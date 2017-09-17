Каррера заявил, что ему стыдно за ничью в матче с «Тосно»

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«Спартак» в воскресенье в Санкт-Петербурге сыграл вничью с «Тосно» (2:2), ведя по ходу встречи со счетом 2:0. Футболисты «Тосно» на 29-й минуте остались вдесятером.

«Это большое расстройство. Я сказал, что надо спросить у игроков, почему подобное происходит в концовках матчей. Это не физические кондиции, мне сложно понять, почему такое происходит. Вести с командой со счетом 2:0 и завершить вничью с соперником, который играл в меньшинстве, мне стыдно. Такое недопустимо», — сказал Каррера журналистам.