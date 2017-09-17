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17 сентября 2017, 18:43 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Это недопустимо»: «Спартак» не удержал преимущество в матче с «Тосно»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Матч 10-го тура чемпионата России по футболу между «Тосно» и «Спартаком», прошедший в воскресенье в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский», завершился со счетом 2:2.

Московская команда играла в большинстве более часа — на 29-й минуте с поля был удален защитник клуба из Ленинградской области Виталий Шахов, не давший спартаковскому бразильцу Педро Роше выбежать один на один с вратарем «Тосно» Виталием Юрченко.

На 35-й минуте забил защитник «Спартака» Георгий Джикия. На 63-й минуте преимущество красно-белых удвоил хорватский полузащитник Марио Пашалич. Однако в концовке «Тосно» удалось отыграться. На 86-й минуте Евгений Марков воспользовался ошибкой сербского защитника столичной команды Марко Петковича, а на 90-й паритет восстановил Антон Заболотный.

«Спартак» пропустил в заключительной 10-минутке во втором матче подряд — в среду в Словении он упустил победу в матче с «Марибором» (1:1).

«Надо спросить у игроков»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сказал, что причины случившегося в концовке поединка с «Тосно» должны знать, прежде всего, его подопечные. «Надо спросить у игроков, почему в концовках матчей такое происходит. Физическое состояние тут ни при чем; мне сложно понять, почему так происходит. Тем более в матче, в котором мы играли хорошо, не рисковали», — отметил он.

«Мы вели 2:0 в матче с командой, которая была в меньшинстве. Безусловно, мне тоже стыдно. Это недопустимо. Прежде всего по отношению к болельщикам и к футболке клуба, которую надеваешь», — заявил итальянский специалист.

Психологических проблем в «Спартаке» нет, подчеркнул Каррера. «Если же у футболистов есть какие-то проблемы по отношению ко мне, то они вам расскажут об этом», — сказал он.

Говоря об игре Петковича, чей переход в «Спартак» этим летом вызвал недоумение у многих экспертов и журналистов, Каррера выразил мнение, что в целом серб смотрелся неплохо, хотя и ошибся в эпизоде с первым голом «Тосно». «Он сыграл так же, как и остальные защитники, которые должны останавливать форвардов соперника», — отметил тренер.

«Проблема не касается только обороны, проблема есть у всей команды. Если защитник обороняется и совершает ошибку, а ему никто не помогает, из-за этого приходят голы», — добавил итальянец.

На 36-й минуте Каррера заменил немецкого защитника Сердара Таски на голландского атакующего полузащитника Квинси Промеса. «На вопрос, почему он принял такое решение, тренер ответил: “Тосно” остался в меньшинстве, и нам не было смысла продолжать играть в три защитника. И нужно было убрать с поля иностранца (тренер не мог поменять российских защитников из-за лимита на легионеров — прим. ТАСС)».

«Это не просто так»

Помимо результата, в матче с «Тосно» красно-белых настигла еще одна неприятность — во втором тайме травму получил защитник Георгий Тигиев. Как ТАСС сообщил врач «Спартака» Михаил Вартапетов, у футболиста подозрение на серьезную травму колена. В понедельник 22-летний Тигиев пройдет медицинское обследование.

Тигиев после матча заявил, что не понимает, как «Спартак» умудрился сыграть вничью. Я досматривал матч в раздевалке, это футбол, такое случается. Я бы не сказал, что команде было неудобно перестраиваться с игры в три защитника на игру в четыре. У соперника случилось удаление, нам надо было больше атаковать, из-за этого были внесены коррективы, может быть, команда в конце расслабилась, может, потеряла концентрацию, мне трудно говорить, — сказал игрок ТАСС.

Квинси Промес не смог объяснить, почему московская команда не сумела удержать преимущество в матче с соперником, игравшим в меньшинстве. «Четвертый раз в сезоне мы не смогли довести до победы матч, который должны были выиграть, не могу объяснить, почему это происходит. Мы должны собраться все вместе и решить эту проблему внутри коллектива. Конечно, тренер после игры был зол из-за такого результата, мы все разочарованы», — отметил он в беседе с журналистами.

Вратарь Артем Ребров, в свою очередь, заявил, что «Спартак» не имеет права упускать победы в таких матчах, как с «Тосно». «Мы вели в два мяча, соперник играл в меньшинстве. Не первый раз в сезоне происходит такое, значит, это не просто так», — сказал он журналистам.

«Спартак» занимает восьмое место в чемпионате России сезона-2017/18, набрав 13 очков. «Тосно» с девятью очками идет на 13-м месте.

В 11-м туре «Спартак» дома сыграет с махачкалинским «Анжи». «Тосно» в гостях встретится с екатеринбургским «Уралом». Оба матча состоятся 24 сентября.

17.09.2017 13:00 основной раунд: 10-й тур Петровский
Тосно 2:2 Спартак М
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Массимо Каррера
Голы
86′ Евгений II Марков (А. Заболотный) 20
90′ Антон Заболотный (Р. Дугалич) 17
14 Георгий Джикия 35′
50 Марио Пашалич (Л. Фернанду) 63′
Составы
Давид Юрченко (к) 16
Аслан Дудиев 3
Раде Дугалич 26
29′ Виталий Шахов 13
Евгений Чернов 28
Нуну Роша 15
Антон Заболотный 17
Ян Казаев 91
61′ Резиуан Мирзов 22
Никола Труич 77
33′ Максим Палиенко 11
Андрей Буйволов 25
84′ Марко Полетанович 88
Евгений II Марков 20
32 Артем Ребров (к)
14 Георгий Джикия
29 Илья Кутепов
3 Марко Петкович 78′
11 Лукас Мартинс Фернанду
50 Марио Пашалич
12 де Соуза Луиз Адриану 18′
19 Александр Самедов 67′
5 Сердар Таски 36′
10 Квинси Промес 69′
17 Георгий Тигиев 58′
23 Дмитрий Комбаров
99 Педро Роша 76′
71 Ивелин Попов
Статистика
0 Желтые карточки 4
1 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
9 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 9
13 Фолы 11
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
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Вторая желтая карточка
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