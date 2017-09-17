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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/31030141/
17 сентября 2017, 10:34 | Футбол: Премьер-лига | Восток Медиа

Хабаровский СКА встретится с «Ахматом» на своём поле

Грозненские футболисты гораздо увереннее выступают в сезоне.

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» примет на своём поле команду «Ахмат» из Грозного. Встреча состоится сегодня, 17 сентября, на стадионе имени Ленина в дальневосточной столице. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по местному времени.

«Армейцы», неудачно начавшие первый для себя сезон в Премьер-лиге российского футбола, не проигрывают уже больше месяца: четыре последние встречи им удалось свести вничью, причём в числе соперников был и действующий чемпион страны — московский «Спартак». Сейчас СКА занимает 14-ю строчку в турнирной таблице с семью очками: победа позволит хабаровчанам немного оторваться от других аутсайдеров.

У грозненского клуба дела обстоят гораздо лучше: они пребывают в центре списка российских клубов. За девять туров «Ахмат» одержал четыре победы и ещё один раз сыграл вничью. Три очка в Хабаровске нужны команде, чтобы продолжить борьбу за место в пятёрке лучших.

Как сообщало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», накануне этой встречи СКА усилился аргентинским полузащитником. Алехандро Барбаро в статусе свободного агента подписал контракт с «армейцами» и продолжит свою профессиональную карьеру в РФПЛ.

Главным арбитром матча между хабаровчанами и грозненцами назначен судья из Москвы Алексей Еськов. По данным пресс-службы «СКА-Хабаровска», 39-летний специалист является одним из самых опытных в России. За свою карьеру он в качестве главного арбитра провел 116 матчей российской Премьер-лиги. Также на счету Алексея Еськова десятки международных встреч Лиги Чемпионов и Лиги Европы и отборочных игр Чемпионатов мира и Европы.
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