происходит. Физическое состояние тут ни при чем; мне сложно понять, почему так происходит. Тем более в матче, в котором мы играли хорошо, не рисковали», — отметил он.

«Мы вели 2:0 в матче с командой, которая была в меньшинстве. Безусловно, мне тоже стыдно. Это недопустимо. Прежде всего по отношению к болельщикам и к футболке клуба, которую надеваешь», — заявил итальянский специалист.

Психологических проблем в «Спартаке» нет, подчеркнул Каррера. «Если же у футболистов есть какие-то проблемы по отношению ко мне, то они вам расскажут об этом», — сказал он.

Говоря об игре Петковича, чей переход в «Спартак» этим летом вызвал недоумение у многих экспертов и журналистов, Каррера выразил мнение, что в целом серб смотрелся неплохо, хотя и ошибся в эпизоде с первым голом «Тосно». «Он сыграл так же, как и остальные защитники, которые должны останавливать форвардов соперника», — отметил тренер.

«Проблема не касается только обороны, проблема есть у всей команды. Если защитник обороняется и совершает ошибку, а ему никто не помогает, из-за этого приходят голы», — добавил итальянец.

На 36-й минуте Каррера заменил немецкого защитника Сердара Таски на голландского атакующего полузащитника Квинси Промеса. «На вопрос, почему он принял такое решение, тренер ответил: “Тосно” остался в меньшинстве, и нам не было смысла продолжать играть в три защитника. И нужно было убрать с поля иностранца (тренер не мог поменять российских защитников из-за лимита на легионеров — прим. ТАСС)».

«Это не просто так»

Помимо результата, в матче с «Тосно» красно-белых настигла еще одна неприятность — во втором тайме травму получил защитник Георгий Тигиев. Как ТАСС сообщил врач «Спартака» Михаил Вартапетов, у футболиста подозрение на серьезную травму колена. В понедельник 22-летний Тигиев пройдет медицинское обследование.

Тигиев после матча заявил, что не понимает, как «Спартак» умудрился сыграть вничью. Я досматривал матч в раздевалке, это футбол, такое случается. Я бы не сказал, что команде было неудобно перестраиваться с игры в три защитника на игру в четыре. У соперника случилось удаление, нам надо было больше атаковать, из-за этого были внесены коррективы, может быть, команда в конце расслабилась, может, потеряла концентрацию, мне трудно говорить, — сказал игрок ТАСС.

Квинси Промес не смог объяснить, почему московская команда не сумела удержать преимущество в матче с соперником, игравшим в меньшинстве. «Четвертый раз в сезоне мы не смогли довести до победы матч, который должны были выиграть, не могу объяснить, почему это происходит. Мы должны собраться все вместе и решить эту проблему внутри коллектива. Конечно, тренер после игры был зол из-за такого результата, мы все разочарованы», — отметил он в беседе с журналистами.

Вратарь Артем Ребров, в свою очередь, заявил, что «Спартак» не имеет права упускать победы в таких матчах, как с «Тосно». «Мы вели в два мяча, соперник играл в меньшинстве. Не первый раз в сезоне происходит такое, значит, это не просто так», — сказал он журналистам.

«Спартак» занимает восьмое место в чемпионате России сезона-2017/18, набрав 13 очков. «Тосно» с девятью очками идет на 13-м месте.

В 11-м туре «Спартак» дома сыграет с махачкалинским «Анжи». «Тосно» в гостях встретится с екатеринбургским «Уралом». Оба матча состоятся 24 сентября.