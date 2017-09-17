«СКА-Хабаровск» и «Ахмат» поделили очки в Хабаровске

Хабаровский футбольный клуб СКА принял на своём поле «Ахмат» из Грозного. Соперники по Премьер-лиге разделяли семь строк турнирной таблице — и у обоих были причины для того, чтобы попытаться набрать максимум очков в этой встрече.

Команды активно начали встречу, и хозяева очень быстро оказались прижатыми к своим воротам. Ещё не миновала 10-я минута, а игроки «Ахмата» уже упустили один стопроцентный и несколько очень наплохих моментов для взятия ворот. Хабаровчане огрызались, но у них хватало забот в обороне, чтобы всерьёз организовывать атаки. Тем более странно, что первый гол в матче забил именно СКА: контратаку «армейцев» неотразимо завершил Константин Савичев.

Тайм продолжился на приличных скоростях, и хотя грозненцы продолжали доминировать, хозяева поля явно не собирались уходить в глухую оборону. Моменты возникали у обоих ворот, голкипер хабаровчан Александр Довбня вновь играл на высоком уровне, неоднократно сорвав аплодисменты трибун. До перерыва счёт в матче не изменился.

После паузы игра продолжилась примерно в том же ритме, гости продолжали давить. Однако грозненцы стали и больше ошибаться, позволяя соперникам время от времени переходить в атаку. И всё же статистика взяла своё: один из многочисленных угловых ударов «Ахмат» разыграл так, что даже Довбня не смог отбить удар Аблая Мбенга.