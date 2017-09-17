«СКА-Хабаровск» вырвал ничью в матче 10-го тура ЧР с «Ахматом»
МОСКВА, 17 сен —
Р-Спорт. «СКА-Хабаровск» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче 10-го тура чемпионата России по футболу.
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Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Хабаровске, закончилась со счетом 2:2. В составе гостей голы забили Вье Аблае Мбенг (65-я минута) и Антон Швец (82), у хозяев отличились Константин Савичев (13) и Венцислав Христов (88).
Дальневосточная команда с 8 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, «Ахмат» (14) идет седьмым.
|17.09.2017 11:00
|основной раунд: 10-й тур
|им. Ленина
|СКА-Хабаровск
|2:2
|Ахмат
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Алексей Поддубский
|Олег Кононов
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|7
|13
|Удары (всего)
|17
|7
|Удары в створ
|10
|0
|Угловые
|12
|8
|Фолы
|9
|0
|Офсайды
|8
Судьи
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Николай Еремин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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