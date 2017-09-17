Большой, русский, босс. «Спартак» будет огорчать воспитанник ЦСКА
В нашем чемпионате появился новый сильный нападающий — и чтобы это понять, не стоит смотреть на количество забитых мячей.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Вывеска ««Спартак» против дебютанта Премьер-Лиги впервые за долгое время выглядит термоядерной — под неё можно подвязать столько интриг, сколько и в полноценное дерби не всегда вписывается.
Раз: никто не забыл, что было весной 2014-го в Той Самой Игре Кубка, когда «Тосно» приехал в Москву клубом ПФЛ и вызвал новую волну осадков в виде летящих шарфов. Два: тренерский штаб «Тосно» набит людьми с
Лидеры «Тосно» с
Заболотный — уже одно из главных открытий
Астрахань, Екатеринбург, Брянск, Уфа, Воронеж — типичный набор игрока, однажды превращённого в пушечное мясо. Командировки Заболотного были кратковременными, часто — бесполезными, клубы
Позвать такого игрока в проект под
Григорян не смог поработать с Заболотным — его карьера в «Тосно» закончилась на Кубке ФНЛ, — но Антон получил мощный импульс доверия и смог раскрыть при других тренерах то, на что напирал Григорян. В прорывном сезоне, когда «Тосно» поднялся в
Чтобы объяснить это, нужно чуть покопаться в продвинутой статистике и посмотреть матчи «Тосно». Дмитрий Парфёнов создал играющую команду, но в начале и развитии атак «лесники» часто работают просто — длинными передачами в сторону Заболотного. Дальше Антон сделает всё сам: выиграет мяч и скинет на фланг, откуда будет сделана новая подача в штрафную. За сезон у Заболотного накопилось 60,3% выигранных верховых единоборств (лучший результат в
Работа Заболотного без мяча ещё важнее: он — босс прессинга «Тосно», мешающий центральным защитникам начинать атаки и обеспечивающий постоянное давление. Антон — едва ли не единственный нападающий в
Он может стягивать на себя защитника и открывать свободное пространство для другого интересного форварда «Тосно», Евгения Маркова — так тосненцы забили «Анжи» в прошлом туре. Своими габаритами Заболотный как бы провоцирует на борьбу с собой, но временами имитирует борьбу, чтобы открыть пространство для забегания другого игрока «Тосно». Такая работа делает второстепенным бомбардирские рекорды Заболотного: в
За две недели до «Спартака» Заболотный выдал редкий матч в сезоне, где хотел именно забить, а не заниматься полезной черновой работой. В сборной России. В начале матча Заболотный дважды долбанул по чужим воротам издали, а потом рассказал, что это от большого желания проявить себя. Надо было только успокоиться, делать свою работу и ждать шанса, как и случилось с Антоном — он замкнул фланговую передачу, продавив защитника «Динамо» в своём стиле, а потом услышал от Станислава Черчесова, что за Заболотным будут следить и дальше.
Черчесов, как и другие тренеры Заболотного, тоже понял: голы — не главное, чего ждать от Антона.
Но со «Спартаком» он будет заряжен на гол.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter