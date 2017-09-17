«Тосно» в меньшинстве ушел от поражения в матче со «Спартаком»
ТАСС, 17 сентября. Московский «Спартак» со счетом 2:2 сыграл вничью с «Тосно» из Ленинградской области в выездном матче 10-го тура Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ).
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Голами в составе
В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает восьмое место, в активе команды 13 очков. «Тосно» с девятью очками идет на 13-м месте.
В следующем туре «Спартак» на своем поле примет махачкалинский «Анжи». «Тосно» в гостях сыграет с екатеринбургским «Уралом». Оба матча состоятся 24 сентября.
Главные тренеры
|Дмитрий Парфенов
|Массимо Каррера
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|4
|1
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|9
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|6
|1
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|9
|13
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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