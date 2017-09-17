«Тосно» в меньшинстве ушел от поражения в матче со «Спартаком»

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Голами в составе красно-белых отметились Георгий Джикия (35-я минута) и Марио Пашалич (63). У хозяев отличились Евгений Марков (86) и Антон Заболотный (90). На 29-й минуте с поля был удален защитник «Тосно» Виталий Шахов.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает восьмое место, в активе команды 13 очков. «Тосно» с девятью очками идет на 13-м месте.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет махачкалинский «Анжи». «Тосно» в гостях сыграет с екатеринбургским «Уралом». Оба матча состоятся 24 сентября.