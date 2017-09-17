Хабаровский СКА встретится с «Ахматом» на своём поле

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» примет на своём поле команду «Ахмат» из Грозного. Встреча состоится сегодня, 17 сентября, на стадионе имени Ленина в дальневосточной столице. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по местному времени.

«Армейцы», неудачно начавшие первый для себя сезон в Премьер-лиге российского футбола, не проигрывают уже больше месяца: четыре последние встречи им удалось свести вничью, причём в числе соперников был и действующий чемпион страны — московский «Спартак». Сейчас СКА занимает 14-ю строчку в турнирной таблице с семью очками: победа позволит хабаровчанам немного оторваться от других аутсайдеров.

У грозненского клуба дела обстоят гораздо лучше: они пребывают в центре списка российских клубов. За девять туров «Ахмат» одержал четыре победы и ещё один раз сыграл вничью. Три очка в Хабаровске нужны команде, чтобы продолжить борьбу за место в пятёрке лучших.

Как сообщало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», накануне этой встречи СКА усилился аргентинским полузащитником. Алехандро Барбаро в статусе свободного агента подписал контракт с «армейцами» и продолжит свою профессиональную карьеру в РФПЛ.