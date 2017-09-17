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17 сентября 2017, 10:49 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«СКА-Хабаровск» — «Ахмат»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч десятого тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» — «Ахмат», который состоится сегодня, 17 сентября.

Стали известны стартовые составы на матч десятого тура <span class=error>РФПЛ</span> <span class=error>СКА</span>-Хабаровск — <span class=error>Ахмат</span> который состоится сегодня 17 сентября. Увеличить
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Начало встречи запланировано на 11:00 по московскому времени.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Габулов, Наваловский, Савичев, Дедечко, Корян, Карасев, Маркович.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Роши, Швец, Исмаэл, Садаев, Митришев, Лео.

Встреча состоится в Хабаровске.
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