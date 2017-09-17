Каррера заявил, что ему стыдно за ничью в матче с «Тосно»
С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 сен —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что ему стыдно за ничью с «Тосно» (Ленинградская область) в 10-м туре чемпионата России по футболу.
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«Спартак» в воскресенье в
«Это большое расстройство. Я сказал, что надо спросить у игроков, почему подобное происходит в концовках матчей. Это не физические кондиции, мне сложно понять, почему такое происходит. Вести с командой со счетом 2:0 и завершить вничью с соперником, который играл в меньшинстве, мне стыдно. Такое недопустимо», — сказал Каррера журналистам.
Главные тренеры
|Дмитрий Парфенов
|Массимо Каррера
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|4
|1
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|9
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|6
|1
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|9
|13
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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