Парфенов: Футболисты «Тосно» совершили чудо в матче со «Спартаком»

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«Спартак» в воскресенье не смог одержать победу над «Тосно» (2:2) в матче 10-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), больше тайма играя в большинстве.

«Проявили характер, я горд за ребят. Эмоции, нервы — вытащить такой матч! Можно говорить, что “Спартак” простил. Нам тяжело играть 11 на 11 против “Спартака”, но мы полтора тайма играли в меньшинстве. Небольшое чудо. Сегодня порадуемся, а завтра пойдем дальше», — сказал Парфенов журналистам.

Защитник «Тосно» Виталий Шахов был удален с поля на 29-й минуте. «Он взрослый человек, извинился. Я в перерыве сказал, что у нас два пути: опустить голову или выйти и сражаться. Они сражались. Понятно, что нам повезло, но мы сражались. Я рад, что у нас есть команда», — сказал Парфенов.