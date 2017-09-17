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17 сентября 2017, 16:17 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Парфенов: Футболисты «Тосно» совершили чудо в матче со «Спартаком»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 сен — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Главный тренер «Тосно» (Ленинградская область) Дмитрий Парфенов заявил, что его футболисты совершили чудо в матче чемпионата России с московским «Спартаком».

Главный тренер Тосно (Ленинградская область) Дмитрий Парфенов заявил что его футболисты совершили чудо в матче чемпионата России с московским Спартаком. Увеличить
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«Спартак» в воскресенье не смог одержать победу над «Тосно» (2:2) в матче 10-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), больше тайма играя в большинстве.

«Проявили характер, я горд за ребят. Эмоции, нервы — вытащить такой матч! Можно говорить, что “Спартак” простил. Нам тяжело играть 11 на 11 против “Спартака”, но мы полтора тайма играли в меньшинстве. Небольшое чудо. Сегодня порадуемся, а завтра пойдем дальше», — сказал Парфенов журналистам.

Защитник «Тосно» Виталий Шахов был удален с поля на 29-й минуте. «Он взрослый человек, извинился. Я в перерыве сказал, что у нас два пути: опустить голову или выйти и сражаться. Они сражались. Понятно, что нам повезло, но мы сражались. Я рад, что у нас есть команда», — сказал Парфенов.

17.09.2017 13:00 основной раунд: 10-й тур Петровский
Тосно 2:2 Спартак М
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Массимо Каррера
Голы
86′ Евгений II Марков (А. Заболотный) 20
90′ Антон Заболотный (Р. Дугалич) 17
14 Георгий Джикия 35′
50 Марио Пашалич (Л. Фернанду) 63′
Составы
Давид Юрченко (к) 16
Аслан Дудиев 3
Раде Дугалич 26
29′ Виталий Шахов 13
Евгений Чернов 28
Нуну Роша 15
Антон Заболотный 17
Ян Казаев 91
61′ Резиуан Мирзов 22
Никола Труич 77
33′ Максим Палиенко 11
Андрей Буйволов 25
84′ Марко Полетанович 88
Евгений II Марков 20
32 Артем Ребров (к)
14 Георгий Джикия
29 Илья Кутепов
3 Марко Петкович 78′
11 Лукас Мартинс Фернанду
50 Марио Пашалич
12 де Соуза Луиз Адриану 18′
19 Александр Самедов 67′
5 Сердар Таски 36′
10 Квинси Промес 69′
17 Георгий Тигиев 58′
23 Дмитрий Комбаров
99 Педро Роша 76′
71 Ивелин Попов
Статистика
0 Желтые карточки 4
1 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
9 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 9
13 Фолы 11
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
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