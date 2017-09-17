«Это недопустимо»: «Спартак» не удержал преимущество в матче с «Тосно»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Матч 10-го тура чемпионата России по футболу между «Тосно» и «Спартаком», прошедший в воскресенье в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский», завершился со счетом 2:2.
Московская команда играла в большинстве более часа — на 29-й минуте с поля был удален защитник клуба из Ленинградской области Виталий Шахов, не давший спартаковскому бразильцу Педро Роше выбежать один на один с вратарем «Тосно» Виталием Юрченко.
На 35-й минуте забил защитник «Спартака» Георгий Джикия. На 63-й минуте преимущество
«Спартак» пропустил в заключительной 10-минутке во втором матче подряд — в среду в Словении он упустил победу в матче с «Марибором» (1:1).
«Надо спросить у игроков»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сказал, что причины случившегося в концовке поединка с «Тосно» должны знать, прежде всего, его подопечные. «Надо спросить у игроков, почему в концовках матчей такое происходит. Физическое состояние тут ни при чем; мне сложно понять, почему так происходит. Тем более в матче, в котором мы играли хорошо, не рисковали», — отметил он.
«Мы вели 2:0 в матче с командой, которая была в меньшинстве. Безусловно, мне тоже стыдно. Это недопустимо. Прежде всего по отношению к болельщикам и к футболке клуба, которую надеваешь», — заявил итальянский специалист.
Психологических проблем в «Спартаке» нет, подчеркнул Каррера. «Если же у футболистов есть
Говоря об игре Петковича, чей переход в «Спартак» этим летом вызвал недоумение у многих экспертов и журналистов, Каррера выразил мнение, что в целом серб смотрелся неплохо, хотя и ошибся в эпизоде с первым голом «Тосно». «Он сыграл так же, как и остальные защитники, которые должны останавливать форвардов соперника», — отметил тренер.
«Проблема не касается только обороны, проблема есть у всей команды. Если защитник обороняется и совершает ошибку, а ему никто не помогает,
На 36-й минуте Каррера заменил немецкого защитника Сердара Таски на голландского атакующего полузащитника Квинси Промеса. «На вопрос, почему он принял такое решение, тренер ответил: “Тосно” остался в меньшинстве, и нам не было смысла продолжать играть в три защитника. И нужно было убрать с поля иностранца (тренер не мог поменять российских защитников
«Это не просто так»
Помимо результата, в матче с «Тосно»
Тигиев после матча заявил, что не понимает, как «Спартак» умудрился сыграть вничью. Я досматривал матч в раздевалке, это футбол, такое случается. Я бы не сказал, что команде было неудобно перестраиваться с игры в три защитника на игру в четыре. У соперника случилось удаление, нам надо было больше атаковать,
Квинси Промес не смог объяснить, почему московская команда не сумела удержать преимущество в матче с соперником, игравшим в меньшинстве. «Четвертый раз в сезоне мы не смогли довести до победы матч, который должны были выиграть, не могу объяснить, почему это происходит. Мы должны собраться все вместе и решить эту проблему внутри коллектива. Конечно, тренер после игры был зол
Вратарь Артем Ребров, в свою очередь, заявил, что «Спартак» не имеет права упускать победы в таких матчах, как с «Тосно». «Мы вели в два мяча, соперник играл в меньшинстве. Не первый раз в сезоне происходит такое, значит, это не просто так», — сказал он журналистам.
«Спартак» занимает восьмое место в чемпионате России сезона-2017/18, набрав 13 очков. «Тосно» с девятью очками идет на 13-м месте.
В 11-м туре «Спартак» дома сыграет с махачкалинским «Анжи». «Тосно» в гостях встретится с екатеринбургским «Уралом». Оба матча состоятся 24 сентября.
|Дмитрий Парфенов
|Массимо Каррера
|
|
|
|
|0
|Желтые карточки
|4
|1
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|9
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|6
|1
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|9
|13
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter