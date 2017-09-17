Неча на Рошу пенять. «Спартак» снова упускает победу
Преимущества в два мяча и одного полевого игрока «Спартаку» не хватило для первой в сезоне гостевой победы.
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Видимо, что-то случилось...
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14 лет в общей сложности отслужили
Выход на поле защитника Кутина с нападающим Мелкадзе градус интриги ещё больше повысил бы, но специальная опция в арендном договоре не позволила парням напомнить о себе бывшим одноклубникам. В то же время сказать, что в их лице представитель Ленинградской области понёс невосполнимую потерю, будет преувеличением: с «Анжи» в прошлом туре, допустим, ни один, ни другой не играл — по сугубо спортивным причинам.
Расстановка гостей заслуживает более детального рассмотрения. Как Массимо Каррера планирует распределять состязательную нагрузку между футболистами после открытия второго, европейского, «фронта», нам только предстоит выяснить. Но после дебюта в Лиге чемпионов в нынешнем статусе итальянец прибег к широкой ротации. Что тому виной, недовольство работой отдельных исполнителей или банальная физическая усталость оных, можно только догадываться. Но три замены в обороне (две на флангах и одна в центре) наводят на мысль, что эта линия расстроила Мистера в Мариборе более остальных. Усадив в запас раскритикованных после словенского вояжа Комбарова с Ещёнко, Каррера дал возможность показать себя Тигиеву с Петковичем. В этом чемпионате они одновременно выходили на поле лишь однажды — против «Арсенала» на своём поле. Ещё раз, в Уфе, Георгий менял Марко по ходу дела. Размен Боккетти на Таски выглядел более предсказуемо: из двух
Рокировка Глушакова с Самедовым тоже, в
«Тосно» начал дерзко. Полминуты со стартового свистка не прошло, как Мирзов ускользнул от Петковича и проверил реакцию Реброва. Аутсайдер и в дальнейшем действовал смело и инициативно, без тени робости. Потеряв мяч, хозяева моментально предпринимали попытку его вернуть, накрывая соперника прессингом. Промес мрачно наблюдал со скамейки, как его коллеги пытаются
Жизнь фавориту облегчил защитник Шахов. Небрежно отбросив мяч назад, Виталий вынужден был ловить спартаковского Рошу руками. А поскольку между нападающим и вратарём больше никого не оставалось, судья Сельдяков квалифицировал нарушение как «фол последней надежды». Имел право. «Тосно» на целый час остался в меньшинстве, а Каррера тотчас дал команду Промесу разминаться.
Резонно рассудив, что держать на поле трёх стопперов более не имеет смысла, главный спартаковец снял с игры Таски, и «Спартак» оперативно перестроился — с 3−5−2 на 4−4−2, с бразильцами впереди и Промесом и Самедовым на краях. Но прежде чем это произошло, москвичи повели в счёте. Свой первый гол за «Спартак» Георгий Джикия забил плотным ударом от линии штрафной площади. Это было второе и последнее за тайм попадание гостей в створ хозяйских ворот.
К чести хозяев даже в меньшинстве они не стали баррикадироваться в своей штрафной. Заверни мяч в ворота после чудного удара в падении через себя Заболотного — с высокой степенью вероятности быть бы голу тура. Он врезался в перекладину, очередной раз напомнив об особенных отношениях Артёма Реброва со стойками.
Каррера как чувствовал неладное, отправляя в разминочный сектор Комбарова. После очередного ускорения и единоборства с противником Тигиев не смог продолжить игру, и Дмитрию пришлось ускориться.
Если у
Завершить третий тур на ноль «Спартаку» не позволил собственный ляп. А совершил его, пожауй, самый неоднозначый персонаж в
Но и это был ещё не финал. В то время как резервный рефери готовился поднять табличку с тройкой, Антон Заболотный, безусловно лучший игрок в рядах «Тосно», вырвался на оперативный простор и, не обращая внимания на отчаянный подкат Джикии, вколотил мяч в сетку.
Вот это «камбэк»! Сюжет недели, ни дать, ни взять.
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