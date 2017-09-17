Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/31032652/
17 сентября 2017, 15:07 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Тосно» в меньшинстве ушел от поражения в матче со «Спартаком»

ТАСС, 17 сентября. Московский «Спартак» со счетом 2:2 сыграл вничью с «Тосно» из Ленинградской области в выездном матче 10-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Тосно в меньшинстве ушел от поражения в матче со Спартаком - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Голами в составе красно-белых отметились Георгий Джикия (35-я минута) и Марио Пашалич (63). У хозяев отличились Евгений Марков (86) и Антон Заболотный (90). На 29-й минуте с поля был удален защитник «Тосно» Виталий Шахов.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает восьмое место, в активе команды 13 очков. «Тосно» с девятью очками идет на 13-м месте.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет махачкалинский «Анжи». «Тосно» в гостях сыграет с екатеринбургским «Уралом». Оба матча состоятся 24 сентября.

17.09.2017 13:00 основной раунд: 10-й тур Петровский
Тосно 2:2 Спартак М
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Массимо Каррера
Голы
86′ Евгений II Марков (А. Заболотный) 20
90′ Антон Заболотный (Р. Дугалич) 17
14 Георгий Джикия 35′
50 Марио Пашалич (Л. Фернанду) 63′
Составы
Давид Юрченко (к) 16
Аслан Дудиев 3
Раде Дугалич 26
29′ Виталий Шахов 13
Евгений Чернов 28
Нуну Роша 15
Антон Заболотный 17
Ян Казаев 91
61′ Резиуан Мирзов 22
Никола Труич 77
33′ Максим Палиенко 11
Андрей Буйволов 25
84′ Марко Полетанович 88
Евгений II Марков 20
32 Артем Ребров (к)
14 Георгий Джикия
29 Илья Кутепов
3 Марко Петкович 78′
11 Лукас Мартинс Фернанду
50 Марио Пашалич
12 де Соуза Луиз Адриану 18′
19 Александр Самедов 67′
5 Сердар Таски 36′
10 Квинси Промес 69′
17 Георгий Тигиев 58′
23 Дмитрий Комбаров
99 Педро Роша 76′
71 Ивелин Попов
Статистика
0 Желтые карточки 4
1 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
9 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 9
13 Фолы 11
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Тосно
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости

Минобороны РФ опровергло заявление Пентагона об ударе ВКС по сирийской оппозиции

Матвиенко: в идее Госдепа разместить миротворцев ООН на границе РФ и Украины нет логики

Российские и египетские десантники начали основную фазу учений "Защитники дружбы - 2017"

СМИ: ХАМАС распускает правительство в Газе и готовится к межпалестинским переговорам