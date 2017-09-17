Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/31032103/
17 сентября 2017, 13:26 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«СКА-Хабаровск» вырвал ничью в матче 10-го тура ЧР с «Ахматом»

МОСКВА, 17 сен — Р-Спорт. «СКА-Хабаровск» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче 10-го тура чемпионата России по футболу.

СКА-Хабаровск сыграл вничью с грозненским Ахматом в матче 10-го тура чемпионата России по футболу. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Хабаровске, закончилась со счетом 2:2. В составе гостей голы забили Вье Аблае Мбенг (65-я минута) и Антон Швец (82), у хозяев отличились Константин Савичев (13) и Венцислав Христов (88).

Дальневосточная команда с 8 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, «Ахмат» (14) идет седьмым.

17.09.2017 11:00 основной раунд: 10-й тур им. Ленина
СКА-Хабаровск 2:2 Ахмат
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Алексей Поддубский Олег Кононов
Голы
13′ Константин Савичев (Г. Наваловский, П. Карасев) 77
88′ Венцислав Христов 91
17 Аблай Мбенг (А.С. Семенов, Силва Лима Исмаэл) 65′
23 Антон Швец (Ф. Раванелли) 82′
Составы
Александр Довбня 1
Исмаил Эдиев 3
Александр Пуцко 5
Александр Димидко (к) 13
Константин Савичев 77
83′ Георгий Наваловский 88
Павел Карасев 6
Денис Дедечко 69
71′ Георгий Габулов 8
Венцислав Христов 91
62′ 67′ Руслан Корян 9
Виталий Федотов 19
77′ Мирослав Маркович 11
Алехандро Барбаро 7
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к)
13 Милад Мохаммади
4 Вилькер Анхель
15 Андрей Семенов
95 Магомед Митришев
11 Силва Лима Исмаэл
23 Антон Швец 58′
8 Лео Жаба 59′
77 Бернард Бериша 83′
21 Одисе Роши 64′
14 Феррейра дос Сантос Раванелли
9 Заур Садаев 60′
17 Аблай Мбенг
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 7
13 Удары (всего) 17
7 Удары в створ 10
0 Угловые 12
8 Фолы 9
0 Офсайды 8
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
СКА-Хабаровск
Новости Матчи Состав Статистика
Ахмат
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
15 сентября

Липницкая рассказала о своей анорексии и «фейковом» отце

Нападки на позицию Овечкина по ОИ и его благотворительность – мерзкие. Мнение

Почему «Роза Хутор» выселяет центр по реабилитации детей-инвалидов